¿Quiénes son los artistas durante el Super Bowl LVI esta noche?

El Super Bowl en el 2022 presenta a algunos de los mejores artistas de la actualidad actuando tanto antes del juego como durante el espectáculo de medio tiempo. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI es un tributo repleto de estrellas a la música rap y R&B. Esto es lo que necesita saber sobre la alineación de rendimiento.

El segmento final previo al juego antes del juego es “un tributo divertido, nostálgico y edificante al gran juego y la pantalla grande, que lleva a la audiencia en un viaje a través de la historia del Super Bowl y la larga crónica de películas de fútbol que Hollywood ha producido”, según el comunicado de prensa de NBC Sports.

Este evento será presentado por la actriz ganadora del Oscar Halle Berry, a quien se unirá la artista ganadora del Grammy Carrie Underwood, el comediante Kevin Hart y las ex superestrellas del fútbol Marcus Allen, James Harrison, Ronnie Lott, Peyton Manning, Joe Namath y Mike Singletary. .

Luego, cuando comienza la cobertura del juego en vivo, la superestrella del country Mickey Guyton interpreta el Himno Nacional y la cantante de R&B Jhene Aiko interpreta “America the Beautiful”. Junto a ellos, la actriz sorda Sandra Mae Frank interpretará ambas canciones en lenguaje de señas americano (ASL).

Además, el dúo de gospel Mary Mary, acompañado por la Filarmónica de Los Ángeles YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles), interpretará “Lift Every Voice and Sing”, y el DJ/productor ganador de un Grammy, Zedd, será el DJ oficial previo al juego durante los calentamientos.

Los artistas principales del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022 incluyen a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, y Kendrick Lamar, pero también, por primera vez, el espectáculo de medio tiempo incluirá artistas del lenguaje de señas estadounidense: músicos sordos Warren “Wawa Snipe y Sean Forbes firmarán el espectáculo de medio tiempo.

Según el comunicado de NBC Sports:

En el Super Bowl LV del año pasado, Wawa asombró al mundo con su interpretación en ASL del Himno Nacional y “America the Beautiful”, con su actuación vista por más de 8 millones de personas. Wawa ha sido un pionero como un aclamado artista discográfico en el mundo del Hip Hop y desarrolló su propio nicho: Dip Hop, que él define como “Hip Hop a través de ojos sordos”. Wawa está emocionado de regresar al Super Bowl y cumplir su sueño de traer la belleza de ASL al espectáculo de medio tiempo. Sean Forbes es un artista de hip hop sordo desde hace mucho tiempo de Detroit que ha producido varias canciones exitosas. En 2011, Sean lanzó un video musical llamado “Let’s Mambo” con la actriz ganadora del premio Oscar y dos veces intérprete previa al Super Bowl, Marlee Matlin. En 2012, Sean lanzó su álbum debut Perfect Imperfection y recorrió el mundo promocionándolo. En febrero de 2020, Forbes lanzó un álbum llamado “Little Victories” que alcanzó el número 1 en las listas de iTunes y Amazon para un álbum de hip-hop, y el número 1 en Amazon por ventas de álbumes en todo el país tras su lanzamiento. Sean es cofundador de DPAN (Deaf Professional Arts Network), una organización sin fines de lucro 501c3 que muestra el talento de los artistas sordos de todo el mundo y también garantiza que la música sea artísticamente accesible para la comunidad sorda.

“La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera”, dijo Dr. Dre en un comunicado. “Estoy agradecido con JAY-Z, Roc Nation, la NFL y Pepsi, así como con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar por acompañarme en lo que será un momento cultural inolvidable”.

La cobertura previa al juego del Super Bowl 2022 se transmite desde la 1 p.m. a las 6:30 p. m. Este y de 10 a 15:30 horas. Horas del Pacífico en NBC. El juego comienza a las 6:30 p.m. Este y 3:30 p.m. Pacífico por NBC.

