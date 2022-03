Apuñalan a dos mujeres dentro del Museo MoMa de NY: Agresor sigue en el museo

En un nuevo hecho de violencia en la ciudad de Nueva York que generó mucha alarma este sábado 12 de marzo, dos mujeres fueron apuñaladas dentro del famoso Museo de Arte Moderno, MoMa, en el condado de Manhattan.

Así lo reveló inicialmente el periódico NY Post, donde se aseguró que el hombre, de quien se presume es un extrabajador del museo, atacó con arma blanca de las dos mujeres quienes eran empleadas allí.

La policía reveló que el hecho ocurrió hacia las 4:00 de la tarde, cuando todavía había visitantes en el museo, por lo que de inmediato se dio la orden de que todos abandonaran el lugar.

Chaotic scene after two women stabbed at MoMA https://t.co/57WG33JTAW pic.twitter.com/qCNzGyYgjY — New York Post (@nypost) March 12, 2022

El Post mencionó que las mujeres apuñaladas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Bellevue, de Manhattan, pero por fortuna las heridas no ponen en peligro la vida de ninguna de ellas.

Los visitantes que fueron sacados del museo, aseguraron que no sabían los motivos por los que habían dado esa orden y que el personal de seguridad se limitó a decir que debían irse inmediatamente de las instalaciones.





Decenas de personas que habían estado en el museo cuando ocurrió el apuñalamiento publicaron en las redes sociales que los agentes de seguridad los sacaron del edificio, sin ninguna explicación. Algunas de las publicaciones dijeron que la policía llegó a la escena y corrió directamente al guardarropa.

Wendy Keffer, una turista de Austin, Texas, que estaba en el museo con su familia, fue citada por el NY Post

y narró lo que vivió, asegurando que en un momento pensaron que se trataba de algun gatillero.

“Cuando estábamos a punto de entrar, vimos a cientos de personas corriendo a la vez”, comentó. “Escuchamos a la gente decir ‘tirador, tirador, tirador’”, dijo la mujer.

NOTICIA EN DESARROLLO…

Aquí puedes ver las fotografías del incidente captadas por el Post.