Anthony Gray: acusado de apuñalar a una niña de 15 años en escuela de California

Anthony Gray es un hombre de Stockton acusado de apuñalar fatalmente a una niña de 15 años en la escuela secundaria Stagg en California en un ataque aparentemente aleatorio. Alicia Reynaga fue asesinada, dice su familia. Gray, de 52 años, fue arrestado en la escena después del asesinato del lunes 18 de abril de 2022, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Stockton. La policía dijo que el incidente sigue bajo investigación.

“Los detectives arrestaron a Anthony Gray, de 52 años, en relación con la muerte a puñaladas de una estudiante de 15 años”, dijo la policía de Stockton en el comunicado de prensa. “Gray fue ingresado en la cárcel del condado de San Joaquín por asesinato. Los detectives creen que esto parece ser un acto aleatorio y están tratando de determinar por qué este estudiante fue atacado. Esta es todavía una investigación activa y publicaremos más información a medida que esté disponible”.

Esto es lo que necesita saber sobre Anthony Gray y el asesinato de Alicia Reynaga:

1. Anthony Gray está acusado de conducir hacia el estacionamiento delantero de la escuela secundaria Stagg, caminar hacia la víctima y apuñalarla antes de que un oficial de recursos escolares lo detuviera rápidamente

La policía de Stockton dijo en un comunicado de prensa anterior: “Hoy, a las 11:05 a.m., el Distrito Escolar Unificado de Stockton nos notificó sobre un estudiante que fue apuñalado en la Escuela Secundaria Stagg (1621 Brookside Road) y solicitó nuestra ayuda. Mientras respondíamos, supimos que un oficial de policía del Distrito Escolar Unificado de Stockton había detenido al sospechoso. La estudiante, una mujer de 15 años, fue transportada a un hospital del área donde lamentablemente murió a causa de sus heridas”.

La policía agregó: “Se llamó a los detectives de homicidios de la policía de Stockton para que se hicieran cargo de la investigación. Lo que los detectives han aprendido hasta ahora es que el sospechoso, un hombre adulto, condujo hasta el estacionamiento de la escuela y estacionó su vehículo. Luego salió de su auto, se acercó a la estudiante y la apuñaló. El sospechoso fue detenido rápidamente por un oficial de policía del Distrito Escolar Unificado de Stockton. Esta sigue siendo una investigación activa y los detectives todavía están tratando de conocer el motivo de este trágico incidente”.

Posteriormente, la policía identificó al sospechoso como Anthony Gray, de 52 años. Las autoridades lo habían descrito inicialmente como un hombre adulto de unos 40 años. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa el lunes por la tarde si Gray no tenía hogar o estaba de paso, la policía dijo que no podía comentar esos detalles en ese momento. Las fotos de la escena mostraban a la policía remolcando un sedán Honda Civic negro que, según la policía, Gray solía conducir a la escuela.

2. Los funcionarios dicen que Anthony Gray era un ‘intruso’ y no hay vínculos conocidos entre él y la víctima u otros estudiantes en la escuela secundaria Stagg

Según la policía y los funcionarios del distrito escolar de Stockton, Gray era un “intruso” y no se conocen vínculos con Reynaga. Las autoridades dijeron que Gray no es padre de un estudiante en la escuela. La policía agregó: “El Departamento de Policía de Stockton alienta a cualquier persona con información a llamar a nuestro número que no es de emergencia al (209) 937-8377 o a la División de Investigaciones al (209) 937-832”.

En una conferencia de prensa, el subjefe de policía de Stockton, Eric Kane, dijo: “Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y con todos los estudiantes y profesores aquí en Stagg y, ciertamente, con la comunidad de Stockton”. Kane dijo que no estaba al tanto de que el sospechoso intentara atacar a otros estudiantes. No dijo cuántas veces la víctima fue apuñalada. Kane dijo que el distrito escolar y el departamento de policía “trabajan muy bien juntos, por lo que seguramente tendremos oficiales adicionales” en las escuelas de la ciudad y “trabajaremos de cerca” con el distrito escolar para “garantizar la seguridad de los estudiantes”.





El superintendente de Stockton, John Ramirez, dijo en la conferencia de prensa: “Hoy vengo a ustedes no solo como superintendente, sino también como padre. Un intruso entró hoy al frente de nuestra escuela y apuñaló a uno de nuestros estudiantes varias veces. Desafortunadamente, ella no lo logró. El agresor fue detenido y puesto bajo custodia de inmediato. La escuela también fue cerrada para garantizar la seguridad del resto de nuestros estudiantes. Comenzamos a trabajar con la policía local de inmediato y se hicieron cargo de la investigación”.





Ramírez agregó: “Nuestro oficial de policía del Distrito Escolar Unificado de Stockton estuvo allí de inmediato y pudo hacer su trabajo y ayudó a evitar que eso continuara. Queremos ofrecer oraciones a la familia de parte de todo nuestro personal del Distrito Escolar Unificado de Stockton. Ni siquiera puedo imaginar ese”. Ramírez dijo que el sospechoso “entró ilegalmente porque no era padre”. Cuando se le preguntó si conocía a la víctima, Ramírez dijo: “No sabemos la respuesta a eso”.

El superintendente dijo: “Tenemos seguridad en todo momento y, como mencioné, cuando ocurrió el incidente, había personal allí inmediatamente. Sucedió tan rápido que no pudieron detenerlo, pero estuvieron allí de inmediato, por lo que el agresor pudo ser detenido y puesto bajo custodia”. Dijo que volverían a evaluar las medidas de seguridad de la escuela después del ataque. “Hubo inmediatez en la acción, cuánto más rápido es difícil. El hecho de que el individuo haya sido detenido tan rápido solo da crédito al hecho de que había adultos allí y fueron accesibles de inmediato”, dijo Ramírez.

3. Se ha hecho pública poca información sobre Anthony Gray





La policía no dio a conocer ninguna información sobre Anthony Gray. No se supo de inmediato si tiene antecedentes penales en el condado de San Joaquín o en otro lugar de California o en otro estado. La policía tampoco dijo si Gray ha hablado con los investigadores sobre por qué fue a la escuela. La policía dijo que el arma que usó Gray fue recuperada en la escena, pero no dio a conocer ninguna otra información al respecto.

Los estudiantes dijeron que están preocupados por la facilidad con la que el sospechoso pudo ingresar al campus de la escuela para atacar a la víctima. Un estudiante le dijo a CBS 13 sobre las puertas del campus: “Nunca están cerradas”. Otro estudiante le dijo a la estación de noticias: “Es muy raro que haya oficiales allí. Muy raro. No quiero perder más gente así. Eso no debería haber sucedido hoy”.

Ramírez, el superintendente del distrito escolar, dijo en una conferencia de prensa el lunes por la tarde: “Fue una tragedia. Una vez más, nuestros pensamientos y oraciones están con la familia”. El distrito escolar dijo en Facebook: “Habrá consejeros escolares, médicos de salud mental y psicólogos escolares disponibles en Stagg durante toda la semana y según sea necesario. También habrá seguridad adicional en el campus”.

4. Alicia Reynaga jugaba sóftbol en la escuela secundaria Stagg y su padre dijo en una vigilia que “no tenía enemigos… Era una buena niña, una gran niña”.

La familia de Alicia Reynaga dijo en una vigilia con velas en la escuela secundaria Stagg el lunes por la noche que la estudiante de 15 años jugaba softbol en la escuela de Stockton. El padre de uno de sus compañeros de equipo le dijo a ABC 10: “Practican todos los días, son un equipo muy unido y era uno de sus mejores amigos”. El padre le dijo a la estación de noticias que Reynaga era un jugador estrella.

Según Melanie Wingo de KCRA, el padre de Reynaga, Manuel Reynaga, dijo en la vigilia: “Mi hija no tenía enemigos… era una buena niña, una gran niña… Siento que es un sueño. Solo estamos tratando de despertar”. Dijo que era extrovertida y atlética.

Leia Madrazo, la entrenadora de softbol del equipo universitario de Stagg High School, le dijo a Fox 40: “Todas nuestras chicas de softbol se lo están tomando muy mal. Muchos de nosotros no podemos superar el hecho de que alguien vino al campus y cometió tal crimen”. La familia de Reynaga le dijo a la estación de noticias que “siempre estuvo activa y que, además del softball, también estaba involucrada en artes marciales mixtas”. Su familia agregó que ella siempre tuvo una actitud positiva y le encantaba estar al aire libre.

Otro entrenador, Vincent Enríquez, le dijo a CBS 13 que Reynaga era receptor. Enríquez le dijo a la estación de noticias: “Duele. Todos aquí amamos a esta chica más que a nadie en el mundo. Su captura es increíble. Ella es una atleta en bruto. Es triste ver su vida truncada. ¿Quién querría hacerle esto a este niño?

5. Anthony Gray está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de San Joaquín y está programado para hacer su primera aparición en la corte en Stockton el 20 de abril





Anthony Gray fue fichado por un cargo de asesinato en la Cárcel del Condado de San Joaquín a las 8:45 p.m. el 18 de abril de 2022, según los registros en línea vistos por Heavy. Está detenido sin derecho a fianza, según el sitio web de la cárcel del condado. No quedó claro de inmediato si ha contratado o ha sido designado un abogado que pueda comentar en su nombre sobre el caso.

Según los registros de la cárcel, Gray tiene previsto comparecer por primera vez ante el tribunal el miércoles 20 de abril de 2022 a la 1:30 p.m. en la corte de Stockton. No se han hecho públicos otros detalles sobre el caso o las acusaciones contra Gray. La policía dijo que continúan investigando.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín no ha comentado sobre el caso. La policía dijo en un comunicado de prensa: “El Departamento de Policía de Stockton alienta a cualquier persona que tenga información a llamar a nuestro número que no es de emergencia al (209) 937-8377 o a la División de Investigaciones al (209) 937-8323”.

