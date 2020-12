Encendido del Árbol de Navidad en Rockefeller 2020: Hora y Canal

Este año, el encendido del Árbol de Navidad en el Rockefeller Center presenta actuaciones especiales como Kelly Clarkson, Goo Goo Dolls, Earth, Wind & Fire, Brett Eldredge, Jimmy Fallon, Tori Kelly, Leslie Odom Jr., Dolly Parton, Pentatonix, Dan + Shay, Gwen Stefani y Meghan Trainor.

Varias de las actuaciones serán dúos: Clarkson y Eldredge actuarán juntos, Parton y Fallon cantarán a dúo y Train subirá al escenario con el supergrupo del Salón de la Fama del Rock ‘n Roll Earth, Wind & Fire. Además, Radio City Rockettes presentarán su famosa rutina y el elenco ganador del premio Tony de Ain’t Too Proud: The Life and Times of The Temptations, el musical de Broadway sobre el legendario Motown. el grupo The Temptations, subirá al escenario para un número musical.

“Cada año, nuestros espectadores esperan con ansias la icónica ceremonia de iluminación del árbol de NBC”, dijo Doug Vaughan, vicepresidente ejecutivo de programas especiales de NBC Entertainment, en un comunicado de prensa. “Hay algo especial en comenzar la temporada navideña con un evento tan impresionante”.

El árbol del Rockefeller Center 2020 mide 75 pies de alto y 45 pies de ancho. El árbol es de Oneonta, Nueva York y pesa aproximadamente 11 toneladas. Además tiene 50,000 luces y lo adorna una estrella de cristal Swarovski.

Según el comunicado de prensa de NBC, “Por cada uno de las 50,000 luces que decoran el árbol, NBCUniversal plantará un árbol en áreas que han sido afectadas por incendios forestales, huracanes y otros desastres naturales. Esta asociación continua es una importante tradición anual que ha ayudado para restaurar los bosques para que los disfruten las generaciones futuras. Después de que el árbol abandone el Rockefeller Center, se triturará para convertirlo en madera para donar a Habitat for Humanity y se utilizará para construir viviendas en la región”.

La celebración de la Navidad en el Rockefeller Center 2020 se transmite en vivo este miércoles 2 de diciembre a partir de las 8 p.m. a las 10 p.m. ET / PT por NBC.

