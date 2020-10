Amazon Prime Day: Estos son los productos más vendidos

Los productos más vendidos en las primeras horas de la bonanza de descuentos en internet que representa el Amazon Prime Day son una clara muestra de cómo la pandemia ha afectado las necesidades y las elecciones de los consumidores. La mayoría de las compras se han concentrado en juguetes educativos, productos tecnológicos prácticos, ropa y zapatos cómodos y tarjetas prepagadas para regalos.

Según la lista de los artículos de venta más populares de Amazon Prime Day, los consumidores se han abocado a comprar cosas que les hagan la vida más fácil, en especial en estos tiempos que se pasa tanto tiempo en casa.

¿Cuál es el juguete más vendido por Amazon?

A diferencia de otros años, cuando los juguetes electrónicos tenían el mayor éxito en prime day, este año las ventas las han dominado los juegos de mesa.

El más popular es el de “Kids Against Maturity: Juego de cartas para niños y familias, muy divertido y divertido para fiestas familiares, juego nocturno”. Con un precio de 49 dólares, la caja trae 500 tarjetas que ponen a los participantes en situaciones complicadas en las que tienen que decir qué harían.

¿Cuál es el producto más vendido en cámara y fotografía?

Atrás han quedado las compras de cámaras de video y divertidos drones. Este año lo más vendido en este segmento tecnológico en Prime Day es una cámara de seguridad. La cámara de la marca Goowls cuesta 46,99 dólares y funciona con Alexa. Se puede controlar por internet y detecta el movimiento.

Le sigue un telescopio, que sirve para pasar muchas noches en casa con la familia mirando hacia el cielo, y una cámara de vigilancia interna.

Los productos de ropa, joyería y zapatos son inesperados

Una camiseta deportiva para hombres, uno de esos lazos elásticos para los zapatos deportivos y unas zapatillas tipo “ballerina” para mujer color carne son los más vendidos del Amazon Prime Day.

Entre los 10 más vendidos solo hay dos jeans -holgados y para hombre-, del resto son atuendos deportivos, ropa interior y hasta un par de chancletas.

La mayoría de los libros más vendidos son para niños

Títulos como “Room on the Broom”, “Dog Man, Grime and Punishment”, “If Animals Kissed Goodnight” y “I Love You to the Moon and Back”, dominan la lista de los 10 libros más populares del Amazon Prime Day.

Sin embargo, en el primer lugar está “Modern Comfort Food” de Ina Garten, también conocida como la Barefoot Contessa.