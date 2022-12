Gran apagón en Carolina del Norte deja a oscuras a 45,000 personas ¿Qué pasó?

Decenas de miles de personas están sin electricidad después de que dos subestaciones de transmisión de energía fueran dañadas por disparos en un ataque intencional en el condado de Moore, Carolina del Norte, el sábado 3 de diciembre de 2022, dicen las autoridades. Los cortes afectaron a 40.000 clientes y se espera que duren al menos hasta el jueves 8 de diciembre de 2022, según Duke Energy.

Duke Energy dijo que casi todos sus clientes del condado de Moore estaban sin electricidad en el punto álgido del incidente el sábado por la noche. Según las autoridades, más de 7.000 clientes recuperaron la electricidad el lunes por la tarde. El incidente sigue siendo investigado por las autoridades locales, estatales y federales, incluido el FBI. No se han realizado arrestos y las autoridades dijeron que nadie se ha atribuido la responsabilidad del incidente.

Las subestaciones eléctricas fueron “atacadas”, dijeron funcionarios en conferencias de prensa el domingo y el lunes. El “daño extenso” fue descubierto el sábado por la noche, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Moore. El condado de Moore alberga a unas 100.000 personas y 11 municipios, incluidas las ciudades de Carthage, Pinehurst y Southern Pines.

Los apagones se informaron por primera vez alrededor de las 7 p.m. el sábado por la noche, dijo la oficina del alguacil en un comunicado de prensa. Las escuelas han estado cerradas al menos hasta el martes, se han abierto refugios de emergencia y se ha establecido un toque de queda para todo el condado a partir de las 9:00 p.m. a las 5:00 a.m., dijo la oficina del alguacil, todo mientras las temperaturas están en los 40 grados.

“A medida que las empresas de servicios públicos comenzaron a responder a las diferentes subestaciones, se descubrió evidencia que indicaba que había ocurrido vandalismo intencional en múltiples sitios”, dijo el comunicado de prensa. “Los diputados del alguacil del condado de Moore y varias otras agencias de aplicación de la ley dentro del condado respondieron a las diferentes áreas y están brindando más seguridad al sitio. Cualquier persona que tenga información sobre este acto de violencia debe comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Moore al 910-947-2931”.

1. El alguacil del condado de Moore, Ronnie Fields, dijo que el tirador o los tiradores “sabían exactamente lo que estaban haciendo”

El alguacil del condado de Moore, Ronnie Fields, dijo en una conferencia de prensa el domingo: “Anoche enfrentamos algo que nunca antes habíamos enfrentado, pero les prometo que vamos a superar esto y lo superaremos juntos. El condado de Moore es muy fuerte y estamos muy unidos aquí en el condado de Moore y no vamos a dejar que esto nos detenga y puedo prometerles a los perpetradores que los encontraremos”.

Fields dijo: “La evidencia en la escena mostró que se había usado un arma de fuego para desactivar el equipo”. Fields dijo que los apagones comenzaron en el área de Carthage y luego se extendieron a la gran mayoría del centro y sur del condado de Moore. Un portavoz de Duke Energy dijo que el daño causado a dos subestaciones abrumó otras partes del sistema de energía y causó problemas en otros lugares, lo que provocó apagones generalizados.

El alguacil dijo que los tiroteos fueron “dirigidos” y no “al azar”. El alguacil agregó: “La persona o las personas sabían exactamente lo que estaban haciendo”, dijo Fields a los periodistas. Dijo que parece que los perpetradores estaban tratando de cortar la energía en la mayor parte del condado que pudieron.

Según NBC News, los ataques ocurrieron en dos subestaciones ubicadas a unas cinco millas de distancia, una en Carthage y la otra en West End. Una puerta resultó dañada en una de las instalaciones, dijo Duke Energy. Fields dijo que los disparos dañaron el equipo en ambos lugares, pero no dijo cuántos disparos se realizaron.

Fields dijo en la conferencia de prensa del domingo que en la ubicación de Carthage, “se detuvieron, alguien lo hizo y abrieron fuego contra la subestación”. Dijo en el otro lugar: “Era una puerta y atravesaron una puerta y llegaron a la subestación y también le dispararon”.

Jeff Brooks, vocero de Duke Energy, dijo en la conferencia de prensa del domingo: “Anoche, entre las 7:00 y las 8:00 p.m., una de nuestras subestaciones se desconectó. Le siguió poco después otra subestación. Durante nuestra investigación del apagón, determinamos que hubo un impacto intencional en la subestación, que dañó varios equipos en la subestación y provocó un corte de energía. A diferencia de, tal vez, una tormenta en la que puede entrar y redirigir la energía a otro lugar, esa no era una opción en este caso, por lo que la reparación debe completarse. En muchos casos, algunos de esos equipos tendrán que ser reemplazados”.

2. Las autoridades dijeron que están investigando para encontrar quién es el responsable y determinar el motivo del ataque, incluso si el objetivo era un espectáculo de drag de Southern Pines

Las autoridades dijeron que están investigando para encontrar quién es el responsable de los disparos y determinar el motivo. Fields dijo que aún no se ha determinado la motivación y que ningún grupo se ha hecho responsable de los ataques. Cuando los periodistas le preguntaron si los ataques alcanzan el nivel de terrorismo doméstico, Fields dijo: “No puedo responder a eso”, pero dijo que estaban “buscando todas las vías” para resolverlo. Dijo que el sospechoso o los sospechosos podrían enfrentar cargos tanto estatales como federales, que dijo que “tendrían un poco más de mordisco”.

Cuando se le preguntó el domingo si los ataques estaban relacionados con un espectáculo de drag queen en un teatro en Southern Pines el sábado, Fields dijo a los periodistas que están “absolutamente” investigando eso. Pero cuando se le preguntó si hay evidencia de una conexión, dijo: “Ninguna que yo sepa. ¿Es posible? Sí. Todo es posible. Pero no hemos podido relacionar nada con el espectáculo de drag”.

El espectáculo de drag se llevó a cabo en el Teatro Sunrise en Southern Pines. Fue objeto de protestas en línea de activistas de derecha en el período previo al evento. Inicialmente estaba abierto a niños y adolescentes, pero se cambió a mayores de 18 años después de las protestas, según Southern Pines Pilot. El periódico informó que el evento fue para recaudar fondos para Sandhills Pride, que beneficia a la comunidad LGBTQ local. El evento continuó incluso después de que se fue la luz, informó el periódico.

Fields agregó: “Amigos, estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos desafiantes que nunca pensé en mis 40 años en la aplicación de la ley que pensé que estaríamos viendo cosas y lidiando con cosas con las que estamos lidiando. Pero desafortunadamente, vamos a tener que lidiar con esto”.

Cuando se le preguntó sobre la motivación detrás de los ataques, Fields dijo: “Cobarde es como lo llamaría. Pero no tenemos nada. Sin motivación. Nadie, ningún grupo, ha dado un paso al frente para reconocer o aceptar que fue él quien lo hizo. Así que los llamo cobardes”.

3. El ataque causó millones de dólares en daños, dijeron funcionarios

Today, Gov. Cooper met with local, state and federal law enforcement and Duke Energy officials in Moore County. We're grateful for the emergency responders, 911 operators and health care providers who are working hard to keep the community safe. pic.twitter.com/TnjcZ7J1na — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) December 5, 2022

Fields dijo que el daño causado a las subestaciones de transmisión de energía será “de millones” para que Duke Energy las repare. Dijo que también habrá un alto costo para las empresas locales y los residentes.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo en una conferencia de prensa el lunes: “Lo que sucedió aquí el sábado por la noche fue un ataque criminal. Y las fuerzas del orden público federales, estatales y locales están trabajando activamente para llevar a los responsables ante la justicia. … Estoy seguro de que aprenderemos más sobre los motivos de este ataque intencional. Un ataque que dañó a toda una comunidad. Independientemente del motivo, la violencia y el sabotaje no serán tolerados”.

Cooper agregó: “Me ha impresionado la resiliencia y el espíritu comunitario de la gente del condado de Moore. Estoy agradecido por su espíritu público y su ayuda mutua. Ayudando a servir comidas a las personas en la subestación que están trabajando para hacer reparaciones, ayudándonos unos a otros en la comunidad.

Agregó: “Y agradezco profundamente a los socorristas, los operadores del 911, el buen trabajo que estaban haciendo hoy en el condado de Moore, asegurándose de que todos esos puestos estuvieran ocupados con personal que manejaba la carga. Las fuerzas del orden, las personas que están ayudando con el tráfico, con los semáforos apagados, los proveedores de atención médica, el personal de emergencia y otros que están haciendo todo lo posible para ayudarnos a superar esto”.

4. La oficina del alguacil del condado de Moore interrogó a una activista de derecha después de que publicara en Facebook que sabía por qué se había ido la luz

A la especulación de que el espectáculo de drag en Southern Pines fue blanco de activistas conservadores anti-trans se sumó una publicación en Facebook de una ex oficial del ejército de los EE. UU., Emily Grace Rainey, quien ahora dirige el grupo Moore County Citizens for Freedom. Rainey, quien dirigió a un grupo de habitantes de Carolina del Norte a la manifestación a favor de Trump en el Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021, escribió en una publicación de Facebook el sábado por la noche: “No hay electricidad en el condado de Moore y sé por qué”.

Rainey agregó una foto del Teatro Sunrise y escribió: “Dios no será burlado”. Más tarde siguió con otra publicación: “La Oficina del Sheriff del Condado de Moore acaba de registrarse. Les di la bienvenida a mi casa. Lo siento, perdieron el tiempo. Les dije que Dios obra de maneras misteriosas y es responsable del apagón. Aproveché la oportunidad para contarles sobre el espectáculo inmoral de drag y las blasfemias gritadas por sus seguidores. Dios está castigando al condado de Moore. Les di las gracias por venir y les deseé buenas noches. Agradecido por el servicio de LEO, como siempre.”

Fields dijo en la conferencia de prensa del domingo, cuando se le preguntó sobre Emily Rainey: “Puedo decir que hubo una persona que puso información en Facebook que era falsa. Insto a los ciudadanos, por favor, no publiquen información falsa. Nos lleva tiempo analizarlo. Y sí, tuvimos que ir y entrevistar a esta joven, y tuvimos una palabra de oración con ella, pero resultó ser nada”. Cuando se les preguntó cómo determinaron que era falso, Fields dijo: “buena aplicación de la ley”.

El domingo, Rainey escribió en Facebook: “Ahora que mi nombre ha sido limpiado oficialmente por la policía, presentaré demandas por difamación y calumnias. También convertiré todas las amenazas de muerte en aplicación de la ley. Y una cosa más, mantengo todo lo que he dicho. Dios no será burlado. Debido a los cristianos tibios ya las demostraciones públicas de blasfemia e inmoralidad en el condado de Moore, muchas personas inocentes están sufriendo. Dios usa gente mala (como los babilonios en el 598 aC y quien disparó contra la central eléctrica) para castigar a un pueblo o una región. Esto lo provocamos nosotros mismos”.

5. Las autoridades federales han interrumpido complots para atacar la red eléctrica y otras infraestructuras, incluido un caso de 2022 que condujo a múltiples arrestos, mientras que un ataque de 2013 dañó subestaciones en California

Play

PG&E Substation Surveillance Video New surveillance video from the PG&E substation on Metcalf Road. The video shows bullets hitting the fence causing sparks. The sparks can bee seen at minutes: 1:54, 2:07, 2:10, 2:57 and 3:01. We are asking anyone with any information on this incident or the AT&T fiber optic cable being cut to contact the Sheriff's Office… 2013-06-04T22:07:20Z

Las amenazas a la red eléctrica y otras infraestructuras esenciales han sido una preocupación para las autoridades federales durante varios años. En febrero de 2022, los fiscales federales anunciaron que tres hombres se declararon culpables en relación con un complot de supremacistas blancos para dañar la red eléctrica.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado de prensa: “Según documentos judiciales, Christopher Brenner Cook, de 20 años, de Columbus, Ohio; Jonathan Allen Frost, 24, de West Lafayette, Indiana y de Katy, Texas; y Jackson Matthew Sawall, de 22 años, de Oshkosh, Wisconsin, se declararon culpables de un cargo de conspiración para brindar apoyo material a terroristas.

El fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, Matthew Olsen, dijo en un comunicado: “Estos tres acusados admitieron haber participado en un complot inquietante, en apoyo de la ideología de la supremacía blanca, para atacar instalaciones de energía con el fin de dañar la economía y avivar la división en nuestro país. El Departamento de Justicia está comprometido a investigar y desbaratar tales complots terroristas y responsabilizar a los perpetradores por sus crímenes”.

El fiscal federal Kenneth Parker, del Distrito Sur de Ohio, agregó en un comunicado: “Estos acusados conspiraron para usar la violencia para sembrar el odio, crear el caos y poner en peligro la seguridad del pueblo estadounidense. Como muestra este caso, las agencias de aplicación de la ley federales y estatales están dedicadas a trabajar juntas para proteger a este país contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”.

El DOJ dijo en el comunicado:

Como parte de la conspiración, a cada acusado se le asignó una subestación en una región diferente de los Estados Unidos. El plan era atacar las subestaciones, o redes eléctricas, con poderosos rifles. Los acusados creían que su plan le costaría al gobierno millones de dólares y causaría malestar entre los estadounidenses de la región. Tuvieron conversaciones sobre cómo la posibilidad de que no haya electricidad durante muchos meses podría provocar una guerra, incluso una guerra racial, e inducir la próxima Gran Depresión”. En febrero de 2020, los co-conspiradores se reunieron en Columbus, Ohio, para discutir más a fondo su complot. Frost le proporcionó a Cook un AR-47 y los dos llevaron el rifle a un campo de tiro para entrenar.

El ataque en Carolina del Norte es similar a un tiro con rifle de francotirador de 2013 que dañó una subestación de PG&E en Metcalf Road en Coyote, California. La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara dijo que el 16 de abril de 2013, un tiroteo causó $15 millones en daños a la subestación cerca de San José.

Hombres armados atacaron 17 subestaciones, dijo la oficina del alguacil. También cortaron los cables de telecomunicaciones de fibra óptica que usaba AT&T, según la oficina del alguacil. Durante ese incidente, la compañía eléctrica pudo desviar la energía de las plantas cercanas y solo algunos residentes locales se quedaron sin energía.

PG&E y AT&T han ofrecido recompensas de $250,0000 por información que conduzca a arrestos en los ataques a la infraestructura, pero no se ha identificado a ningún sospechoso en los casi 10 años transcurridos desde los tiroteos.

En la conferencia de prensa del lunes, el gobernador Cooper dijo a los periodistas: “Siempre me preocupa la infraestructura crítica y ciertamente creo que debemos aprender de este incidente sobre lo que debemos hacer. Porque este tipo de cosas no pueden pasar. No podemos tolerar este tipo de apagón generalizado para tanta gente”.

Según The Pilot, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas el lunes que están observando la investigación y están en alerta por ataques de “imitadores”. Kirby dijo: “Obviamente hemos estado monitoreando esto muy, muy de cerca y estamos en contacto con funcionarios locales. De hecho, los funcionarios locales y específicamente las fuerzas del orden locales están recibiendo apoyo federal para la investigación. Así que obviamente vamos a dejar que la investigación se lleve a cabo”.

Kirby agregó: “Creo que hemos escuchado al presidente hablar de esto muchas veces. Ha hecho de la seguridad de la infraestructura crítica y la resiliencia de esa infraestructura, que independientemente de si se trata de amenazas naturales o amenazas creadas por el hombre, lo ha convertido en una prioridad desde el principio”.

Esta es la versión original de Heavy.com

