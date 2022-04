Andy Cohen recuerda a este gran amigo 5 años después de su muerte

El 21 de abril de 2022, Andy Cohen compartió una publicación de tributo en honor a su amigo Sandy Gallin, quien murió el 21 de abril de 2017. La publicación incluía una serie de fotos de Gallin que hicieron reaccionar a los fanáticos, incluida una con un Cohen mucho más joven y Anderson Cooper.

Aquí está la publicación:

Sus fanáticos comentaron la apariencia juvenil de Cohen en la primera de la serie de fotos. Una persona escribió: “Pensé que eras un joven Louie Ruelas en esa primera foto”. Otro dijo: “¡Andy, pareces tener 20 años!”. Alguien más dijo: “Mira qué lindo & joven”.

Un comentario decía: “Andy, eres tan adorable”. Otra persona comentó: “Grupo de guapos”. Una de las respuestas decía: “GUAU, mira lo lindo que eras. ¡Sigues siendo una bestia!” Además de esos comentarios, muchos fanáticos reaccionaron a la publicación de tributo de Cohen y compartieron su tristeza por la muerte de Gallin 5 años antes.

Muchas personas comentaron la publicación de Cohen con sus propios tributos a Gallin

Hubo cientos de comentarios en la publicación de Cohen compartiendo sus propios recuerdos y reaccionando al quinto aniversario de la muerte de Gallin, incluidos comentarios de otras celebridades. La cantante Carole Bayer Sager escribió: “Todavía lo extraño tanto… él te amaba”. La supermodelo Naomi Campbell comentó: “Nunca habrá otro”.

La actriz Joely Richardson escribió: “¡Mírense chicos! Foto encantadora”. La diseñadora de moda Diane von Furstenberg escribió: “Lo extraño”. La editora Margaret Russell comentó: “No puedo creer que hayan pasado cinco años y que ese primer retrato lo sea todo”. La cineasta Nancy Meyers comentó: “Es genial ver su adorable rostro aquí. Lo extraño.”

Una persona escribió: “¡Guau, solo por las imágenes, este hombre vivió una vida ICÓNICA!” Otro escribió: “¡Sandy era un amigo muy cercano! ¡Lo extraño mucho!”

Gallin fue un amado gerente de talentos y productor

Gallin era un gerente de talentos y productor querido por muchas celebridades y estuvo involucrado en las carreras de varias estrellas, incluidas Cher, Richard Pryor, Joan Rivers y Whoopi Goldberg, escribió Hollywood Reporter. También trabajó con Dolly Parton en una productora y produjo las series Father of the Bride y Buffy the Vampire Slayer.

Según la publicación, Gallin también comenzó a trabajar como diseñador de casas de lujo más adelante en su vida. Murió a la edad de 76 años después de “una larga batalla contra el mieloma múltiple”, informó. Fue representante de una serie de actores y cantantes, incluidos Barbara Streisand, Mariah Carey, Nicole Kidman y Roseanne.

Después de la muerte de Gallin el 21 de abril de 2017, Cohen publicó en Instagram una foto de los dos y escribió: “Nunca habrá una persona como Sandy Gallin. Rompió el molde; hizo felices a todos los que lo rodeaban y los hizo sentir como si fueran sus mejores amigos. La vida estará incompleta sin Sandy. Estoy muy agradecida por los 20 años que lo conocí. Todo era más divertido cuando él estaba allí”.