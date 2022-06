El impactante momento en que una nadadora se desvanece en la piscina – Fotos

La nadadora estadounidense Anita Álvarez se desmayó en la piscina durante competía en la final de solo libre de natación artística del Mundial de Natación Budapest 2022.

Se vivieron momentos de zozobra durante el desarrollo de la competencia de natación artística. Por fortuna, Andrea Fuentes, entrenador de Álvarez, advirtió a tiempo lo que estaba ocurriendo. Se lanzó a la pileta para rescatar a su pupila. Más tarde, el equipo de natación de los Estados Unidos confirmó que la nadadora se encontraba en buen estado de salud.

La nadadora estadounidense Anita Álvarez fue rescatada del fondo de la piscina por su entrenadora en el Campeonato Mundial Acuático de la FINA en Budapest, Hungría, después de perder el conocimientohttps://t.co/6wldAUh0DR — CNN en Español (@CNNEE) June 23, 2022

Los fotógrafos presentes en la carrera retrataron las imágenes de la secuencia. Las fotos dan cuenta cómo Anita Álvarez perdió el conocimiento y se quedó estancada en medio de la pileta mientras la carrera continuaba a su alrededor. El colapso de la joven de 25 años, oriunda de Nueva York, preocupó a todos los presentes.

La ayuda de un miembro de la organización

Andrea Fuentes, entrenadora de Anita Álvarez, se lanzó a la piscina de inmediato. Allí ya estaba un miembro de la organización del Mundial. Entre los dos consiguieron retirar a la nadadora y colocarla en el borde de la pileta, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Así relató Andrea Fuentes en @ellarguero el rescate que hizo de Anita Álvarez, quién se desvaneció durante su rutina de natación Artística en el Mundial de Natación. La española está fuera de peligro.🙏🏻 pic.twitter.com/Xp36wWIPSa — 💫 AURO 💫 (@FinestAur) June 23, 2022

La manera de estirar el brazo para llegar antes. El gesto apurado de la cara. La vida desvanecida.

Andrea Fuentes rescatando a Anita Álvarez en una de las fotos del año realizada por Oli Scarff pic.twitter.com/WT2yKDGidQ — Carlos del Amor (@cdelamor_) June 22, 2022

El pánico cesó al ver que la estadounidense respondía a los primeros auxilios. Tras ello, la nadadora abandonó la piscina en camilla. En los próximos días será sometida a diferentes evaluaciones físicas para determinar cuál fue la causa del desvanecimiento.

La experiencia de Anita Álvarez

Anita Álvarez es una experimentada nadadora a pesar de su corta edad. Ya participó en Juegos Olímpicos y campeonatos del mundo. Además, su madre, Karen, también fue nadadora olímpica y más tarde se desempeñó como entrenadora.

Karen llegó a entrenar a la pequeña Anita, quien se inició en la natación a la edad de cinco años.

“Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. Ha estado dos minutos sin hacerlo. La he intentado despertar a bofetadas y abriéndole la mandíbula. Cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo”, relató Fuentes, la entrenadora de Álvarez, en diálogo con la prensa.

No es la primera vez que Álvarez se desvanece en una piscina. Ya ocurrió en el Preolímpico de Tokio 2020.

“En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Los deportistas ponemos el cuerpo al límite, ha descubierto hoy dónde está el suyo”, agregó su entrenadora.

