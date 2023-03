Alvin Bragg & George Soros: ¿Hubo financiación al fiscal de Manhattan?

El presidente Donald Trump, escribiendo en Truth Social, dijo que el “líder de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan está financiado por George Soros”.

El líder de esa oficina es Alvin Bragg, el fiscal de distrito demócrata que asumió el cargo en enero de 2022, según Ballotpedia. En la publicación de Truth Social, Trump también escribió que espera ser arrestado el martes y criticó a la oficina del fiscal por ser muy política.

¿Es verdad? ¿Bragg fue financiado por Soros?

Fox News informó que Soros “invirtió $40 millones de dólares en campañas de fiscales de distrito en todo el país, y ahora sus beneficiarios representan alrededor del 20% de los estadounidenses”, incluido Bragg en esa lista.

Esto es lo que necesita saber:

El ex comisionado de policía Bill Bratton criticó una donación de $1 millón que George Soros hizo a un PAC que apoyó a Bragg

Según The New York Post, el ex comisionado de policía de Nueva York, Bill Bratton, se pronunció en contra de la “donación de $1 millón que el filántropo nacido en Hungría, Soros, le dio al comité de acción política Color of Change, que apoyó a Bragg”.

“Si miras cada ciudad en Estados Unidos que tiene aumentos de crímenes violentos y aumentos de desorden… ¿cuál es el único denominador común?” Bratton le dijo a The Post. “Fiscales de distrito, casi todos los cuales están financiados fenomenalmente por George Soros”.

The New York Post informó que “Soros también donó $ 1 millón a la exitosa campaña DA de Alvin Bragg en Manhattan, canalizando el efectivo a través del comité de acción política Color of Change”.

The Gothamist también informó: “Color of Change PAC, un grupo que desde 2016 ha respaldado con éxito a fiscales reformistas en todo el país, desde Filadelfia hasta Michigan y Atlanta, anunció que aportaría $ 1 millón de dólares a través de su comité de acción política para poner hacia correos, campañas y banca telefónica en nombre de Bragg”.

La Asociación Nacional de Policía acusó a Soros de financiar a “fiscales ultraizquierdistas como Alvin Bragg (Nueva York), Kim Foxx (Chicago), Larry Krasner (Filadelfia) y George Gascon (Los Ángeles)”, y culpó a la tendencia del aumento de violencia.

Color of Change respaldó a Bragg, escribiendo,

Actualización: Manhattan DA Alvin Bragg ganó las elecciones generales de noviembre de 2021 con más del 83% de los votos. Asumió el cargo el 1 de enero de 2022 y su mandato actual finaliza el 1 de enero de 2026. Alvin Bragg (D) es un abogado experimentado y ex fiscal general adjunto en jefe de Nueva York. Durante más de veinte años, Bragg se ha comprometido a defender los derechos de los neoyorquinos sin estatus ni poder. Se postula para convertirse en el próximo fiscal de distrito de Manhattan para llevar sus experiencias profesionales y vividas al frente de la reforma de la justicia penal. Si es elegido, Bragg se convertiría en el primer fiscal de distrito negro en dirigir la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. Como residente de toda la vida de Harlem y el único hombre negro en esta raza, Alvin Bragg ha tenido encuentros directos con el sistema legal penal que han dado forma a su comprensión de las injusticias e informado sus posiciones políticas. Al crecer en Harlem, Bragg experimentó y fue testigo de la violencia de primera mano. Cuando era adolescente, Bragg fue detenido y cacheado repetidamente por la policía de Nueva York, incluidas 3 veces a punta de pistola. Ha visto arrestar a sus seres queridos y ha abierto su propia casa para mantener a un familiar cercano después del encarcelamiento.

La publicación de respaldo, en una página llamada Votar siendo negro, dice:

Alvin Bragg comprende de manera única las desigualdades incrustadas en nuestro sistema de justicia penal quebrado y trabajará para revertir los efectos del encarcelamiento masivo. Como próximo fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg se comprometió a: Hacer que la policía rinda cuentas mediante la creación de una unidad especializada para investigar la mala conducta de la policía e informar públicamente los hallazgos. Negarse a enjuiciar delitos de bajo nivel para los cuales no hay beneficio de seguridad pública.

Priorizar las estrategias de reducción de daños, incluido el tratamiento de enfermedades mentales y trastornos por uso de sustancias. Rastree las disparidades raciales en nuestro sistema de justicia penal y brinde capacitación en toda la oficina de DA para eliminarlas. Reducir la cantidad de armas en las calles tomando medidas enérgicas contra el tráfico de armas y utilizando programas de divulgación para involucrar a las comunidades y disuadir la violencia. Crear una Unidad de Integridad de Condenas independiente y transparente dedicada a revisar y anular las condenas de personas inocentes que han sido acusadas injustamente.

Lea la biografía de la oficina de Bragg aquí. Consulte la base de datos de financiación de campañas aquí.

Soros escribió que apoya la ‘reforma de los fiscales’

Soros escribió un editorial en el Wall Street Journal sobre sus esfuerzos relacionados con la financiación de los fiscales, titulado “Por qué apoyo la reforma de los fiscales”.

“Los estadounidenses necesitan desesperadamente una discusión más reflexiva sobre nuestra respuesta al crimen. La gente está harta de la demagogia y los ataques partidistas divisivos que dominan el debate y oscurecen los temas”, escribió Soros.

“Algunos políticos y expertos han tratado de culpar a los recientes picos de delincuencia de las políticas de los fiscales reformistas”, escribió Soros. “La investigación que he visto dice lo contrario. El estudio académico más riguroso, que analiza datos de 35 jurisdicciones, no muestra ninguna conexión entre la elección de fiscales reformistas y las tasas de criminalidad locales”.

Según Fox News, Soros “intentó demostrar que las políticas implementadas por los fiscales a los que ha donado millones de dólares, incluido el fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York, Alvin Bragg”, han sido “populares” y “eficaces”.

Un artículo en el City Journal contradijo las afirmaciones de Soros, escribiendo, en parte, “Además de los datos sobre el grado en que los delincuentes reincidentes cometen violencia grave, esta afirmación también se ve socavada por el hecho de que los liberados de las prisiones estatales y rastreados por la Oficina de Estadísticas de Justicia tenían, en promedio, alrededor de diez arrestos previos y cinco condenas anteriores antes de sus períodos más recientes”.

The Color of Change PAC retiró la mitad de su dinero de Alvin Bragg después de una ‘acusación inquietante’, dicen los informes

Sin embargo, Daily Mail informó que Color of Change retiró $ 500,000 del dinero que iba a usar para apoyar a Bragg debido a una “acusación inquietante” que no se explica en la historia.

Según Daily Mail, la acusación fue “realizada por una mujer no identificada” a través de un mensaje de texto y “causó que Color of Change, el comité de acción política respaldado por el multimillonario George Soros, retirara fondos”.

Daily Mail informó que Color of Change “estaba intensificando sus esfuerzos en mayo, llegando a los votantes de la ciudad de Nueva York, cuando una mujer en la lista hizo la acusación contra Bragg”.

Una fuente le dijo a Daily Mail que “arrojó una llave al PAC que se estaba preparando”, pero Daily Mail no pudo comunicarse con la mujer, por lo que no se compartieron los detalles de lo que escribió.

En su sitio web, Color of Change explicó: “Diseñamos campañas lo suficientemente poderosas como para poner fin a las prácticas que injustamente frenan a los negros y defendemos soluciones que nos hacen avanzar a todos. Hasta que la justicia sea real”.

Su sitio web continuó: “Color Of Change ayuda a las personas a responder de manera efectiva a la injusticia en el mundo que nos rodea. Como una fuerza nacional en línea impulsada por 7 millones de miembros, movemos a los tomadores de decisiones en corporaciones y gobiernos para crear un mundo más humano y menos hostil para los negros y todas las personas. Hasta que la justicia sea real”.

Según PBS, Bragg es el primer fiscal de distrito negro en la historia de Manhattan y “derrotó fácilmente al republicano Thomas Kenniff el martes para unirse a una ola de fiscales progresistas y reformistas en varias grandes ciudades de Estados Unidos”. Según PBS, su plataforma se centró en las alternativas de enjuiciamiento.

The New York Times informó que Bragg enfrentó controversia por un memorando que indicaba que su oficina “dejaría de buscar cárcel y tiempo en prisión para todos los delitos, excepto los más graves”. Dos fiscales en su oficina renunciaron previamente cuando la investigación de Trump inicialmente no avanzó, según The Times.

Donald Trump criticó a Alvin Bragg en Truth Social, alegando que ha “permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos”

La publicación de Trump en Truth Social decía: “ahora, las filtraciones ilegales de una oficina de fiscales de distrito corrupta y altamente política de Manhattan, que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por George Soros, indican que, sin que ningún delito pueda ser probado y basado en un viejo y completamente desacreditado (¡por muchos otros fiscales!) cuento de hadas, el candidato republicano líder de lejos y ex presidente de los Estados Unidos de América, será arrestado el martes de la próxima semana. ¡Protesta, recupera nuestra nación!”.

CNBC informó que la investigación es sobre la compañía de Trump “registrando como gastos legales un reembolso a su exabogado personal Michael Cohen por $130,000 que le dio a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016”, y dice que Trump ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels.

Trump también escribió:

“Nuestra nación es ahora el Tercer Mundo y está muriendo. ¡El sueño americano está muerto! Los anarquistas de izquierda radical nos han robado nuestras elecciones presidenciales, y con ellas, el corazón de nuestro país. Los patriotas estadounidenses están siendo arrestados y mantenidos en cautiverio como animales, mientras que a los criminales y matones de izquierda se les permite deambular por las calles, matando y quemando sin retribución. Millones están inundando nuestras fronteras abiertas, muchas de las prisiones e instituciones mentales. El crimen y la inflación están destruyendo nuestra propia forma de vida…”

“El presidente Donald J. Trump es completamente inocente, no hizo nada malo, e incluso los demócratas de izquierda más grandes y radicales lo están dejando claro”, dijo Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, a The New York Times.

