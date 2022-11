Arrestan a miembro del grupo extremista “Boogaloo Bois” tras amenazas al gobierno

Aron McKillips es miembro del grupo extremista Boogaloo Bois arrestado en Ohio con un lanzagranadas y ametralladoras caseras luego de amenazar con matar a empleados del gobierno con la esperanza de desencadenar una segunda guerra civil, dijeron las autoridades federales en documentos judiciales. McKillips fue arrestado el 31 de octubre de 2022.

McKillips fue acusado de posesión ilegal de una ametralladora y comunicación interestatal de amenazas, según documentos presentados en el tribunal federal del Distrito Norte de Ohio obtenidos por Heavy. The Daily Beast informó por primera vez sobre los documentos judiciales que revelan el arresto de McKillips.

Los fiscales federales y el FBI no han comentado sobre el caso. McKillips permaneció bajo custodia federal a partir del 1 de noviembre de 2022, según mostraron los registros.

Esto es lo que necesita saber sobre el miembro acusado de Boogalo Bois, Aron McKillips:

1. Aron McKillips era un miembro ‘bien conocido’ de los ‘Boogaloo Bois’ y los investigadores federales obtuvieron meses de comunicaciones entre él y otros miembros del grupo extremista, muestran documentos

Play

Militias in America Pt. 2: Boogaloo Boys The possibility of civil unrest is one of the most pressing issues facing law enforcement this election week. And as 60 in 6 reports, members of extremist groups like the Boogaloo Boys say they are bracing for violence no matter the result on November 3rd. Photos from: Getty Images Video from: Getty Images, Victoria Balderrama 2020-11-02T15:28:20Z

Según el FBI, el caso contra McKillips se construyó utilizando múltiples “fuentes humanas confidenciales”, junto con comunicaciones y publicaciones en redes sociales, mensajes y chats en Discord, Signal y Keybase. El FBI dijo que McKillips es un “miembro conocido” de Boogaloo Bois y también es miembro del Grupo New Sons of Liberty Milita. Ha viajado por los EE. UU. para protestas, reuniones y capacitaciones con otros miembros del grupo extremista antigubernamental y la milicia, dijo el FBI en la declaración jurada.

En los chats, McKillips usó el nombre “prisonoh” y “Prison OH”, dijo el FBI. Era un “líder de sector” de NSOL-OH, un grupo local de New Sons of Liberty, dijo el FBI. Según la declaración jurada, “discutieron en el grupo de chat de Signal sobre atacar la red eléctrica y eliminar subestaciones”.

McKillips asistió a varias protestas de Black Lives Matter y contra la policía en Ohio y en otros lugares, según el FBI. Él y otros Boogaloo Bois “brindaron seguridad” a los manifestantes en Louisville en mayo de 2021, según el FBI.

Habló en un grupo de chat en julio de 2021 sobre “quemar edificios federales y dispararle a agentes federales”, diciendo: “No creo en nada. Solo estoy aquí por la violencia. Así que vamos a empezar a matar gente como agentes federales o vamos a sentarnos aquí y masturbarnos”, dijo el FBI. También dijo: “Solo quiero hacer estallar el IRS”.

McKillips también habló sobre llevar a cabo un ataque o disparar contra una oficina de la ATF en Columbus, según la declaración jurada. Escribió en un chat de Signal de mayo de 2022: “He estado diciendo esto por un tiempo, pero nadie quiere asaltar el edificio del gobierno conmigo”, y agregó que quería enviar una “cabeza federal a su esposa”.

2. McKillips construyó ametralladoras y cambió un arma por un “lanzagranadas” y “primo cocaína”, dice el FBI en una declaración jurada

Play

Are the Boogaloo Bois a National Security Threat? Boogaloo is code for a violent uprising or civil war. It’s not exactly a formalized group but more of an ideology that’s pulled in hard-line libertarians, anti-government extremists, online sh*tposters, and some white nationalists. They reject the notion that they’re racist and have tried to position themselves as allies to Black Lives Matter due to… 2020-07-09T19:00:01Z

El FBI dijo que McKillips estaba construyendo sus propias ametralladoras y otras piezas de armas y comprando, vendiendo e intercambiando armas, armas y otros materiales, según la declaración jurada.

El FBI escribió: “El testigo afirmó que McKillips probablemente estaba fabricando armas de fuego ilegales. El testigo afirmó que habían visto una de las armas de fuego sabiendo que era completamente automática, ya que tenía un tercer orificio que había sido perforado. El testigo también declaró que McKillips hizo declaraciones sobre perforar la parte superior de su puerta y llenarla con Tannerite”.

Ese testigo también le dijo al FBI que McKillips intentó vender un M-45 y un AK-47 con capacidades completamente automáticas y ofreció convertir el AK-47 de los testigos en un arma de fuego completamente automática, según la declaración jurada.

En mayo de 2021, McKillips le dijo a una fuente del FBI que tenía un AK-47 y lo cambió por un .308, que luego cambió por un “lanzagranadas y algo de ‘primo cocaína'”. McKillips dijo que su “lanzagranadas estaba activado por percutor”. y tenía el conocimiento para hacer rondas de alto explosivo que podía disparar desde el lanzador”, dijo el FBI en la declaración jurada.

3. McKillips creció en Sandusky, Ohio, y trabaja como soldador, según su página de Facebook

Play

The Making of a Boogaloo Boi Five months ago, Mike Dunn was organizing against gun control. Now, he's donned a Hawaiian shirt and is a rising star in an insurgent, anti-government movement. Subscribe to VICE News here: bit.ly/Subscribe-to-VICE-News Check out VICE News for more: vicenews.com Follow VICE News here: Facebook: facebook.com/vicenews Twitter: twitter.com/vicenews Tumblr: vicenews.tumblr.com/ Instagram: instagram.com/vicenews More videos from the… 2020-08-06T14:43:05Z

McKillips creció en Sandusky, Ohio, y asistió a la escuela secundaria Perkins en Sandusky, según su página de Facebook. McKillips trabaja como soldador en una empresa de fabricación de Sandusky, según su página de Facebook. Las cuentas de Instagram y Twitter de McKillips están configuradas como privadas.

La declaración jurada detalla dos interacciones que McKillips tuvo con la policía en Ohio. Según los registros judiciales de Ohio, McKillips fue acusado de posesión de parafernalia de drogas en 2014. También fue acusado de tiro al blanco ilegal en 2015, según muestran los registros. En 2021, fue acusado de manejar indebidamente un arma de fuego en un vehículo motorizado, un delito grave, según muestran los registros, pero el caso luego se redujo a un delito menor cuando McKillips se declaró culpable.

El FBI dice que en diciembre de 2020, la policía de Sandusky detuvo a McKillips por una infracción de tránsito y dio su consentimiento para que se registrara su vehículo. El FBI dijo que los oficiales encontraron dos cucarachas de marihuana junto con varios cientos de municiones de 5,56 mm y 9 mm, chalecos antibalas, un rifle AR-15, bengalas paracaídas, botiquines médicos, componentes de armas de fuego y equipo de estilo militar. Fue citado y puesto en libertad, dijo el FBI.

El 11 de septiembre de 2021, la policía detuvo a McKillips en Tiffin, Ohio, y los oficiales dijeron que “parecía muy nervioso y tenía los ojos inyectados en sangre”, según el FBI. “El oficial preguntó si tenía armas en el vehículo y señaló un rifle en el asiento trasero. Los oficiales determinaron que McKillips portaba el rifle de manera inapropiada y lo incautaron. McKillips se enojó y comenzó a gritar desde la parte trasera de una patrulla”.

Después del incidente de septiembre, McKillips habló sobre la detención del tráfico en mensajes con otros miembros de su grupo, diciendo: “¡Sí! Así que adivina qué, en aproximadamente dos semanas voy a dispararle a algunos policías, así que prepárate cuando lo veas en las noticias”. También dijo que quería “cometer crímenes de guerra”, según el FBI.

4. Aron McKillips publicó un meme en Facebook burlándose del ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, un día antes de su arresto

Un día antes de su arresto, Aron McKillips publicó un meme burlándose del ataque al esposo de la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Paul Pelosi. El meme muestra una foto de la pareja con las palabras “¿Algún plan para esta noche?” sobre la cabeza de Nancy Pelosi y “Creo que me quedaré en casa y me golpearán”, sobre la cabeza de Paul Pelosi.

Su página de Facebook también incluye varias publicaciones que critican al gobierno federal y al sistema fiscal. Escribió en una publicación de octubre de 2022: “Si se eliminara el impuesto federal y volviera a ser solo un impuesto estatal voluntario, tendríamos menos corrupción y las necesidades de todos podrían satisfacerse, en función del pago en un área en la que en realidad, obtenga uso de, es decir, atención médica, carreteras, educación, lo que tenga, y solo imponga impuestos más altos a las empresas de franquicia (en el estado como en Walmarts, Dollar General’s, etc.) Y reduzca los impuestos en las tiendas ma y pa y el individuo común, nosotros Tendría una sociedad más feliz.

Según documentos judiciales, McKillips también habló sobre el uso de una bomba casera en una oficina de manutención infantil porque le cobraron una tarifa de procesamiento y no le dieron todo su dinero a la madre de sus hijos.

5. McKillips tiene una audiencia de detención fijada para el 9 de noviembre para determinar si permanecerá bajo custodia federal, según muestran los registros de la corte federal

Play

Inside the ‘Boogaloos’: Extremist movement makes its presence known at demonstrations Mainly backing anti-government views, the “Boogaloos” have been named a “violent extremist group” by Homeland Security and the D.O.J. In the past several months, some in the group have been arrested. 2020-08-14T06:42:14Z

McKillips renunció a su derecho a una audiencia preliminar el 1 de noviembre de 2022. Permanecerá bajo custodia federal al menos hasta la audiencia de detención que está programada para el 9 de noviembre de 2022, ante el juez federal Darrell A. Clay en el Distrito Norte de Ohio, muestran los registros judiciales.

McKillips fue designado defensor público federal como su abogado en su primera audiencia en la corte el 1 de noviembre, según muestran los registros. Su abogado no pudo ser contactado por Heavy. Los fiscales solicitaron y obtuvieron una orden de custodia temporal durante la audiencia. El caso se presentará ante un gran jurado, según muestran los registros.

Varias personas asociadas con el movimiento Boogaloo Bois han sido sentenciadas a una prisión federal en los últimos años. En abril de 2022, un hombre de Texas de 24 años recibió 52 meses de prisión luego de ser declarado culpable de disturbios en relación con los disturbios civiles en Minnesota tras la muerte de George Floyd, dijeron los fiscales. Un hombre de Carolina del Norte de 24 años fue sentenciado a 48 meses de prisión en junio en relación con el mismo caso, dijeron los fiscales.

También en junio de 2022, un hombre de California, Steven Carrillo, fue sentenciado a 41 años en una prisión federal por un cargo de asesinato por su papel en el tiroteo de un guardia de seguridad en un juzgado federal, según un comunicado de prensa. También enfrenta cargos estatales. El conductor del tiroteo, Robert Alvin Justus Jr., también enfrenta cargos federales.

Esta es la versión original de Heavy.com

