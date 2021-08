Mujer fue encontrada muerta en callejón de Minneapolis: Amanda Jo Vangrinsven

Amanda Jo Vangrinsven era una mujer desaparecida del condado de Isanti que fue encontrada muerta en Minnesota en agosto de 2021. La policía dice que su muerte está siendo investigada como sospechosa. Nadie ha sido acusado por su muerte.

Vangrinsven, de 32 años de edad, fue reportada como desaparecida el 6 de agosto de 2021 y fue encontrada muerta el 10 de agosto de 2021. Fue vista por última vez la noche del 5 de agosto y la investigación sobre su desaparición comenzó cuando no se presentó a trabajar a la mañana siguiente, según la policía. La Oficina del Sheriff del condado de Isanti dijo en un comunicado de prensa que Vangrinsven fue encontrada muerto después de que los investigadores cumplieran una orden de registro en una propiedad en la cuadra 300 de la 261st Avenue Northwest en Athens Township.

El caso está siendo investigado por la Oficina del Sheriff del Condado de Isanti, el Departamento de Policía de la Ciudad de Isanti y la Oficina de Aprendizaje Criminal de Minnesota. La oficina del alguacil dijo en el comunicado: “No parece haber una amenaza para el público en este momento”.

La oficina del alguacil agradeció a “los miembros del público y los medios de comunicación que dieron de buena fe su tiempo en la búsqueda y compartieron la información sobre Amanda Jo. La familia ha sido notificada de esta información y pide que todos respeten su privacidad en este momento. La policía dijo que planeaba divulgar más información en una conferencia de prensa en los próximos días a medida que continúa la investigación.

La esposa del hombre con el que Amanda Vangrinsven fue vista por última vez dice que su esposo ingresó en un centro de salud mental y que está cooperando con la investigación policial





Body Found In Isanti Co. Believed To Be Amanda Vangrinsven Authorities in central Minnesota believe they have found the body of Amanda Vangrinsven, the Isanti woman who has been missing since last week. (00:52) WCCO 4 News At 6 – Aug. 11, 2021. 2021-08-11T23:45:47Z

Según la policía de Isanti, Vangrinsven fue vista por última vez saliendo del Dugout Bar and Grill en la ciudad de Bethel el 6 de agosto alrededor de las 11:00 p.m. Se cree que Vangrinsven salió del bar con un hombre en un vehículo motorizado en dirección noroeste, dijo la policía. La policía dijo que no estaban seguros de lo que sucedió después de eso. Había estado en el Isanti VFW más temprano esa noche.

La esposa del hombre que fue visto por última vez con Vangrinsven fue vista por última vez y emitió un comunicado a los medios locales sobre su esposo. El hombre no ha sido identificado. La mujer dijo en el comunicado: “Mi más sentido pésame y mis oraciones están con la familia y los amigos de Amanda. La persona con la que fue vista por última vez ya no está en la comunidad y está recluida en un centro de salud mental cerrado con llave. Estoy cooperando activamente y seguiré cooperando con todas las agencias policiales. Solicito privacidad para mi familia y para mí”.

BREAKING: It appears search for Amanda Jo Vangrinsven has ended tragically. Police report the body of an adult female was recovered while searching this property⬇️. M.E. will make official ID. But all signs suggest it's Amanda. Her family notified. No one in custody. #FindAmanda https://t.co/macw24WQ2T — Paul Blume (@PaulBlume_FOX9) August 11, 2021

El reportero de Fox 9, Paul Blume, tuiteó sobre la declaración de la mujer: “Fue *su* esposo con Amanda en un par de bares diferentes el pasado jueves por la noche en Isanti & Bethel. Amanda nunca más fue vista con vida. Según los informes, el cuerpo de Amanda fue encontrado en *su* propiedad. Pero de nuevo, todavía estoy esperando una explicación más detallada de los investigadores”.

El reportero de KARE, Lou Raguse, tuiteó: “Tengo nueva información sobre este caso en Isanti. La policía aún no dice que la muerte de Amanda fue un juego sucio, sino que dice que es ‘sospechosa’. La casa donde se encontró el cuerpo de Amanda es propiedad del hombre que, según sus compañeros de trabajo, iba a ‘llevarla a casa’. Amanda fue vista en un bar diferente esa noche con este hombre y él les dijo a sus compañeros de trabajo que la dejó más tarde cerca del VFW donde trabajaba. El hombre no está actualmente detenido ni acusado de ningún delito”.

Una campaña de GoFundMe creada para ayudar a la familia de Vangrinsven dijo antes de que la encontraran muerta: “Amanda Vangrinsven, residente de Isanti, dejó el Dugout Bar en Bethel, Minnesota, la noche del jueves 5 de agosto de 2021 con una fiesta masculina desconocida (ahora identificada) y desde entonces ha desaparecido. Después de que Amanda no se presentó a trabajar a la mañana siguiente, ya que esto estaba completamente fuera de su carácter, familiares y amigos han estado trabajando para reconstruir la cadena de eventos en su desaparición y localizarla”.

Our @FOX9 drone over a rural Isanti Co farm that appears to be a focus of the law enforcement search for missing 32-year old Amanda Jo Vangrinsven. Investigators here appear to be draining a pond and combing thru piles of earth. Friends & loved ones still praying for a miracle. pic.twitter.com/zZYQRGNRtw — Paul Blume (@PaulBlume_FOX9) August 10, 2021

Grupos de búsqueda dirigidos por la policía habían rastreado el área alrededor de donde fue vista por última vez durante días hasta que se localizó su cuerpo. La página de la campaña de GoFundMe agregó: “Con la ayuda de la policía local, seres queridos, amigos y las comunidades de MN circundantes, una partida de búsqueda comenzó en la mañana del 7 de agosto y continuará hasta que traigan a Amanda a casa. Les agradecemos y agradecemos a todos aquellos que están ayudando en los esfuerzos para traer a Amanda a casa, ella es tan amada. Gracias”.

Nathan Kadlec, uno de los líderes de búsqueda, le dijo a KSTP: “No era el resultado que la comunidad o la familia estaban buscando. Estamos completamente tristes por lo que ha sucedido”.

Vangrinsven fue recordado por familiares y amigos por tener un “corazón de oro”





Family, Friends Remember Amanda Vangrinsven Amanda Vangrinsven’s friends who worked at the VFW remember her as a hilarious and happy person, David Schuman reports (2:17) WCCO 4 News At 5 – Aug. 11, 2021 2021-08-11T22:15:05Z

La familia y los amigos de Vangrinsven le dijeron a KSTP que la recuerdan como si tuviera un “corazón de oro”. Su amiga, Sarah Cisar, le dijo a la estación de noticias: “No hay palabras que puedan describir cómo se ha sentido esta comunidad”. Jennifer Parson, su amiga y compañera de trabajo, le dijo a Fox 9: “Solo quiero que todos sepan que el mundo perdió a la persona más dulce y generosa”.

Vangrinsven trabajó como camarera y camarera en el VFW Post #2735 en Isanti, según Fox 9. Parson le dijo a Fox 9: “Realmente quiero justicia para ella. Pase lo que pase, quiero justicia para ella “. La comunidad se unió a la familia de Vangrinsven, con grupos de búsqueda y negocios locales que donaron alimentos y suministros.

Vangrinsven era nativa de Isanti, Minnesota, que se graduó de Cambridge-Isanti High School, según su página de Facebook. También trabajó como ensambladora de producción en TE Connectivity, dijo en Facebook. Su página de Facebook mostraba que a menudo pasaba tiempo con su familia, incluidos su sobrina y su sobrino.

The flag was lowered outside the VFW where Amanda Jo Vangrinsven worked—she was found dead on a property several miles away—she had been missing for days—Isanti Co Sheriff is now calling her death suspicious. @kstp pic.twitter.com/TLDBrVjgGl — Eric Chaloux (@EricChalouxKSTP) August 11, 2021

Su hermana, Jennifer Plowman, escribió en Facebook: “Nos estamos tomando un momento para procesar y nos comunicaremos pronto. Gracias por el amor, el apoyo y la fuerza que sentimos de cada uno de ustedes. ¡Gracias a los voluntarios que buscaron y literalmente pusieron sangre en sudor y lágrimas! ¡Nuestra gratitud es inconmensurable! ” Plowman escribió anteriormente: “¡Por favor, busquen a nuestra hermana, nuestra hija y nuestra tía! ¡Por favor, comparta y pida a todos sus conocidos que compartan!”

La campaña GoFundMe se creó para ayudar en la búsqueda de Vangrinsven y continúa recaudando dinero para su familia después de su muerte. “Cualquier donación, grande o pequeña, irá directamente a recursos para grupos de búsqueda que cubren grandes áreas de tierra de todo tipo, una recompensa por cualquier consejo que conduzca al paradero de Amanda y a su familia afectada por viajes, necesidades de vivienda temporal, y comida mientras la búsqueda continúa”, dijo en GoFundMe.

La familia de Vangrinsven escribió en el grupo de Facebook “Find Amanda”: “Este ha sido un viaje muy difícil. La familia está agradecida por todos los esfuerzos y la gran cantidad de apoyo. Se notificó a la familia inmediata que Amanda ha sido localizada y fallecida. La familia está procesando la información y notificando a otros miembros de la familia. En este momento les pedimos a todos que los mantengan en sus oraciones y se abstengan del contacto y los comentarios negativos. Como puede imaginar, esto es increíblemente abrumador. Permítales algo de tiempo para procesar la información “.

