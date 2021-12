Dominique Leili: asesinada por su esposo en 2011

Matt y Dominique Leili habían estado casados ​​durante 13 años cuando Dominique, quien se hacía llamar Nique, desapareció de su casa en Lawrenceville, Georgia.

Era el año 2011 y Matt le había dicho a las autoridades que su esposa había abandonado intencionalmente su casa. Ocho días después de su desaparición, el cuerpo desnudo de Nique fue encontrado descompuesto en el bosque. Su causa de muerte aún no está clara.

Esto es lo que necesita saber sobre el caso de asesinato de Nique Leili:

1. Un jurado declaró culpable a Matt Leili del asesinato de su esposa

A principios de 2016, cuatro años después de la desaparición de Nique, Matt Leili fue declarado culpable de asesinar a su esposa. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

Matt fue nombrado sospechoso en el caso después de que se encontrara el cuerpo en descomposición de Nique. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2015 cuando fue acusado de su muerte.

Un jurado deliberó sobre el caso durante tres horas antes de declararlo culpable del asesinato de Nique. Después de que se leyera su sentencia en voz alta, Matt habría dicho al tribunal: “Soy inocente. Presentaré una apelación”.

2. Sus hijas siempre han dicho que es inocente





Las hijas de Matt, Amanda y Rebecca Leili, siempre han argumentado que su padre es inocente.

En abril de 2015, incluso grabaron un video “respaldando a su padre e insistiendo en que los padres eran una pareja feliz”.

“Solo queremos a nuestro papá en casa. Ahí es donde debe estar”, dice una hermana. La otra se hace eco de sus sentimientos. “Lo extraño a él y a sus estúpidas bromas y despertarnos por la mañana con ollas”.

A pesar de que las niñas apoyaron a su padre, amigos y otros miembros de la familia declararon que la pareja tenía un matrimonio infeliz. Una llamada al 911 obtenida por las autoridades demostró que Nique le dijo a un dispatcher que Matt no la dejaba salir de la casa.

3. Solicitó el divorcio dos días después de denunciar su desaparición





Matt denunció la desaparición de su esposa dos días después, el 8 de julio de 2011. Dos días después de eso, solicitó el divorcio de su esposa, diciendo que Nique había “abandonado” a su familia, informó AJC.

En febrero de 2012, él y sus dos hijas se mudaron a Vermont, momento en el que cortó toda comunicación con la familia de Nique.

4. Matthew instaló 21 cámaras de vigilancia en la casa de la familia para “capturar sus peleas” con su esposa

ABC describe la casa de Matthew en el momento de la desaparición de Nique como una “de la que los militares estarían celosos”.

Trabajó en el negocio de sistemas de seguridad e instaló 21 cámaras de vigilancia y grabadoras de audio en varias áreas de la casa en un intento de capturar sus peleas con su esposa. Afirmó que Nique se estaba “volviendo loca” y quería la prueba.

Según ABC, las discusiones de la pareja se grabaron en 500.000 grabaciones de audio y los investigadores tardaron más de un año y medio en escucharlas todos. Dos cosas que sí pudieron entender de las grabaciones fue que la pareja tenía una deuda de $ 300,000 y que su matrimonio se estaba desmoronando.

Más tarde, las autoridades se enteraron de que las imágenes de vigilancia de las horas en que Nique desapareció habían sido eliminadas misteriosamente, según ABC News.

La familia de Nique siempre ha sostenido que Matt es responsable de su muerte. En declaraciones a 20/20, Amy Robinson, la hermana de Nique, dijo: “No tengo ni idea de lo que vio en él”.

5. Su ex esposa testificó que Matt se puso violento con ella a veces

En un momento durante el juicio, la ex esposa de Matt subió al estrado en un testimonio extraño. No solo dijo en múltiples ocasiones que pensaba que él tenía “ojos hermosos”, sino que los presentes en la sala del tribunal dijeron que parecía estar coqueteando con él.

Sin embargo, finalmente, la ex esposa de Matt Leili reveló que Matt solía “ponerse rudo con ella”. “Le gustaba empujarme al suelo y inmovilizarme. No soy una persona muy fuerte, así que, ya sabes, fue fácil para él”.

Otro testigo que ciertamente tuvo un efecto en las opiniones del jurado sobre Matt fue Alex Peters, la hija de Nique, quien se mudó a los 16 años porque dijo que “no le gustaba Matt y las cámaras la hacían sentir incómoda”. Ella testificó que “hubo varias noches en las que me acostaba y la escuchaba decir ‘por favor, para, me estás lastimando'”.