Amber Chapman: ¿Quién es la mujer que puso a un niño en una secadora y la encendió?

Amber Christine Chapman, de 35 años de edad, es una niñera del estado de la Florida acusada de abusar de un niño de cuatro años que estaba cuidando. El niño les dijo a los oficiales que la “señorita Amber” lo puso en la secadora y la encendió, según una declaración jurada de la policía.

1. El niño fue llevado a la sala de emergencias con moretones en la espalda, la cara y la cabeza

Chapman cuidaba regularmente al niño involucrado en el incidente. Según la declaración jurada de causa probable, ella lo cuidaba “con frecuencia” mientras sus padres estaban en el trabajo.

La declaración jurada establece que el niño de 4 años fue llevado a la sala de emergencias del Hospital UF Health Leesburg el 1 de febrero. Sus lesiones incluían “hinchazón de los tejidos blandos del área occipital, del tamaño de una uva bilateralmente, así como hematomas menores en ambos oídos, un gran hematoma en la escápula derecha de unos cinco centímetros de diámetro y un hematoma de siete centímetros en la zona lumbar periespinal derecha”.

Mientras estaba en la sala de emergencias, el niño le dijo al personal médico que “la señorita Amber” lo había “puesto en la secadora con toallas y se dio la vuelta”. Los funcionarios del Centro de Defensa de los Niños evaluaron más a fondo sus heridas al día siguiente. Los detalles más detallados de sus lesiones se tacharon en la declaración jurada para proteger la privacidad de la víctima.

La agencia concluyó que “no pudieron determinar si colocarlos en una secadora causó estas lesiones, pero la gravedad de las lesiones y las ubicaciones de las lesiones en la espalda, la cara, la frente y las orejas son consistentes con las mismas”.

2. El niño le dijo a un investigador que su niñera lo puso en la secadora y él dio vueltas y vueltas

Un detective de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake entrevistó al niño en su casa el 7 de febrero. El niño le repitió al detective que su niñera lo había “colocado en una secadora, cerrado la puerta y él ‘daba vueltas y vueltas'”, según a la declaración jurada de causa probable.

El niño dijo que Chapman “abrió la puerta, la volvió a cerrar y dio vueltas y vueltas”.

La policía decidió acusar a Chapman de abuso infantil agravado, que es un delito grave de primer grado. Según la declaración jurada de arresto, los agentes arrestaron a Chapman en su casa en Eustis, Florida, el 9 de abril “sin incidentes”.

3. Chapman fue liberada pocas horas después de su arresto y se le ordenó mantenerse alejada de la víctima





Los agentes arrestaron a Chapman alrededor de las 3:15 a.m. del 9 de abril, según la declaración jurada de arresto y los registros de reclusos de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake. Pasó alrededor de 13 horas tras las rejas antes de ser liberada a las 5:00 p.m.

El registro del recluso muestra que la fianza se fijó en $15,000 dólares y que se cumplió con la fianza. Sin embargo, un documento judicial separado muestra que Chapman no pagó ningún dinero.

Solicitó el “estado de indigencia criminal”, lo que significa que no podía pagar su propio abogado y necesitaría un defensor público designado por el tribunal. El documento establece que Chapman fue liberado bajo fianza por la cantidad de “0” dólares.

Un juez también ordenó a Chapman que se mantuviera al menos a 500 pies de distancia del niño involucrado en el caso, según la orden de no contacto. También tiene prohibido comunicarse con el niño de cualquier manera.

4. Chapman tiene cuatro ‘dependientes’ y ningún ingreso, según un documento judicial

Según el documento judicial de “estado de indigencia”, Chapman no tiene trabajo. Enumeró sus ingresos netos como cero y verificó que recibió “asistencia temporal para familias necesitadas”.

El documento también muestra que Chapman tiene 4 “dependientes”. Una búsqueda de registros en línea muestra a Amber Christine Hodge Chapman, con el mismo cumpleaños y dirección que el acusado, que está casada y tiene 4 hijos. La página de Facebook de su madre también hace referencia al cumpleaños, los hijos y el esposo del acusado. Un caso separado de 2014 proporciona más evidencia de que se trata de la misma persona (más sobre eso a continuación).

Una búsqueda de registros públicos en el sitio web del Secretario del Tribunal de Circuito y Contralor del Condado de Lake también muestra un certificado de matrimonio fechado el 1 de marzo de 2014, entre Amber Christine Hodge y Stephen Chapman.

5. Chapman y su esposo fueron arrestados en el año 2014 después de que la policía dijera que cometieron fraude para obtener medicamentos recetados

Los registros judiciales en línea del condado de Lake, Florida, revelan un caso de 2014 contra Amber Christine Hodge, nuevamente con el mismo cumpleaños que la mujer acusada de poner al niño en la secadora. Según la declaración jurada de causa probable, ella y su esposo fueron arrestados en julio de 2014 en un Walgreens en Eustis, Florida.

La pareja fue acusada de obtener de manera fraudulenta la receta de hidrocodona. Ella le dijo a los detectives que su esposo “tiene un problema”, comenzó a usar la droga después de salir del ejército y que ella había llamado por la receta fraudulenta al menos 13 veces.

Los registros judiciales muestran que Hodge Chapman se declaró “sin oposición” a los cargos que incluyen posesión de hidrocodona, uso fraudulento de información de identificación personal y adquisición ilegal/intento de adquirir posesión de una sustancia controlada mediante fraude. Fue sentenciada a 3 años de libertad condicional.

