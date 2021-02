Amelia Ressler: maestra acusada de grabar un video sexual frente a sus estudiantes

Amelia Ressler es una mujer que vive en Georgia y la cual es acusada de 19 cargos de abuso de menores después de que la policía afirmara que ella se grabó masturbándose frente a una clase de estudiantes de primaria mientras trabajaba como maestra sustituta. Ressler, de 30 años de edad, fue arrestada el pasado 5 de febrero de 2021, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll en un comunicado de prensa publicado en Facebook.

Amelia Ressler era una maestra suplente en Mt. Escuela Primaria Zion en Carrollton, Georgia, según la oficina del alguacil. Los investigadores fueron notificados sobre “acusaciones de mala conducta por parte de un maestro sustituto” y dieron a conocer que Ressler, una residente de Carrollton, “participó en actos indecentes e inmorales mientras estaba en presencia de niños en edad escolar y está siendo acusado de 19 cargos de abuso sexual infantil y actualmente está en custodia.”

La oficina del alguacil agregó: “Apreciamos la dedicación que las Escuelas del Condado de Carroll tienen por la seguridad de sus estudiantes, ya que están trabajando diligentemente para comunicarse con todos los padres de los estudiantes afectados y continuaremos trabajando de cerca con ellos durante el resto de la investigación”.

Esto es lo que necesita saber sobre Amelia Ressler y su arresto:

Amelia Ressler publicó el video de 13 segundos en Snapchat, dice la policía

Amelia Ressler fue vista en un video tocándose inapropiadamente frente a una clase de segundo grado, dijo la directora de comunicaciones del condado de Carroll, Ashley Hulsey, a CBS 46. La clase se estaba llevando a cabo de manera presencial, no a través de Zoom o en otra plataforma de video, dijo la policía.

“Es perturbador. Eso es lo que es. Donde estaba sentada, no era como si fuera un escritorio cerrado y no podía mirar hacia arriba y ver visualmente lo que estaba haciendo en ese momento “, dijo Hulsey a la estación de noticias. Dijo que alguien en la comunidad vio el video y lo informó a las autoridades.

“Parece que se estaba masturbando mientras el salón de clases estaba lleno de niños”, dijo Hulsey a Fox 5 Atlanta. “Obtuvimos evidencia por un video porque ella misma lo grabó y lo difundió, y pudimos obtener esa evidencia”.

Ressler publicó el video de 13 segundos en Snapchat el cual llevó a su arresto, según The Exposure, que obtuvo el videoclip y la información al respecto. La página de redes sociales con sede en Georgia también publicó una captura de pantalla del video que muestra a Ressler, con pantalones de yoga y guantes, con los pies sobre un escritorio. Otra captura de pantalla muestra su mano entre las piernas.

Según The Exposure, el video de Ressler comenzó mostrando a los niños en el salón de clase. Luego movió la cámara a su entrepierna, según The Exposure. El sitio web dijo que no estaba claro en el video si alguno de los estudiantes vio lo que estaba haciendo. Tampoco estaba claro si se expuso en el video.

Los funcionarios de las escuelas del condado de Carroll no han comentado sobre el arresto de Ressler. Aún no se sabe cuánto tiempo había estado trabajando como maestra suplente en la escuela secundaria ni cuál fue el proceso de contratación.

“Vamos a trabajar muy duro para que prevalezca la justicia”, dijo Hulsey a CBS46. Ella le dijo a Fox 5 Atlanta: “Es una de estas cosas por las que están pasando los niños y que no deberían. La angustia mental que les está causando a estos niños y padres, ese fue nuestro impulso para trabajar en este caso, resolverlo rápidamente, llevarla a la cárcel lo más rápido posible”.

Amelia Ressler está detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Carroll y enfrenta de 5 a 20 años de cárcel si es declarada culpable de abuso infantil

Amelia Marie Ressler ingresó en la cárcel del condado de Carroll el 5 de febrero y está detenida sin derecho a fianza, según los registros en línea.

Ressler no tiene antecedentes penales, pero fue arrestada en 2018 en el condado de Carroll por un delito menor de robo, pero los fiscales retiraron el caso, según muestran los registros públicos.

La oficina del alguacil dijo que la investigación está en curso y que los fiscales podrían presentar cargos adicionales o enmendados contra Ressler. En la publicación de Facebook, el alguacil del condado de Carroll dijo: “La oficina del alguacil del condado de Carroll y el sistema escolar del condado de Carroll se han puesto en contacto con la oficina del fiscal de distrito ya que la ley estatal requiere la notificación de las acusaciones dentro de las 24 horas y estamos trabajando con el Fiscal del distrito para la revisión de todas las acusaciones y cargos”.

Husley le dijo a NBC News que los investigadores tardarán semanas en realizar entrevistas con los 19 niños que estaban en el aula cuando se grabó el video. Ella dijo que los investigadores obtuvieron videos y fotos que muestran a Ressler masturbándose, pero se podrían presentar cargos adicionales en función de lo que digan los estudiantes.

Ressler no pudo ser contactada por Heavy para hablar de lo sucedido y no esta claro si contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Tampoco se supo hasta el 7 de febrero cuando estaría programada para comparecer ante el tribunal por primera vez.

Amelia Ressler, un graduado de Mt. Zion High School, se ha divorciado y tiene hijos

Amelia Ressler nació en Carrollton y se graduó de Mt. Zion High School en 2008. Según los registros públicos, Ressler estaba casado y se llamaba Amelia Ressler Alcantara. Desde entonces se ha divorciado. Tiene hijos, pero están bajo la custodia de su padre, según los registros públicos.

En su página de Facebook, Ressler escribió en su biografía: “Estoy maravillosamente rota, perfectamente imperfecta, todo junto, un desastre deslumbrante. Pero esta soy yo”.

En una publicación del 13 de enero junto a una selfie, publicó un meme que decía: “¡Mantén tu vibra negativa lejos de mí!” En una publicación larga en abril de 2020, escribió:

¡¡SOY EXTRAORDINARIO !! ¡¡Soy hermosa!! Estoy ORGULLOSO de la mujer que soy. No necesito competir, copiar o envidiar a otras mujeres. No necesito un hombre para validar mi valía. La confianza que hay dentro de mí no me permitirá rebajarme tanto. Sé que soy DIGNO. No necesito fingir ser otra cosa que yo mismo. ¡¡Ya soy más que SUFICIENTE !! Mis sentimientos, deseos y necesidades son válidos. NO permitiré que las inseguridades me controlen. ¡BRILLARÉ! ¡Tendré éxito! SOY PACIENTE Y AUTO CONTROLADO. Soy RESPETUOSO y HUMILDE. SOY SINCERA, LEAL Y CORTÉS. AMO incondicionalmente y sin cesar. DIOS me ha guiado hasta ahora y no vacilaré ahora. Estaré aquí, real y raro y verdadero, ¡¡NO IMPORTA QUE !! ¡Continuaré teniendo FE porque conozco mi PROPÓSITO! Empodero, inspiro, motivo y celebro a los demás. Practico la bondad y el perdón. No le tengo miedo a la verdad. Cometo errores y los reconozco y aprendo de ellos. Pero dependiendo de cómo te sientas contigo mismo, o me admirarás y respetarás o me odiarás. De cualquier manera SIEMPRE SERÉ YO! 💯

Un padre de uno de los estudiantes de la clase de segundo grado, identificado solo como Nicole, le dijo a Fox 5 Atlanta que conocía a Amelia Ressler de la escuela secundaria. “Mi hija se había estado jactando del suplente, dijo que se estaban divirtiendo mucho, que jugaban muchos juegos. Se graduó casi al mismo tiempo que nosotros, así que parece peor”.

Una mujer publicó en la página de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll: “¡Solía trabajar en la gasolinera a la que yo iba todos los días! ¡Nunca hubiera pensado que ella haría tal cosa! ¡¡Estoy en completo shock !! Esos pobres niños … ”

