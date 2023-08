Asesinan a gerente de carnicería tras exigirle respeto a un cliente

Un feminicidio tiene consternada a la población de Sonora en México, luego de que un adulto mayor le propinara la muerte con arma de fuego a una gerente de la carnicería Chihuahua, ubicada en la intersección de las calles California y Cajeme, en la colonia Quinta Díaz en dicho país, según reportó Aristegui Noticias.

La víctima identificada como Alma Lourdes de 30 años de edad, recibió un impacto de bala por parte del anciano Hilario de 75 años, quien muy enfurecido con la mujer por pedirle respeto con su hermana menor de edad, fue hasta su casa y trajo un arma con la que causó la muerte a la empleada.

El video del homicidio y los momentos que le antecedieron al mismo, quedaron registrados en la cámara de seguridad del establecimiento de comida, y ahora las imágenes circulan en las redes sociales y medios de comunicación, siendo parte fundamental del proceso de acusación en contra del adulto mayor.

La filmación deja ver como Alma le dice al anciano: “Se quiere poner de tú a tú con una mujer”, y el hombre le contesta : “Yo respeto a las mujeres”, y seguido tira las compras que tiene en sus manos.

Alma le refuta, diciendo que no pareciera respetuoso por sus actuaciones, y le pide que se retire del establecimiento.

“Si es un caballero como dice, deje las cosas y se retira”, le dijo a Hilario. Sin embargo el hombre se le fue encima para agredirla, ante lo cual un compañero reaccionó para defenderla ocasionado que el hombre cayera al piso.

Esta situación de violencia hizo que los testigos llamaran a la policía, que desafortunadamente llegó cuando el hombre ya había ido hasta su casa y traído la pistola y la había detonado en contra de la mujer.

“¡Por favor, la patrulla! Es para que se lo lleven ahorita”, se escucha de fondo momentos antes de que concluya el video, informó InfoBae.

Más tarde las autoridades de Sonora, lograron ubicar la residencia del victimario hasta donde se dirigieron para interrogarlo sobre lo sucedido.

De forma desafiante Hilario le dijo a la policía: “Como si yo hubiera matado, cuántos a ver, a quién he matado, para que estén aquí”, dice el adulto mayor a las autoridades que rodearon su casa, reportó SDP Noticias.

“Lo único que tengo son huev*s pa’ cuando se ofrezca y no se ha ofrecido todavía”, retó el hombre.

Pese a que el hombre no acepto su culpa, la fiscalía le imputó cargos por feminicidio y acoso sexual en contra de la hermana de la víctima, Ana Itzel “N”, quien también laboraba en dicha carnicería, y quien además envió un mensaje a través de las redes sociales en defensa y respeto de su familiar.

En su reclamo la joven dice, citad por Aristegui Noticias:

“Quienes me conocen saben que no comparto este tipo de información en redes sociales, pero lo que acaba de pasar el día de hoy merece ser escrito. Si vives en Obregón, sabes que hoy por la tarde se suscitó un feminicidio en la ciudad. Quienes “vieron” las notas (mal escritas y mal comentadas) era mi hermana de quien hablaban. Y justamente por esas “notas” en redes sociales he decidido escribir esto y aclarar varias cosas leídas por ahí”.

“Le pido que por favor no moleste a las muchachas. Le estoy pidiendo… pic.twitter.com/vX3Rj6amJW

“Me quedo pensando en qué va a hacer. Es un momento feo. ¿Por qué uno se tiene que aguantar? Ya son muchos días, muy insistente, no le importa”.

Y añadió:

“1. No fue un crimen “pasional”, ni nada por el estilo. Fue un FEMINICIDIO a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un “no”, le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás, fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente, que lo único que hizo fue EXIGIR respeto hacia mi otra hermana (a quien el señor acosaba y acosó durante días en su trabajo). Un señor que no tuvo escrúpulo alguno para quitarle la vida a una mujer trabajadora, honrada, que siempre veía cómo ofrecerle una mejor vida a su hija a diario. Un señor que evidentemente por su “apellido” tenía poder para hacer lo que quisiera y es lo lamentable en México. El maleante, narco o como quieran etiquetarlo, puede más que todo.

2. Nunca saben cómo una publicación mal escrita puede afectar a toda una familia, o peor tantito, un mal comentario sin fundamentos.

3. Señores, por favor, no sigan pensando que las luchas actuales para visibilizar la violencia hacia la mujer no sirven de nada, son luchas justas y necesarias, visibilicemos que ser mujer lastimosamente en México es lo peor, te convierte en un “blanco” para los otros, te matan por ser mujer y no acceder a los intereses de otros.

4. Nunca, pero NUNCA, den “demasiado” por un trabajo, en donde no existe protección al empleado, aun cuando haya evidencias de que los mismos estén desprotegidos y hayan estado expuestos a actos agresivos en diversas ocasiones.

5. Para quienes no conocían a mi hermana, no crean todo lo que ven en redes sociales. Por respeto a mi familia, mi madre, sus hermanas y su hija les pido de la manera más atenta ser prudentes y no solo con su caso, sino con muchos otros que vemos a diario, antes de compartir, comentar u opinar; nunca sabes que hay detrás de cada historia.

6. Queridos policías, leyes o a quién sea que se tenga que dirigir: ¿NETA? ¿Es neta que tienes que ser asesinada para que atiendan bien tu llamado? ¿No basto con llamarles cuando el señor fue en la mañana y atacó a mi hermana? Ah perdonen, en sus palabras “como no estuvimos ni vimos nada, no podemos hacer nada”, ah si, disculpen, al parecer los vídeos (evidencias) no son suficientes para actuar, hasta que lamentablemente le quitaron la vida.

7. Mi hermana ALMA LOURDES tiene un nombre, no es “la mujer”, “la difunta”, “el cadáver” ni “el cuerpo”, ella es una mujer fuerte, tan fuerte que siempre cuido de nosotras hasta el último momento. Quien realmente la conoce sabe lo mucho que ha trabajado para salir adelante, que no molestaba a nadie, que simplemente realizaba su trabajo como habitualmente lo hacía, fue asesinada por defender y decir “NO, SEÑOR, NO MOLESTE, ESTE ES UN LUGAR DE TRABAJO, RESPETE”. Que no se les olvide que ALMA LOURDES seguirá viva mientras alcemos nuestras voces y exijamos justicia.

9. La de la foto es mi hermana, y así quiero que la recuerden, por si por ahí andan “rondando” las fotos que tomaron policías y demás de ella en la escena del crimen. Conózcanla como persona y no solo como “la víctima”.