Mujer se declaró culpable de asesinar a embarazada de Arkansas

Este martes 30 de julio de 2024, ante un Tribunal de Justicia de Springfield, Estados Unidos, una mujer de Missouri se declaró culpable de secuestrar y asesinar a una mujer embarazada de la ciudad de Arkansas, todo con el fin de robarle a su bebé, según CNN.

Amber Waterman de 44 años de edad, residente de Pineville, dijo ante ante el juez federal del distrito Stephen R. Bougla que causó la muerte de Ashley Bush y de la bebé en gestación a quien llamarían Valkyrie Willis, por lo que la Fiscal del caso Teresa Moore solicitó una condena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para la acusada. La sentencia formal está programada para el 15 de octubre a las 11:00 de la mañana.

Breaking: Amber Waterman has pleaded guilty to killing Ashley Bush, a 31-week pregnant Arkansas woman, and her unborn baby back in 2022.

De acuerdo con Justice.gov, “este horrible crimen tuvo como resultado la trágica muerte de dos víctimas inocentes”, dijo la fiscal federal Teresa Moore. “La declaración de culpabilidad de hoy responsabiliza a esta acusada por sus acciones y garantiza que se hará justicia. Ahora está sujeta a una sentencia obligatoria de cadena perpetua en una prisión federal sin libertad condicional”.

De acuerdo con la declaración juramentada de Amber Waterman, ella uso un perfil falso en la red social de Facebook para contactar a su víctima, Ashley Bush de 33 años y residente de Siloam Springs, Arkansas, y quien para ese momento tenía 31 semanas de embarazo, todo bajo el pretexto de ayudarla.

Hubo una primera reunión en la biblioteca pública de Gravette, en donde se ganó la confianza de Ashley, quedando en un nuevo encuentro.

La Fiscalía determinó que las dos mujeres acordaron reunirse de nuevo en la tienda Handi-Stop en Arkansas el 31 de octubre de 2022, en donde Amber Waterman engañó a Bush diciéndole haberle conseguido un empleo, pero un momento que aprovecho para secuestrarla y llevarla desde Maysville hasta su casa en Pineville, según 5newsonline.com.

Más tarde pasadas unas horas, el documento consignó que desde una tienda de Longview en Pineville se realizó una llamada de emergencia siendo cerca de las 5:00 p.m. de ese día, en donde se reportó de un neonato que no respiraba. Amber Waterman afirmó a los socorristas que había dado a luz a ese niño mientras se dirigía en su carro hasta el hospital, sin embargo más tarde admitió que la verdadera madre era Bush, madre de otros tres hijos.

El bebé fue declarado muerto, por equipos que acudieron de ayuda hasta el lugar.

Arkansas 'womb raider' makes shock court decision after murdering pregnant woman she met on Facebook in bid to steal her baby: Amber Waterman, 44, pleded guilty Tuesday, after being slated to stand trial on October 21 in Springfield, Missouri . https://t.co/guCniVOzZF pic.twitter.com/boRJbuLqDK

— Janie Johnson – America is Exceptional (@jjauthor) July 31, 2024