“Depp vs. Heard”: ¿Dónde vive Amber Heard actualmente?

La saga judicial de los actores Amber Heard y Johnny Depp está resucitando ante una gran audiencia en Netflix, que recapitula el juicio por difamación de Depp en Virginia contra su ex esposa.

Sin embargo, ¿dónde está Amber Heard ahora? ¿Qué hace la actriz hoy?

Según la revista People, Heard se mudó a España en busca de privacidad después del juicio y vendió su casa en Yucca Valley.

“Amo mucho a España”, dijo a los periodistas locales en español, según People. “Sigo adelante. Así es la vida.” La serie documental de Netflix muestra el testimonio de Heard y Depp uno al lado del otro, ya que no estaban de acuerdo con las acusaciones de abuso e incluso si Heard realmente dejó materia fecal en la cama de Depp.

Esto es lo que necesita saber:

Go inside Amber Heard's Yucca Valley retreat. For more photos and info: https://t.co/mZGeyCItyj pic.twitter.com/2IYnJJkT46

La revista People informó que Heard “primero se mudó a un apartamento de alquiler en la isla de Mallorca, España, donde se hizo llamar Martha Jane Cannary, el nombre real de la legendaria pistolera Calamity Jane” y luego comenzó a vivir en Madrid, España.

Escuchó que “puede ser solo una madre allí. Está enfocada en criar a su hija. Ella pasa todos los días con su chica. Pasean, visitan parques y disfrutan del tiempo en familia. Amber es una gran madre”, dijo una fuente a People.

Según la revista People, Heard, de 37 años, “se retiró en gran medida del ojo público” después del juicio, “alejándose de su casa en California con su hija en busca de privacidad”.

“El juicio fue más que estresante y ella quería comenzar de nuevo”, dijo una fuente a la revista People en abril de 2023. Según TMZ, Heard vendió su casa en Yucca Valley por más de $ 1 millón.

TMZ informó que obtuvo una ganancia de alrededor de $ 480,000 en la venta y que la habían visto en Nueva York y los Hamptons en los meses posteriores al juicio.

Heard está criando a un niño. “Mi pequeño O cumple hoy un año. Todavía no puedo creer que estés aquí. El mejor año ❤️”, escribió en Instagram en 2022.

En julio de 2021, escribió: “Solo soy la mamá y el papá. Ella es la jefa 🍼💝”

Heard regresa a la pantalla grande como Mera en “Aquaman 2”, según Direct.

“In the Fire” es una película de 2023 protagonizada por Heard. “Un médico de Nueva York viaja a una plantación remota en la década de 1890 para atender a un niño perturbado que parece tener habilidades inexplicables. Ella comienza a tratar al niño, pero al hacerlo inicia una guerra de ciencia contra religión con el sacerdote local que cree que el niño está poseído por el diablo y es la razón de todos los problemas del pueblo”, dice el pie de foto en IMDb.

El 1 de julio de 2023, Heard publicó una foto en Instagram que la mostraba siendo acosada en un festival de cine y escribió: “Qué recepción… Gracias a todos mis fanáticos y seguidores. Estoy tan conmovida”.

Ella escribió con otra foto: “Gracias por una recepción tan increíblemente cálida en el festival de cine de Taormina para mi última película In the Fire. Fue un fin de semana inolvidable. #En el fuego.”

Su última publicación antes de esa en Instagram fue el 19 de diciembre de 2022, cuando escribió:

Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil de resolver el caso de difamación que me presentó mi ex esposo en Virginia. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando se presentan. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro”.