Analyn Megison, la mujer que creó una ley para proteger a su hija del padre maltratador

La película de Lifetime You Can’t Take My Daughter trata sobre una mujer que lucha contra el sistema judicial después de que su violador intente obtener la custodia de su hija. La película está basada en la historia real de Analyn Megison.

En junio de 2019, Megison compartió su historia en un artículo de opinión para USA Today. En el artículo, Megison revela que fue violada en 2003 y decidió continuar con el embarazo resultante porque “no quería pensar en ella como una víctima”.

Luego, en 2010, su violador intentó reclamar la custodia de su hija.

El presunto violador de Megison nunca fue condenado

Megison escribió en el artículo de USA Today: “Mi violador nunca fue condenado por lo que me hizo. Cuando llegó el día en que me entregaron los documentos judiciales en su nombre, me aterrorizó el peligro que esto representaba para mi hija, que no tenía idea de lo que tendría que pasar para protegerla “. Como señala Megison, en ese momento no existía una ley en Florida para protegerla.

El juez del caso, afortunadamente para Megison, decidió que era necesario tener una audiencia probatoria completa sobre cómo fue agredida y cómo se concibió el niño, antes de que el caso judicial avanzara.

Finalmente, el presunto violador dejó el caso y Megison salió victoriosa en su búsqueda para proteger a su hija. Para conseguirlo, tuvo que investigar sobre los derechos de los padres violadores. De hecho, ella redactó una ley modelo para Florida.

Durante ese tiempo, como señala The Independent, Megison también se convirtió en la cofundadora de Hope After Rape Conception, que es una organización “centrada en cambiar las leyes estatales para proteger a los niños y las víctimas de violación”.

El proyecto de ley de Megison fue aprobado por unanimidad en 2013

Megison, en su artículo, escribe: “Quería que se establecieran leyes que protegieran a las supervivientes de violación y a sus hijos. En repetidas ocasiones me dijeron que un padre violador es tan bueno como cualquier otro padre según la ley en Florida”.

En su borrador del proyecto de ley, Megison escribió que cualquier persona que haya concebido un hijo a través de una evidencia “clara y convincente” de violación tendrá los derechos de paternidad terminados por el estado, según Good Housekeeping.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en 2013, informa el medio.

En 2015, el presidente Obama promulgó la Ley de Custodia de Hijos de Supervivientes de Violación, “que ayuda a los supervivientes de violación a evitar batallas por la custodia al proporcionar fondos federales adicionales a los estados con estatutos de protección”.

Según su LinkedIn, Megison obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en 2000 en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida. Hoy, reside en Tallahassee, Florida.