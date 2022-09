Acusan a exmilitar y su esposa de intentar proporcionar información médica a Rusia

La Dra. Anna Gabrielian es una anestesióloga del Hospital Johns Hopkins acusada junto con su cónyuge médico del Ejército de EE.UU., el mayor Jamie Lee Henry, de un complot para proporcionar información médica de los soldados a Rusia, dicen las autoridades federales. Gabrielian y Henry fueron acusados el 28 de septiembre de 2022 en un tribunal federal de Maryland por cargos de conspiración y divulgación ilícita de información médica identificable individualmente (IIHI), según documentos judiciales obtenidos por Heavy.

Según la acusación, Henry trabajaba como internista en Fort Bragg en Carolina del Norte y tenía una autorización de seguridad secreta. Gabrielian trabaja en anesteiología y medicina de cuidados intensivos en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore y también se ha especializado en anestesiología obstétrica, según su biografía en el sitio web del hospital, que señala que habla ruso e inglés. Viven en Rockville, Maryland, según los fiscales. Tanto Henry como Gabrielian están bajo custodia, dijeron las autoridades.

Gabrielian, de 36 años, creía que estaba proporcionando información médica sobre miembros del servicio estadounidense a una persona que trabajaba en la embajada rusa, dijeron los fiscales en la acusación. Pero esa persona era en realidad un agente encubierto del FBI que se reunió con ella en agosto y le preguntó a Gabrielian sobre la ayuda que había ofrecido a la embajada rusa a principios de año, según la acusación.

Henry, de 39 años, apareció en los titulares en 2015 al convertirse en el primer oficial activo del ejército de los EE.UU. en declararse transgénero. La acusación se refiere a Henry como el esposo de Gabrielian y usa los pronombres él/él, pero en un artículo de 2015 de BuzzFeed News, Henry usó los pronombres ella/ella y se identificó como una mujer. No se supo de inmediato si Henry y Gabrielian contrataron abogados que pudieran comentar en su nombre.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, estaba previsto que Gabrielian compareciera por primera vez ante un tribunal en Baltimore el 29 de septiembre, mientras que la primera comparecencia ante el tribunal de Henry aún no se ha fijado. “La acusación formal fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland Erek L. Barron y el Agente Especial a Cargo Thomas J. Sobocinski de la Oficina Federal de Investigaciones, Oficina de Campo de Baltimore”, dijo el Departamento de Justicia.

“Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima de cinco años en una prisión federal por la conspiración y un máximo de 10 años en una prisión federal por cada cargo de divulgación de IIHI. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de EE.UU. y otros factores legales”, dijo el Departamento de Justicia en su comunicado de prensa.

Esto es lo que necesita saber sobre Anna Gabrielian y Jamie Lee Henry:

1. Gabrielian le dijo al agente del FBI que “brindaría toda la ayuda que pudiera a Rusia, incluso si eso significaba ser despedida o ir a la cárcel”, dice la acusación

Según la acusación, un agente encubierto del FBI se acercó a Gabrielian el 17 de agosto de 2022 y le dijo que “le pidieron que la contactara” con respecto a la asistencia que ofreció hace un par de meses. Gabrelian luego le preguntó al agente encubierto si ella era de la embajada rusa y el agente dijo que sí, dijeron los fiscales. Gabrielian le dijo al agente que se había comunicado con la embajada por teléfono y correo electrónico “ofreciendo a Rusia” su ayuda y la de su cónyuge, según la acusación. Gabrelian le dijo al agente que se estaba comunicando en nombre de ella y de Henry, pero nunca mencionó el nombre de Henry en las interacciones con la embajada rusa para que Henry pudiera fingir no estar al tanto de sus acciones si fuera necesario, según la acusación.

Gabrelian y Henry conspiraron para proporcionar información de salud privada de los pacientes de Fort Bragg y Johns Hopkins al gobierno ruso para demostrar su acceso a esa información sobre el personal militar y gubernamental de EE. UU., su voluntad de proporcionar esa información a Rusia y el “potencial para que el gobierno ruso para obtener información sobre las condiciones médicas de las personas asociadas con el gobierno y el ejército de los EE. UU., para explotar esta información”, según la acusación.

Según los fiscales, Gabrielian y Henry se reunieron juntos con el agente encubierto del FBI, que creían que trabajaba para el gobierno ruso, “para discutir las formas en que podrían ayudar” a Rusia. La pareja sugirió que podrían obtener registros de pacientes para miembros del ejército estadounidense y familiares para pasarlos al gobierno ruso, dijeron los fiscales.

Gabrielian le dijo al agente durante una reunión el 17 de agosto que estaba “motivada por el patriotismo hacia los rusos” y que “brindaría toda la ayuda que pudiera a Rusia, incluso si eso significaba ser despedida o ir a la cárcel”. Durante la reunión, Gabrielian le dijo al agente encubierto: “Henry, un oficial militar, era actualmente una fuente más importante para Rusia que ella, ya que Henry tenía información más útil, incluso sobre cómo el ejército de EE. UU. establece un hospital del ejército en condiciones de guerra y sobre entrenamiento previo que el ejército de los EE. UU. había brindado al personal militar ucraniano”.

Según la acusación, Gabrielian y Henry se reunieron con el agente encubierto en la habitación del hotel del agente. Gabrielian le dijo al agente: “Si tienes un arma útil a largo plazo, puedes usarla durante años. Si lo usa para algo que no es tácticamente ventajoso, lo ha perdido por nada. Entonces, si (Henry) no puede ejercer la medicina, no puede estar en la Guardia Nacional, ha perdido a un médico del ejército. Si tengo que buscar a alguien, y busco a alguien, habrá perdido un vínculo con (Johns Hopkins) para establecer esas conexiones médicas. Tiene que ser algo muy importante, no solo verificar si esta persona tiene pólipos”.

Gabrielian se reunió nuevamente con el agente encubierto el 24 de agosto, según la acusación. Gabrielian le dijo al agente que “aunque Henry era un ‘cobarde’ y estaba preocupado por violar la HIPAA al proporcionar registros” al agente, “Gabrielian no tenía tales preocupaciones y violaba la HIPAA ‘todo el tiempo’. Gabrielian le dijo además a la UC que consultaría con Henry acerca de proporcionar registros médicos de pacientes de Fort Bragg y volver a contactarnos”.

Gabrielian le envió un mensaje de texto al agente encubierto utilizando un lenguaje codificado el 25 de agosto, según la acusación, y dijo: “Jamie podría tener muestras de su poesía por ahí. Dice que los buscará y decidirá si tiene el ancho de banda para otro proyecto durante el fin de semana. Creo que sería bueno para él al menos mostrarles ejemplos de su trabajo anterior”.

Henry y Gabrielian se reunieron con el agente encubierto el 31 de agosto en un hotel en Gaithersburg, Maryland, según la acusación. Le dieron al agente registros relacionados con el cónyuge de un empleado actual de la Oficina de Inteligencia Naval e información relacionada con un veterano de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Según la acusación, Gabrielian “resaltó a la UC un problema médico reflejado en los registros de” la esposa del empleado de la ONI “que Rusia podría explotar”.

La pareja también accedió a los registros de cinco personas, incluido un oficial del Ejército retirado, un empleado actual del Departamento de Defensa, el cónyuge de un veterano del Ejército de los EE.UU. y dos cónyuges de veteranos del Ejército de los EE. UU. fallecidos, y le dieron esa información al agente encubierto, según la acusación

2. Gabrielian planeó enviar a los hijos de la pareja a Turquía si corrían el riesgo de ser atrapados y Henry consideró ofrecerse como voluntario para unirse al ejército ruso para ayudar con el esfuerzo de guerra en Ucrania, dicen los fiscales

Según la acusación, Henry estaba “comprometido a ayudar a Rusia” y “había buscado ofrecerse como voluntario para unirse al ejército ruso después de que comenzara el conflicto en Ucrania, pero Rusia quería personas con ‘experiencia de combate'”, que Henry no tiene. Henry le dijo al agente del FBI: “La forma en que veo lo que está sucediendo en Ucrania ahora es que Estados Unidos está utilizando a los ucranianos como un representante de su propio odio hacia Rusia”.

Henry le dijo al agente: “Mi punto de vista es que hasta que Estados Unidos realmente declare la guerra contra Rusia, puedo ayudar tanto como quiera. En ese momento, tendré algunos problemas éticos que debo resolver”, según la acusación. Gabrielian dijo en respuesta a Henry: “Resolverás esos problemas éticos”, dice la acusación.

Según la acusación, Gabrielian le dijo al agente encubierto que si emprendía una acción que la pusiera en “riesgo significativo de arresto”, quería que ella y los hijos de Henry “tuvieran un buen vuelo a Turquía para irse de vacaciones porque no quiero terminar en la cárcel aquí con mis hijos como rehenes sobre mi cabeza”.

Henry le dijo al agente que tenían que tomar precauciones para que Henry pudiera continuar pasando las verificaciones de antecedentes para la autorización de seguridad. Henry le dijo al agente, según la acusación, “No quiero saber su nombre… porque quiero una negación plausible. En una situación de autorización de seguridad, quieren saber nombres y personas y todo eso”.

3. Gabrielian recibió una subvención en 2020 para un proyecto titulado “Investigación y optimización de la práctica actual de anestesiología obstétrica en Ucrania”, dice Johns Hopkins

Anna Gabrielian, MD, was awarded the Center for Global Health's Paul S. Lietman Global Health Travel Grant for her project titled “Investigation and Optimization of Current Obstetric Anesthesiology Practice in Ukraine.” Her mentor on the award is Dr. Oleg Turkot. — JHU ACCM Research (@JHACCMResearch) July 21, 2020

Según un tuit del 21 de julio de 2020 de Johns Hopkins, Gabrielian, “recibió la Beca de Viaje de Salud Global Paul S. Lietman del Centro para la Salud Global por su proyecto titulado ‘Investigación y optimización de la práctica actual de anestesiología obstétrica en Ucrania'”.

Gabrielian propuso durante una reunión con el agente encubierto que inventaran una historia de tapadera en la que el agente, quien ella pensó que era un agente del gobierno ruso, sería un “traductor médico encantador que se acercó para conocer… y quieres hablar conmigo sobre programas y cómo se pueden expandir”, afirma la acusación.

Según la acusación, Henry le dijo al agente que Gabrielian le recomendó leer el libro “Inside the Aquarium: The Making of a Top Soviet Spy”. El libro de 1986 de Victor Suvorov “describe el reclutamiento y entrenamiento de un espía ruso dentro de la sede de la Dirección Principal de Inteligencia de la entonces Unión Soviética (apodada ‘El Acuario’)”, dice la acusación. Gabrielian le dijo al agente que le dijo a Henry que leyera el libro, “Porque es la mentalidad de sacrificar todo… y la lealtad en ti desde el primer día. Eso no es algo de lo que te alejaste”.

El 26 de julio, Henry tuiteó un enlace a un artículo de CNN titulado “Estados Unidos aprueba el tratamiento de soldados ucranianos heridos en el hospital militar estadounidense en Alemania”, pero no agregó ningún comentario. En junio, Henry tuiteó un enlace a un artículo sobre el presidente ruso Vladimir Putin.

4. Gabrielian, se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en 2012 y trabajó anteriormente en Allegheny General Hospital y Danbury Hospital

An indictment filed Wednesday charges two Maryland doctors with conspiracy and unlawful disclosure of medical information. U.S. Army Dr. Jamie Lee Henry and Johns Hopkins anesthesiologist Dr. Anna Gabrielian are accused of attempting to provide info to the Russian government. pic.twitter.com/TNkpo2GoLF — Paul Gessler (@PaulGessler) September 29, 2022

Según su biografía en el sitio web de Johns Hopkins, Gabrielian se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en 2012. Tuvo una residencia en cirugía en el Hospital Danbury en Connecticut a partir de 2014 y una residencia en anestesiología en el Hospital General Allegheny en Pensilvania en 2019 , según el sitio web del hospital.

Comenzó una beca en anestesia obstétrica en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en 2021 y fue instructora de anestesiología y medicina de cuidados intensivos allí, dice el sitio web del hospital.

5. Henry habló en una entrevista sobre ser descubierto como trans por información médica

The First Out Transgender Active Duty U.S. Army Officer: “My Story Is Not Unique” http://t.co/kRMaHEFVlQ via @chrisgeidner @buzzfeednews — Jamie Lee Henry (@MAJ_JLee_MD) June 9, 2015

El Departamento de Justicia dijo en su comunicado de prensa: “Durante el tiempo de la supuesta conspiración, Henry trabajó como internista estacionado en Fort Bragg, sede del XVIII Cuerpo Aerotransportado del Ejército, sede del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, y el Centro Médico del Ejército de Womack”.

Henry estuvo casado antes que Gabrielian, según una entrevista de 2015 con Brightest Young Things. Henry se unió al ejército a los 17 años, según la entrevista.

“Después de enfermarme gravemente como resultado de un accidente de bicicleta en 2008, me sentí muy vulnerable mientras me trataban como paciente en el mismo hospital en el que trabajaba como médico. Lo que empeoró fue que, como soldado, mis registros médicos no eran privados, y cuando surgió la cuestión de la enfermedad mental, me sentí completamente desnudo”, dijo Henry a Brightest Young Things. “Cuando mi entonces esposa me delató con un psiquiatra militar, me sentí violada. Las cosas explotaron a partir de ahí. Experimenté una disforia de género muy intensa desde 2008 hasta 2014, lo que llevó a la ruptura de varias relaciones, lo que llevó a toda mi red social, con algunas excepciones, a rechazarme por ser “sexualmente inmoral”. De 2012 a 2014, pasé por declaraciones y juicios públicos porque quería seguir teniendo una relación significativa con mi hijo”.

Según BuzzFeed News, Henry se unió al ROTC a los 17 años. La primera rotación de Henry como médico militar fue en la sala de psiquiatría del hospital Walter Reed, según BuzzFeed. Henry salió del armario en medio de una batalla por el divorcio y la custodia de los hijos, según BuzzFeed. Henry le dijo a BuzzFeed: “Creo que mi experiencia trans me ha permitido relacionarme con la gente, porque todos sufrimos y pude relacionarme con el sufrimiento de las personas. Puedo consolar a las personas que se sienten aisladas, perdidas, solas y rotas. Puedo sentarme con ellos y mirarlos a los ojos y decir: ‘Puedo caminar contigo a través de esto. Me preocupo por ti, y lo digo en serio’”.

Henry dijo en la entrevista con Brighest Young Things: “Mi pasión es la salud de los miembros del servicio, que es una de las principales razones por las que me he quedado en el ejército a pesar de haber tenido varias oportunidades para separarme. La mayor parte de apoyar la salud de los miembros del servicio es escucharlos. El trauma debe manejarse en la línea de tiempo de un individuo y de una manera que sea única para ese individuo”.

