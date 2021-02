Falleció Arne Sorenson director ejecutivo de la cadena hotelera Marriott International

Arne Sorenson, presidente y director ejecutivo de la cadena de hoteles Marriott International, murió “inesperadamente” el 16 de febrero de 2021, anunció la compañía en un comunicado de prensa.

¿Cuál fue la causa de su muerte? Cancer de pancreas.

“Con profunda tristeza el Marriott International anuncia que Arne M. Sorenson, presidente y director ejecutivo, falleció inesperadamente el 15 de febrero de 2021”, escribió la compañía en el comunicado de prensa.

“En mayo de 2019, la compañía anunció que al Sr. Sorenson se le habían diagnosticado cáncer de páncreas. El 2 de febrero de 2021, Marriott compartió la noticia de que el Sr. Sorenson reduciría temporalmente su horario para facilitar un tratamiento más exigente para el cáncer de páncreas”.

En mayo, la compañía reveló que “Arne Sorenson fue diagnosticado el miércoles con cáncer de páncreas en etapa 2. Sorenson, de 60 años de edad, recibió el diagnóstico de un equipo médico del Hospital Johns Hopkins en Baltimore después de una serie de pruebas. Sorenson permanecerá en su puesto mientras se somete al tratamiento”.

En ese momento, Sorenson parecía optimista y dijo: “El cáncer se descubrió temprano. No parece haberse extendido y el equipo médico, y yo, confiamos en que podemos apuntar de manera realista a una cura completa. Mientras tanto, tengo la intención de seguir trabajando en la empresa que amo. Permítame hacer una solicitud, mire hacia adelante conmigo. Tenemos un gran trabajo en marcha en Marriott. Estoy tan emocionado como nunca por lo que podemos lograr juntos”.

Arne was an exceptional leader – but more than that – he was an exceptional human being. We extend our heartfelt condolences to Arne’s wife and four children. We share your heartbreak, and we will miss Arne deeply. https://t.co/jhKkyQF3SP pic.twitter.com/XlcCRvplTa

— Marriott International (@MarriottIntl) February 16, 2021