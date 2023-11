Apuñalan en prisión a Derek Chauvin, condenado por asesinar a George Floyd

Derek Chauvin, el ex oficial de policía de Minneapolis que fue condenado por la muerte de George Floyd, fue apuñalado por un recluso en una prisión federal de Arizona y resultó gravemente herido, dijo una fuente a The Associated Press.

La AP no proporcionó el estado de Chauvin, pero dijo que lo llevaron a un hospital después de que se tomaron “medidas para salvarle la vida”. La AP indicó que Chauvin no está muerto; fue llevado al hospital para “recibir tratamiento y evaluación adicionales”, informó AP, indicando que todavía está vivo. La naturaleza exacta de sus heridas no fue revelada y tampoco se reveló el nombre del recluso que lo apuñaló.

Sin embargo, el Minneapolis Star-Tribune informó: “El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo al Star Tribune el viernes por la noche que le notificaron que Chauvin había sido apuñalado, pero sobrevivió y se encontraba en condición estable”.

“Me entristece saber que Derek Chauvin fue blanco de violencia”, dijo Ellison al periódico. “Fue debidamente declarado culpable de sus crímenes y, como cualquier persona encarcelada, debería poder cumplir su condena sin temor a represalias o violencia”.

CNN confirmó ambos informes a través de fuentes: que Chauvin fue apuñalado y que se encuentra en condición estable.

La prisión de Tucson confirmó en un comunicado de prensa que un recluso fue “agredido” y que se tomaron medidas para “salvarle la vida” antes de enviarlo al hospital.

La historia de AP se basó en una fuente anónima; aunque la Oficina de Prisiones ha confirmado que un recluso resultó herido, las autoridades no han confirmado formalmente la identidad del recluso. Los medios de Minneapolis también informan que Chauvin fue apuñalado, pero los medios de comunicación atribuyen la información a la historia de AP.

El informe salió a la luz el 24 de noviembre de 2023.

Esto es lo que necesita saber:

La prisión de Tucson donde Derek Chauvin fue apuñalado ha suspendido las visitas

El sitio web de la prisión de Tucson dice que alberga a 382 reclusos. “Las visitas a la Institución Correccional Federal (FCI) han sido suspendidas hasta nuevo aviso”, dice el sitio web de la prisión, aunque no deja claro si la suspensión de las visitas se debe al apuñalamiento de Chauvin.

Chauvin está alojado en la Institución Correccional Federal en Tucson, Arizona, según la base de datos de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones. Dice que la instalación es una “institución correccional federal de seguridad media con un centro de detención”. La base de datos dice que Chauvin, de 47 años, tiene fecha de lanzamiento el 7 de mayo de 2038.

Heavy se ha puesto en contacto con la Oficina de Prisiones y la prisión de Tucson para obtener detalles adicionales.

Hubo otro incidente grave en la misma prisión aproximadamente al mismo tiempo el año pasado

Según Fox News, en noviembre de 2022 se produjo otro incidente grave en la misma prisión.

Un recluso “intentó dispararle a un visitante en la cabeza, pero el arma falló”, informó Fox News.

La AP informó que la prisión donde se encuentra Chauvin “ha estado plagada de fallas de seguridad y escasez de personal”.

Como recluso de muy alto perfil en un caso de muerte relacionado con la policía, Chauvin sería un problema de seguridad obvio tras las rejas. Otros reclusos de alto perfil han sido asesinados en prisión; por ejemplo, el asesino en serie Jeffrey Dahmer fue asesinado a golpes en una prisión de Wisconsin y el mafioso Whitey Bulger también fue asesinado a golpes en una prisión de Virginia Occidental, según ABC News.

Derek Chauvin habló recientemente en un nuevo documental y calificó su juicio de “farsa”

Alpha News, un sitio de noticias de Minneapolis, publicó recientemente un documental llamado “La caída de Minneapolis” que incluía una entrevista con Chauvin.

El documental fue financiado colectivamente y publicado de forma gratuita en un sitio web. Está producida por Liz Collin, ex reportera de televisión de Minneapolis. Se convirtió en un punto focal de controversia después de la muerte de Floyd debido a su matrimonio con el ex presidente del sindicato de policía de Minneapolis.

En el documental, Chauvin calificó el juicio de “farsa”. También dijo que el tiempo que tardaron los servicios de emergencias médicas en llegar al lugar después de ser llamados por los agentes “no era normal”. El documental sostiene que Chauvin no tuvo un juicio justo.

Apenas unos días antes del apuñalamiento, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar la apelación de Derek Chauvin

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar la apelación de Chauvin pocos días antes del apuñalamiento, dejando su condena vigente, según CBS News.

Su apelación se centró en sus solicitudes “de un cambio de sede y de secuestrar al jurado”, informó CBS News.

Un tribunal de apelaciones de Minnesota había rechazado previamente la apelación de Chauvin, informó CBS News.

