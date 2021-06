Arrestan a mamá de niño acusado de matar porrista de 114 puñaladas: ¿Por qué?

Ha pasado ya un mes desde que se registró el brutal asesinato de la porrista Tristyn Bailey, de apenas 13 años, en hechos ocurridos en Florida, de los que se imputan a un jovencito de 14 años, que estudiaba con la niña en su misma escuela, y las autoridades siguen revelando nuevos detalles del horrendo crimen.

Y es que mientras el adolescente Aiden Fucci enfrenta cargos por ser el presunto asesino de la porrista, quien fue encontrada sin vida con 114 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, las autoridades confirmaron el arresto de la madre del chico. La mujer está siendo acusada de haber alterado pruebas del caso para tratar de encubrir a su hijo.

Así lo revelaron medios como el NY Post, donde se aseguró que la mamá de Aiden Fucci, identificada como Crystal Smith, recibió acusaciones por presuntamente pretender encubrir el espantoso crimen que habría cometdo su hijo.

Teen's mom charged with evidence tampering in murder of 13-year-old cheerleader https://t.co/0r7aw49k8A pic.twitter.com/XdGKR87fL9 — New York Post (@nypost) June 7, 2021

Un detalle que resaltó la policía es que una vez se dictaron los cargos contra la mujer, ella misma acudió hasta la oficina del alguacil del condado de St. John, y el fin de semana se entregó y fue detenida.





Play



Disturbing Details Released At Tristyn Bailey Murder Case News Conference Disturbing details about the Tristyn Bailey Murder Case were released yesterday at a news conference about the case. Warning! Some details are graphic. 2021-05-28T12:30:19Z

En su comunicado sobre la detención, la madre del presunto asesino de la estudiante de 13 años, se agregó que a la mujer le fue impuesta una fianza de $ 25,000.

El Post presentó además la fotografía de la mujer tras ser reseñada por las autoridades policiales.





Play



State attorney: Tristyn Bailey stabbed 114 times VIDEO: The teenager initially charged with second-degree murder in the death of Tristyn Bailey, will now be tried as an adult for first-degree murder. 2021-05-27T21:22:32Z

Las autoridades aseguran que la mamá de Fucci manifestaron que imágenes de un video de seguridad dejan ver la mujer presuntamente ayudó a su hijo tras el crimen.

“Se puede observar al acusado… yendo a la habitación (de Aiden Fucci) aproximadamente a las 1255 horas (12:55 pm, fecha desconocida), recuperando lo que parecía ser un par de jeans azules, llevándolos al baño adyacente y parecía estar restregando los jeans en el lavabo del baño”, aseguraron las autoridades.

“Smith devolvió los jeans a la habitación de Fucci aproximadamente media hora después”, agregó el reporte.

El alguacil del condado de St. John, Robert Hardwick, habló con la prensa y aseguró que están dispuestos a llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias para que el crimen de la porrista no quede impune y también responsabilizar a la madre del niño señalado del homicidio, por su posible participación en actos de encubrimiento.

“Crystal Smith será responsable de su papel en este caso y se hará justicia para Tristyn Bailey y su familia”, dijo el alguacil.

Por su parte, el menor, quien se ha declarado inocente, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y será juzgado como adulto.

El próximo 28 de julio tendrá lugar la próxima audiencia ante el juez.