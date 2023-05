Anciana de 77 años se casa y todos quedan sorprendidos: ¡No vas a creer con quien se casó!

Generalmente las bodas son momentos en los que las parejas presumen de su amor ante familiares o pequeños o a veces grandes grupos de selectos invitados, que siempre habla de lo que pasó en el enlace.

Pero esta vez, en un matrimonio que se ha vuelto viral en redes sociales, y del que han hablado medios de comunicación alrededor de todo el mundo, una mujer de 77 años decidió dar un paso hacia el altar, y aunque la adorable ancianita lució preciosa y muy tierna, ataviada en su vestido blanco de novia, la controversia se dio por la persona que ella eligió para casarse.

A su avanzada edad, Dorothy “Dottie” Fideli acudió a la boda, realizada el fin de semana en la Comunidad de Jubilados, “O’Bannon Terrace”, lozalizada en en Goshen, Ohio, y allí se juró amor eterno a sí misma.

Así lo reveló Noticias Telemundo, que compartió el video del extraño e inusual momento, donde se ve a la novia llena de felicidad y gozo, con su vestido de velo y encaje, mientras los invitados al matrimonio la aplauden.

FOX Ohio, que también compartió la noticia, aclaró que la boda fue una ceremonia simbólica, pues la ley no permite que una persona pueda carase consigo misma, pero la complacieron en el hogar de ancianos, ya que era su sueño.

“Les dije, ‘¿saben qué? ya he hecho todo. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma’”, aseguró la novia, según reseñó el citado medio.

FOX Ohio aseguró que la ceremonia fue oficiada por el administrador del hogar, luego de que comenzara todo como una broma donde la novia quería alegrarle el rato a muchos de sus compañeros de hogar.

Pero las cosas fueron adquiriendo un tono más serio y solemen, cuando la novia hizo la relfexión sobre lo que para ella significaba amarse y respetarse a sí misma, por lo que no había mejor opción que darse el “sí”, sin dudarlo.

Play

Self love: Dottie decides to marry herself Dorothy Fideli will walk down the aisle to marry the love of her life, herself, after being proudly single for 40 years. Read more at KCENTV.com SUBSCRIBE | bit.ly/2Z6mT7N Follow 6 News: instagram.com/kcennews/ twitter.com/6NewsCTX facebook.com/KCENNews/ tiktok.com/@kcentv 2023-05-16T11:58:19Z

Noticias Telemundo comentó que la hoy recién y feliz casada con ella misma, reveló que este no fue su primero, sino su segundo matrimonio, pues en 1965 se juró amor eterno con un hombre, pero en aquella oportunidad no hubo fiesta ni evento para festejar.

Dentro de los invitados a la segunda boda de este fin se semanas, estaba la hija de la abuelita, quien se mostró feliz de poder compartir la boda al lado de su mamá, quien como buena novia, confesó estar nerviosa, pero luego de darse el “sí” a ella misma, todo se volvió felicidad, pues es una mujer casada.