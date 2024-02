La arena de una playa de Florida se traga a dos niños

Una grave emergencia se presentó este martes 20 de febrero de 2024, en una playa al sur de la Florida, Estados Unidos, cuando dos niños que jugaban cavando un hoyo en la arena, quedaron atrapados en un agujero de alrededor de 1,8 metros de profundidad luego que esta se derrumbara y los sepultara.

El hecho ocurrió en el área 4424 El Mar Drive, en Lauderdale-by-the-Sea, siendo cerca de las 3:00 pm. El reporte dado por el cuerpo de bomberos local indicó que fueron notificados de la emergencia y al llegar al lugar encontraron a varias personas intentando sacar a los niños, pero que lastimosamente una niña de cinco años resultó muerta, mientras que un niño de siete años logro sobrevivir, y fue trasladado al Centro Médico General de Broward, según informó The Daily Beast.

Según la Portavoz de los bomberos de Pompano Beach, Sandra King sus hombres tuvieron que cavar con palas y tablas de apoyo para impedir que la arena siguiera colapsando mientras se producía el rescate.

La funcionaria no estableció el tiempo que los niños estuvieron enterrados, pero señaló que cuando rescataron a la niña esta ya no tenía pulso, y llego sin vida al Centro Médico Broward Health en Fort Lauderdale. “Estábamos realizando técnicas para salvarle la vida para tratar de recuperarle el pulso, pero nunca se recuperó y fue declarada muerta en el hospital”, dijo King.

Sobre el niño, dijo Sandra King, que sus padres lo subieron a su auto y ellos mismos lo llevaron hasta el hospital, en donde informaron que su condición de salud era estable.

Sandra King, no estableció si estas familias eran locales o si se encontraban de turismo, tampoco suministro las identidades de las víctimas.

En video quedaron los momentos posteriores al colapso del agujero, cuando bomberos acordonan el lugar y comienzan las maniobras de rescate.

Aimee Adler Cooke, portavoz de Lauderdale-by-the-Sea, en un correo electrónico el martes por la noche no respondió preguntas sobre si la playa estaría cerrada el miércoles o si los funcionarios tenían información específica sobre cómo ocurrió el colapso. Dirigió preguntas sobre el incidente a la Oficina del Sheriff, según ABC7 San Francisco.

La investigación de lo que sucedió realmente sigue en curso.

Un accidente poco común, pero que sucede

Según The Sun Sentinel, en mayo pasado, Associated Press informó que un adolescente de Virginia murió en una ciudad turística de los Outer Banks después de quedar atrapado en un agujero en la arena cavado cerca de una duna, lo que provocó el colapso de una duna adyacente. Un niño de 14 años murió unos meses antes en Minnesota. Decenas de personas han muerto de manera similar en un lapso de décadas.

Una empresa de administración de propiedades y casas de vacaciones en Outer Banks Seaside Vacations publicó una publicación de blog el verano pasado, poco después de la muerte del adolescente, sobre los peligros de cavar hoyos en la playa. El peso de la arena puede provocar asfixia.

“La arena es, por naturaleza, estructuralmente inestable”, decía la publicación del blog de la compañía. “La erosión de la playa, las tormentas y la remoción de arena pueden debilitar el área, lo que podría causar problemas incluso después de que se haya vuelto a tapar el agujero”.

La empresa recomendó que los hoyos no se cavaran a una profundidad superior a la altura de las rodillas y que se mantuvieran alejados de las dunas, donde puede ser excepcionalmente peligroso cavar hoyos profundos.

Un estudio de 2007 publicado en el New England Journal of Medicine por el Dr. Bradley Maron de la Facultad de Medicina de Harvard, el Dr. Barry Maron de la Fundación del Instituto del Corazón de Minneapolis y la enfermera registrada Tammy Haas identificó 52 incidentes mortales y no mortales en los últimos 10 años en ese momento. El estudio dijo que era un peligro poco común y poco reconocido.

“Por lo general, las víctimas quedaban completamente sumergidas en la arena cuando las paredes del agujero colapsaban inesperadamente, sin dejar prácticamente ninguna evidencia del agujero o la ubicación de la víctima. El colapso fue provocado inadvertidamente por una variedad de circunstancias, incluyendo cavar, hacer un túnel, saltar o caer al agujero”, dice el estudio, según CBS News.

