Amy Wood: Hija de periodista involucrada en controversial video racista

Amy Wood es una presentadora de noticias de WSPA-TV en Greenville, Carolina del Sur, cuya hija Gracie Wood está envuelta en una controversia luego de que apareciera un video que mostraba comentarios racistas y homofóbicos.

Según GoUpState, los dos videos con la hija de Wood fueron publicados por primera vez en la cuenta de Instagram @saucecarolina. El sitio de noticias informó que el esposo de Wood y el padre de Gracie es Mike Wood, un juez magistrado del condado de Spartanburg.

Puede ver los videos más adelante en este artículo, pero tenga en cuenta que el lenguaje y los sentimientos expresados en ellos son extremadamente perturbadores.

GoUpState también habló con un activista local de Black Lives Matter llamado Bruce Wilson, quien dijo de Amy y Mike Wood: “Estaban absolutamente mortificados por esto y, en general, podía sentir cómo se disculpaban porque entendieron que esto lastimó a muchas personas. Creo que hubo algo de presión de grupo involucrada en esto, y este tipo de conversación y comportamiento no se enseñaba en su casa”.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, Amy Wood se disculpó en nombre de Gracie, quien no ha comentado. Gracie Wood tiene 17 años.

Esto es lo que necesitas saber:

Amy Wood dijo de las cosas que dijo su hija son ‘horroríficas, asquerosas y viles’

Wood calificó los comentarios de video de su hija como repugnantes y viles en una declaración que publicó en Facebook el 13 de enero de 2022.

Aquí está el comentario completo de Amy Wood:

Quiero disculparme en nombre de mi hija y nuestra familia por las cosas horribles, repugnantes y viles que dijo mi hija en los videos que muchos de ustedes han visto.

Sabemos que las palabras pronunciadas han causado un dolor terrible y estamos desconsolados por esto, ya que nunca hemos tolerado el racismo ni el odio de ninguna manera. Nos oponemos completamente a cualquier comportamiento que disminuya a alguien. He sido una persona sociable toda mi vida y he criado a mis hijos para que amen a todos. No hay excusas para nada en esa cinta.

Gracie ha sido una defensora de los derechos y la igualdad en su escuela.

Esta fiesta en la casa de otra persona brindó la oportunidad perfecta para que los llamados amigos provocaran a una joven de 17 años muy intoxicada para que dijera cosas que están en conflicto directo con la forma en que ha llevado su vida.

Este no es el corazón de Gracie y este no es nuestro corazón.

Trabajaremos para aprender de esto y crecer aún más en nuestras creencias de igualdad e inclusión. A cualquiera que haya resultado herido, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y pedimos su perdón.