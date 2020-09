Amy Dorris acusa a Donald Trump de agresión sexual en 1997

En la mañana de este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se despertó con un nuevo escándalo en su contra, tras las acusaciones de agresión sexual por parte de la ex modelo y actriz Amy Dorris, quien en declaraciones al diario británico ‘The Guardian’, ha concedió una exclusiva en donde narró los hechos ocurridos en 1997. Donald Trump ya ha sido acusado anteriormente por otras mujeres, quienes afirmaron que se sintieron acosadas por Trump, uno de ellos, fue el que sucedió a mediados de los años 90 contra la editorialista E. Jean Carrol quien lo acusó de haberla violado. El actual mandatario de los norteamericanos ha negado todas estas acusaciones.

Amy Dorris ha explicado a The Guardian que los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 1997 en el U.S Open, el gran slam de estadounidense, en los baños del palco VIP de Trump, el empresario y famoso neoyorquino para ese momento tenía 51 años y estaba casado con Marla Maples. De acuerdo a los hechos narrados por la ex modelo, ella asegura que Donald Trump “Metió su lengua en mi garganta. Lo empujé y entonces me agarró más fuerte y sus manos no paraban de tocar mi trasero, mis pechos, mi espalda. Todo”, además añadió que le pidió a Trump varias veces que parara. Ella misma ha asegurado que pudo haberle “lastimado la lengua a Trump con sus dientes”.

Dorris quien para ese momento tenía solo 24 años, afirma que gracias a la fuerza de Trump no pudo soltarse, y que después de este hecho se sintió ultrajada. “Estaba atrapada por su abrazo, no podía salir”, dijo. Estas palabras han sido corroboradas por la madre de Amy Dorris, una amiga de la ex modelo y su terapeuta.

De igual manera, Dorris presentó algunas fotografías al medio británico, como pruebas y dijo haber asistido al torneo de tenis y a la Torre Trump en compañía de su novio de aquel entonces, Jason Binn.

“Parecía la típica persona que siente que tiene derecho a hacer lo que quiera, aunque yo estaba allí con mi novio” – Amy Dorris

En la entrevista de casi ocho minutos de duración, Dorris dice que en 2016 cuando salieron a la luz pública las acusaciones de agresión sexual en contra de Donald Trump, estuvo cerca de pronunciarse y denunciar este hecho, que cuatro años después, está revelando. Dice ella, que no lo hizo por temor a destruir su hogar.

Ahora, ha decidido contar su historia, ya que es madre de dos niñas gemelas de casi 13 años, y quiere ser un ejemplo para ellas, para que ambas adolescentes comprendan “que no deben dejar que nadie te haga lo que no quieras”.

Amy Dorris quien ahora tienen 48 años, dice que no se quedará callada y que podría exponer su caso ante los tribunales judiciales.

Trump niega esta acusación

Por su parte, los abogados del actual Jefe de Estado de Estados Unidos, se han pronunciado sobre esta acusación alegando que las declaraciones de la supuesta víctima no tienen cabida y que, de haber ocurrido esta agresión sexual, habrían más testigos. Además, se preguntan el por qué Amy Dorris no presentó formalmente una denuncia ante las autoridades después de ocurrido el incidente.