Matan a balazos a una estudiante universitaria en Louisiana: Allison Rice

Allison Rice era una estudiante universitaria de Baton Rouge, Louisiana, de 21 años de edad, que fue asesinada a balazos en su automóvil mientras estaba detenida cerca de las vías de un tren.

Rice, también conocida como Allie Rice, era estudiante en la Universidad Estatal de Luisiana. Ella era nativa de Geismar, Louisiana. De acuerdo con Fox News, Rice recibió un disparo en el centro de Baton Rouge.

“Todo el mundo ha tenido suficiente. Todo el mundo. Tenía una amiga, y no la veo a menudo… y ella me envió un mensaje y dijo: ‘¿Era tu sobrina?’, y le dije: ‘Sí’, y ella me respondió y dijo: ‘Siento que es de la familia ahora. Siento que ahora es la hija de todos, sobrina de todos, la hermana de todos”, dijo Susie Rice Granier, la tía de Rice, a Fox News Digital.

El motivo y el sospechoso aún no están claros.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Rice fue encontrada muerta ‘dentro de su auto acribillado a balazos’

De acuerdo con Fox8Live, Rice fue “encontrada muerta dentro de su automóvil acribillado a balazos en las afueras del centro de Baton Rouge durante la madrugada del viernes 16 de septiembre”.

Alguien disparó al menos “cinco o seis” balas contra su vehículo cerca de las vías un tren. Ella estaba sola en el automóvil, informó la estación televisiva.

Heavy se comunicó con la policía de Baton Rouge para obtener detalles adicionales.

2. Rice era “demasiado buena para este mundo”, escribió una amiga

Una mujer escribió en Facebook: “Mi corazón está tan apesadumbrado esta mañana pensando en una de nuestras Hijas Locales, LSU Senior Allison Rice ‘Allie Rice’. Ningún padre debería tener que enterrar a su hija. Ruego que el Señor brille una luz brillante sobre los malhechores que le quitaron la vida. Por favor oren conmigo por su familia y por la justicia ~ Literalmente podría ser cualquiera de nuestras hijas”.

El senador John Kennedy escribió en Facebook: “Becky y yo estamos devastados al enterarnos del trágico fallecimiento de la estudiante de último año de LSU, Allison Rice, cuya vida fue arrebatada en un acto de violencia sin sentido. Enviamos nuestras oraciones y más sentido pésame a su familia y a la comunidad de LSU”.

Otra persona escribió en Facebook: “Hoy perdimos a alguien demasiado buena para este mundo. Tuve que apagar mi teléfono y mantener mi atención desviada hoy para pasar una importante entrevista dental. Pero una vez que terminó, tuve que sentarme e intentar procesar estos eventos. ¿Cómo podía alguien hacerle esto a una chica como Allie? La chica con la que crecí… La chica que era el alma de la fiesta. ¿Cómo podría haberse ido esa chica? Realmente no entiendo. Allie se merecía mucho más que este mundo… y en cambio recibió las acciones malvadas, sin sentido y repugnantes de un ser humano enfermo”.

3. LSU dijo que Rice era estudiante de último año en la universidad

LSU emitió un comunicado sobre la muerte de Rice a través de Fox8Live:

La comunidad de LSU se entristece al escuchar que Allison Rice fue asesinada durante la madrugada. Pensamos en su familia y amigos, y alentamos a cualquier persona que pueda tener más información sobre este delito a que se comunique con la policía de Baton Rouge. Cualquiera de sus amigos y compañeros de clase que desee hablar con alguien sobre esto o necesite ayuda para procesar esta pérdida puede comunicarse con el Servicio de Salud Mental en el Centro de Salud Estudiantil (225-578-8774).

Heavy se ha comunicado con LSU para obtener declaraciones adicionales.

4. Rice era una cheerleader que sirvió en la cancha de Homecoming en la Escuela de Secundaria de Dutchtown

Rice se graduó de la escuela de secundaria Dutchtown en Geismar, Louisiana, donde sirvió en la cancha de Homecoming y fue cheerleader. Su página de Facebook la muestra con una banda de Homecoming.

“¡Muy desgarrador! Era la persona más dulce y fue una gran compañera de equipo cuando animamos juntas en Dutchtown. Oraciones a sus amigos y familiares que están pasando por este momento difícil 🥺”, escribió una amiga.

“La comunidad de Dutchtown está destrozada por esto… Realmente necesitamos que nuestra ciudad mejore y sea mejor”, escribió otra persona en Facebook.

“Nos entristece profundamente saber de la muerte de Allison Rice, quien se graduó en 2019 de la Escuela de Secundaria Dutchtown. Nuestros corazones están con su familia, amigos y todos los que la conocieron y la amaron”, dijo el Director de la Escuela de Secundaria, Matthew Monceaux, a WAFB-TV.

“Tendremos consejeros disponibles para ayudar a nuestra comunidad escolar a lidiar con esta triste pérdida. Si su hijo desea hablar con un consejero, anímelo a buscar la ayuda de un maestro o consejero”.

5. Allie Rice, que estaba estudiando marketing, trabajó como bartender

Según su página de Facebook, Rice trabajaba como “bartender en The Shed BBQ” en Baton Rouge.

Ella estaba estudiando marketing en LSU, vivía en Baton Rouge y era de Prairieville, Louisiana.

Su página de Facebook la muestra principalmente con amigos.

Traducción al español de Heavy.com.