Niña de cuatro años murió ahogada en el río Bravo

De nuevo una familia colombiana se ve envuelta en una tragedia al querer alcanzar el sueño americano. En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de Antonella Sanchez, una niña de tan solo cuatro años de edad, que murió ahogada en aguas corrientosas del rio Bravo el día 11 de noviembre de 2023 cerca de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, así lo reportó el medio El Tiempo.

La menor proveniente del municipio de Acacias, Meta, emigraba hacia los Estados Unidos con su abuela materna, el esposo de ella, y una tía suya de 12 años, buscando un mejor futuro, pero nunca pensaron que tras superar la peligrosa travesía por el tapón del Darien, y el paso por varios países centroamericanos, el viaje terminaría en pesadilla a pocos metros de pisar suelo americano.

La familia entera, todos venezolanos excepto Antonella, fueron arrastrados por una creciente súbita del afluente cuando cruzaban la frontera en Eagle pass.

Además de la muerte de la menor, también el cuerpo sin vida de Rodney Zambrano de 33 años, familiar de la menor, fue encontrado flotando en las aguas, mientras que la abuela, la señora Gilda León de 39 años esta desaparecida. La única sobreviviente fue Rodnielis, la pequeña tía de Antonella, quien se encuentra bajo la protección de las autoridades estadounidenses, y que clama por el pronto reencuentro con su familia.

¿Qué dijo la madre de la menor fallecida?

Alondra Ruiz, la mamá de Antonella Sánchez, declaró a los medios que debido a su estado de embarazo no tomó el riesgo de viajar con su familia a Estados Unidos. Cuenta que el pasado 17 de agosto ellos partieron buscando una mejor vida, pues desde Venezuela emigraron hacia Colombia hacia cinco años atrás, y no habían logrado conseguir nada, y la situación de pobreza los consumía.

De acuerdo con InfoBae, Alondra cuenta que se dedicaban a las ventas informales, que ella vendía tintos, pero las ganancias solo les permitía vivir el día a día.

“Mi mamá lloraba mucho porque ella decía que quería cumplir sus metas, me decía: ‘Alondra, quiero comprar una casa”, decía que tenía aquí cinco años en Colombia prácticamente perdidos porque no obtuvo nada. “Yo embarazada salía a vender tintos y la ayudé, reunimos el pasaje y ella se fue con mi hija y mi hermana, mi padrastro estaba en Cali y se encontraron en Turbo”, le dijo Alondra Ruiz, madre de la menor fallecida, al medio regional Noticias de Acacías.

Alondra dice que pensaba reunirse con ellos una vez diera a luz a su bebé, al que solo le falta un mes para nacer.

De hecho, publica El Tiempo, que la niña le dijo: “Mami, cuando yo esté en los Estados Unidos, tú te vas a ir con mis hermanitas?” Yo le dije: “Síi, claro, pronto vamos a estar juntos'”, contó Alondra Ruiz, entre lágrimas, en charla con Noticias RCN.

Alondra declaró que lo último que escuchó de su madre fue que le dijo:

“Ya estoy en Piedras Negras, hija, me voy a quedar en un refugio, mañana me voy al río y lo paso. Si no me comunico contigo es porque ya me entregué (a las autoridades migratorias de Estados Unidos). Mi mamá pasó el río cuando estaba alto, en lo peligroso”, dijo Alondra Ruiz a Noticias de Acacías.

Dice que dos días después, el lunes (13 de noviembre) un amigo que iba con su mamá puso unas caras llorando en WhatsApp y puso: “Que en paz descanse la familia Zambrano y puso foto de mi familia. Yo lo llamé, llamé a un tío y me dijo: ‘La verdad es que su mamá… Su hija se ahogó en el río’”, relató Ruiz.

La adolorida madre contó que Antonella Sánchez iba sobre los hombros de su padrastro encabezando la fila de migrantes que cruzaba en cadena el rio, cuando las corrientosas aguas los arrastraron.

Dice que una lancha llegó para socorrerlos, pero era demasiado tarde porque su hija había tomado mucha agua y murió en un hospital de Estados unidos. “Era una niña muy amorosa y cariñosa. Ella me dijo ‘mami, te amo mucho’, fue lo último que me dijo, lo último que yo hable con ella”, según reportó Univisión.

