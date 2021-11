Anna Sandhu Ray: ¿qué fue de la esposa del asesino de Martin Luther King?

Anna Sandhu Ray es la ex esposa de James Earl Ray, el asesino convicto de Martin Luther King Jr.

Ray fue sentenciado a 99 años de prisión cuando se declaró culpable de disparar y matar al líder de los derechos civiles en 1968. Más tarde negó ser responsable. La Sra. Ray afirmó que “el asesinato fue instigado por el gobierno soviético”, según Associated Press.

Anna Sandhu Ray le dijo a People que era divorciada cuando conoció a Ray. Después de casarse con un hombre de ascendencia india que conoció en la Universidad de Tennessee, su padre la desheredó y se divorciaron. “Eso me encendió”, dijo. “Sentí que tenía la fuerza suficiente para hacer lo que quisiera. Y tenía algo que demostrar”.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Anna Sandhu Ray:

Estuvieron casados ​​durante 14 años

Anna Sandhu y James Earl se casaron el 13 de octubre de 1978. Se sabe muy poco sobre los motivos de ella para casarse con él, aparte de su declaración a Associated Press en 1988 de que “quería ayudarlo”.

Diez años después de su matrimonio, solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Afirmó que estaba siendo “eliminada” de las posibles ganancias generadas por un libro que Ray planeaba publicar, en el que culpaba al FBI del asesinato de King, según informa Associated Press.

El editor del libro de Ray, Joel Joseph, de la Prensa Nacional de Bethesda, Maryland, le dijo a The Tennessean en 1991: “Ella no escribió el libro, no lo ayudó a escribir el libro y no se ocupó de él. Fue James Earl Ray quien lo escribió”. El editor continuó diciendo que los beneficios del libro irían al Fondo de Defensa Legal James Earl Ray.

Tuvieron una relación inestable

Según un artículo escrito en The Tennessean en 1991, la Sra. Ray entregó al Sr. Ray los papeles de divorcio el 15 de noviembre de 1991. El artículo informaba que habían estado separados desde 1987. Ella dejó de visitarlo en prisión, dice el artículo, después de que una reclusa le rompiera el brazo durante una visita a su marido.

Según el sitio web de la Sra. Ray, el divorcio de la pareja finalizó 14 años después de que se casaron, es decir, en 1992. La Sra. Ray afirmó que pasó años escondida, temiendo por su vida y luchando contra la depresión después del matrimonio.

El LA Times informó que la Sra. Ray fue arrestada en su casa en 1996. Las autoridades encontraron docenas de animales, vivos y muertos, en la residencia y la detuvieron. Ahora, es una artista que pinta flores que venden en galerías. James Earl Ray murió en Nashville, Tennessee en 1998.