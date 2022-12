Mujer murió atrapada en una tormenta de nieve en Nueva York: Anndel Taylor

Anndel Taylor fue identificada por miembros de su familia como una víctima de la tormenta de nieve en Buffalo, Nueva York, que murió atrapada en un automóvil.

Los miembros de su familia escribieron en publicaciones en las redes sociales que la policía no los ayudó a encontrar a Taylor después de que ellos se enteraron que ella estaba atrapada en su automóvil con nieve acumulada afuera y que no podía salir.

Al menos 26 víctimas han muerto en las tormentas de nieve de Buffalo mientras el número de muertos seguía aumentando en los condados de Erie y Niagara, Nueva York, según dijeron las autoridades en una conferencia de prensa durante el 26 de diciembre de 2022.

“Anndel fue una de mis antiguas alumnas. Su luz brilló fuerte y mis oraciones están con su familia durante este momento difícil. Anndel, descansa en paz, dulce niña”, escribió una mujer en una página de GoFundMe creada por la familia de Taylor.

La hermana de Taylor, Tommie Brown, pidió ayuda desesperadamente.

Ella escribió: “Mi hermana quedó atrapada en una tormenta de nieve en Buffalo a las 2:00 PM de ayer. ¡Ella todavía estaba atrapada a las 11:00 PM anoche! ¡Ahora está perdida bajo la nieve y nadie puede encontrarla! Tengo este dolor en mi estómago 😫😢”.

Un ser querido escribió: “Anndel Taylor, niña, luchamos para encontrarte todo el día… Enviamos controles de bienestar y todo, y la policía dijo que no podían hacer nada. Estuvimos tratando de que la gente llegara a ella todo el día. Los arados la enterraron en su auto y todo sin revisar el auto”.

Los familiares identificaron a Taylor en las redes sociales y a través de la página de GoFundMe.

Puede ver un resumen de las víctimas y muertes de la tormenta Buffalo haga click aquí. La otra víctima identificada por su familia hasta el momento fue William Clay, un camionero jubilado que se cree que murió congelado en una acera.

Las autoridades no han confirmado oficialmente los nombres de las víctimas de la tormenta de Buffalo. El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo en la conferencia de prensa del 26 de diciembre de 2022 que “probablemente hay muertes adicionales que se anunciarán más tarde hoy”. Él calificó lo sucedido como una “tormenta de nieve generacional única en la vida”. Él dijo que 25 personas habían muerto por hechos relacionadas con la tormenta en el condado de Erie y señaló que una persona había muerto por envenenamiento con monóxido de carbono en el condado de Niagara. WGRZ-TV informó que la muerte de Niagara fue un hombre de 27 años. El nombre de la víctima no ha sido dado a conocer.

Esto es lo que necesitas saber sobre Anndel Taylor:

La hermana de Anndel Taylor escribió en Facebook: “¡Ella estuvo varada durante 3 días y nadie la salvó! ¡Simplemente no puedo soportar nada de esto!”.

Tommie Brown escribió, “esto es una locura, ella dijo que la nieve estaba en su estómago anoche. La policía acaba de decir que ella no está en el auto y su teléfono sigue sonando”.

Malik Smith escribió en Facebook:

La hermana de Taylor compartió una página de GoFundMe y escribió: “¡Todos te amamos, Anndel! 🙏🏽👼🏽🫶🏽 ¡Solo estamos tratando de recuperar su cuerpo de Buffalo para dejarla descansar! Cualquier donación ayudaría… ¡Gracias de antemano!”.

Ella también escribió:

La página de Facebook de Taylor dice que era soltera y vivía en Buffalo, Nueva York.

Shawnequa Brown creó la página de GoFundMe. Ella dijo que Taylor murió atrapada en un automóvil mientras la nieve se acumulaba afuera, lo que ocasionó que ella no pudiese salir.

Christian Spencer escribió en Facebook:

¿Cómo se supone que voy a estar bien con esto? Tú fuiste mi primer todo, el primer beso, mi primer amor, mi amiga de la infancia, mi bebé, no importa lo que pasaba, nos manteníamos firmes en nuestro vínculo y quería que fueras al cine conmigo 💔 Te recuerdo a ti y a Vonn Deezy gritando frente a la casa después de la iglesia. No puedo pensar con claridad, todo lo que he estado en mi mente cada vez que veo una publicación. Estoy tan herido que las palabras no pueden explicar cuánto desearía poder verte correr y abrazarte, lo siento mucho, bebé ❤️‍🩹🥺 Anndel Taylor