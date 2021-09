Aniversario 9/11: ¿Están los bancos abiertos hoy?

Hoy es el vigésimo aniversario del 11 de septiembre. El 11/9/2021, recordamos a las personas que murieron en los ataques terroristas en los Estados Unidos. Pero si necesita hacer negocios hoy, se estará preguntando si, ¿estarán abiertos los bancos o la bolsa de valores? Aunque hoy es un día para recordar a los que se fueron, no es un feriado federal. Por lo tanto, la mayoría de estos negocios, incluida la bolsa de valores, estarán abiertos.

Los bancos estarán abiertos hoy

Los bancos abrirán hoy, 11 de septiembre de 2021, ya que no es oficialmente un feriado federal.

Siempre puede llamar a su banco o institución financiera local solo para estar seguro que esté abierto. Pero la mayoría de los principales bancos de EE.UU. estarán abiertos.

Los bancos suelen estar cerrados el día de Año Nuevo, Martin Luther King Jr., el cumpleaños de Washington (Día de los Presidentes), el Día de los Caídos, Juneteenth (a partir de 2022), el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias y Navidad.

El 11 de septiembre, también conocido como Día del Patriota, no está en esa lista. Es un día nacional de observancia, pero no es un feriado federal.

El mercado de valores está abierto hoy

El mercado de valores también está abierto hoy 11 de septiembre de 2021. Esto incluye Nasdaq y NYSE.

Bolsa de valores de Nueva Yorkobserva todos los feriados de EE.UU.. Los días festivos en los que la NYSE está cerrada incluyen el Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King, Jr., el cumpleaños de Washington, el Viernes Santo, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia (que se observa el 5 de julio ya que el día festivo cae en domingo), el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias (cada mercado cierra temprano a la 1:00 pm el viernes 26 de noviembre) y Navidad (donde el feriado se observa el viernes 24 de diciembre, ya que el feriado real cae en sábado). El Día del Patriota (11 de septiembre) no figura entre esos días.

De acuerdo con la Nasdaq el calendario festivo observado, los mercados de opciones y valores de Nasdaq de EE.UU. también están cerrados el día de Año Nuevo, el día de Martin Luther King, Jr., el día del presidente, el viernes santo, el día de los caídos, el día de la independencia (observado el 5 de julio), el día del trabajo, el día de Acción de Gracias (también con un cierre anticipado el 26 de noviembre) y Navidad (que se observa el 24 de diciembre). Nasdaq está abierto hoy, 11 de septiembre.

Si compra o vende Bitcoin u otras criptomonedas, estas se hacen en línea y no forman parte del mercado de valores. Por lo tanto, la compra y venta de esos productos continuará todos los días de la semana, incluidos los feriados federales.

El 11 de septiembre no es un feriado federal

El 11 de septiembre es un día nacional de observancia, pero no es un feriado federal. Por lo tanto, puede haber memoriales y eventos, pero no es un día festivo designado.

Rara vez se agregan feriados federales. El presidente Joe Biden firmó una declaración este año reconociendo el 19 de junio como el diecinueve de junio, un feriado federal. Pero antes de eso, el último feriado aprobado fue el día de Martin Luther King Jr. en 1983,Informó CNN. Este año, los bancos y la bolsa de valores seguirán abiertos a pesar de que el decimonoveno era un feriado reconocido, porque no hubo tiempo suficiente para instituir los cambios. (June 18th fue reconocido solo un par de días antes del feriado). No está claro si el mercado de valores estará abierto o cerrado el 19 de Junio para 2022. El feriado no figura actualmente en los calendarios de Nasdaq o NYSE, pero eso podría cambiar.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: TOP 5 Noticias del 12 de febrero de 2021