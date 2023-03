Hallan muerta a una soldado latina en base de Texas

Durante el día lunes 13 de marzo fue encontrada sin vida en la base militar de Fort Hood, Texas, Estados Unidos, la soldado de origen mexicano de 20 años de edad, Ana Fernanda Basaldua Ruiz.

Según su familia, la ingeniera de combate de la 1ª División de Caballería, fue encontrada en una bahía de mantenimiento de la institución, y su deceso fue catalogado como un aparente suicidio, informó Telemundo.

La soldado Ana Fernanda Basaldua Ruiz, de 21 años, fue hallada muerta este lunes en Fort Hood, Texas. En la base militar dicen de forma preliminar que fue un suicidio.@ronnyrojas habló con la familia 👇🏼https://t.co/d2bXsC7lWE — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) March 15, 2023

En un comunicado emitido por la base militar, citado por InfoBae, esta manifestó su pesar por la pérdida de la soldado.

“Tristemente, la Primera División de Caballería perdió a la trooper Ana Basaldua Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la división los últimos 15 meses. La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella. Hacemos llegar nuestras condolencias a su padre, madre y hermano”, comandante Patrick Sullivan”.

#AnaBasaldua Ana Fernanda Basaldua Ruiz, was found dead this Monday March 13 at #forthood Family have no answers in what happened to her, if someone have any information please help us #iamvanessaguillen @mguilen_ @jorgeramosnews @EvaLongoria #ARMY pic.twitter.com/pzHqJljnys — Senorita Bamboo (@SenoritaBamboo) March 15, 2023

Ana Fernanda iba a cumplir en agosto con un contrato de tres años al servicio de la institución militar, pero en los últimos meses le había insinuado a su padre que las cosas ahí no iban bien, que se sentía muy mal. “Ya no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”. Dijo su padre, Baldo Basaldua, quien además estableció que esta llamada del sábado lo dejó preocupado y que por el día domingo la llamó a su celular pero que la joven nunca atendió sus mensajes, según informó Telemundo.

De igual manera, de acuerdo con InfoBae, su padre aseguró que al día siguiente, es decir el lunes 13 marzo, “le mandé mensajes y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado y me fui a buscar su ubicación [satelital] y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella”, dijo.

Por su parte, la madre de la soldado, Alejandra Ruiz Zarco, también señaló que su hija estaba muy aburrida por todo el acoso que sufría en la base militar, que la última vez que habló con ella fue en el Dia de la Mujer, el pasado 8 de marzo.

Su madre aseguró que Ana Fernanda Basaldua le dijo: “Me dijo ‘mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pend**jos. Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo. [Me dijo] que quería verme, que quería abrazarme, y quería que la abrazara mucho, como cuando estaba chiquita”.

Sin embargo, la mala noticia llegó el dia lunes a las 11:00 de la mañana, cuando representantes militares le notificaron al padre de Ana Fernanda en su lugar de trabajo que la soldado había sido encontrada muerta, y que la causa atendía a un posible suicidio.

La madre se niega a creer que su hija haya tomado la decisión de acabar con su vida, y pide que se investigue lo que realmente sucedió. “Me niego a pensar que fue eso. Ella no era así. No acepto eso. No me checa, por las características de mi hija. Cuando ella se fue [a Estados Unidos], me regaló una taza impresa”, dijo Alejandra Ruiz.

De acuerdo con Univisión, la taza tiene una fotografía de Ana Fernanda (o “Fernandita”, como le dice su madre), de su hermana Natalie y de su madre. Las tres sonríen. También una leyenda: “No viajamos para escapar de la vida, viajamos para que la vida no se nos escape, Ella vivió cosas mucho más fuertes en México a lo que me dicen que estaba viviendo allá”.

"La vida me vuelve a recordar que los hijos son prestados", dice Alejandra Ruiz Zafón, madre de Ana Fernanda Basaldua, la soldado mexicana hallada muerta en la base militar de Fort Hood en Texas.https://t.co/G23qIZzRAg — Noticias45Houston (@noticiashouston) March 16, 2023

Este caso se suma a la larga lista de muertes y hechos violentos sucedidos en Fort Hood en los últimos años, pues es de recordar el caso de la soldado Vanessa Guillén que fue hallada sin vida en el 2020, después de denunciar acoso sexual en la base militar.

Según informa Telemundo, a partir de ese momento que destapó un escándalo sobre acoso y abuso sexual en las Fuerzas Armadas; sólo ese año se registraron 23 muertes en la base, con 36,500 soldados. Según datos de 2021, la división de investigaciones criminales del Ejército (CID, por sus siglas en inglés), había investigado más de 50 suicidios y 11 homicidios en Fort Hood en los últimos cinco años.

ÚLTIMA HORA: OTRA SOLDADO MUERTA 🚨

“Me dijo ‘todo el mundo quiere que me acueste con ellos”, dice la madre de Ana Fernanda Basaldua Ruiz. La joven llevaba dos años en la base militar texana, donde fue abusada y asesinada la soldado Vanessa Guillén en 2020. pic.twitter.com/wXPmD8GUmS — Josué Esquivel (@JosueTelemundo) March 15, 2023

Ahora, la madre de Ana Fernanda, se encuentra a esperas de que el gobierno de Estados Unidos le tramite una visa humanitaria y pueda estar por ultima vez con su hija. “Estamos a la espera de mi visa humanitaria, porque al momento no cuento con una, estoy en espera de un papel. A nuestra hija primero nos la entregan en California, después de que viaje de Texas”, informó Univisión.

Acoso sexual en Fort Hood: el caso de Vanessa Guillen

➡️ Hallan muerta a la soldado hispana Ana Basaldua Ruiz en la base de Fort Hood, la misma en que perdió la vida Vanessa Guillén. ➡️ Autoridades dicen que la joven se quitó la vida, pero sus familiares piden justicia. Informa @marleneguzmantv pic.twitter.com/FSRWaNIZVO — Univision Noticias (@UniNoticias) March 16, 2023

Según El Tiempo Latino, este es el segundo caso de una mujer hispana que muere en Fort Hood en los últimos dos años. En 2020, la soldado Vanessa Guillén desapareció en el mes de abril, luego de confesarle a sus padres que era víctima de acoso sexual por parte de uno de los sargentos, y tres meses más tarde sus restos mortales fueron encontrados en una tumba poco profunda al lado del rio León, condado de Bell.

Por ese caso Aaron David Robinson y su novia, Cecily Aguilar, fueron requeridos por la justicia. Robinson tomo la decisión de suicidarse antes de brindar cualquier información y asumir su responsabilidad en el crimen, mientras que su novia Cecy Aguilar, cómplice en el hecho, responde actualmente por su muerte.

El 24 de mayo de 2022, el Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió un comunicado sobre el presunto móvil.

Aguilar explicó más tarde por qué Robinson mató a Guillen, diciendo que Guillen vio la pantalla de bloqueo del teléfono móvil de Robinson, que contenía una foto de Aguilar. (Robinson) le dijo que le preocupaba meterse en problemas por violar las normas de confraternización del Ejército, ya que Aguilar seguía casada con otro soldado, y golpeó a Guillen en la cabeza con un martillo.”

Aguilar aún está siendo procesado. Su juicio está fijado para el 3 de enero de 2023. Fue acusada por un gran jurado de 11 cargos, informó Dallas News.

LEER MÁS: Wordle 635: ¿Cuál es la respuesta del 16 de marzo de 2023?