Tiroteo Memphis: Identifican a una de las víctimas como Allison Parker

Allison Parker era una asistente médica en Memphis, Tennessee, que perdió la vida en un tiroteo el 8 de septiembre de 2022.

El centro de medicina familiar de West Memphis confirmó que Parker estaba entre las víctimas, publicó su foto y escribió en Facebook: “Nuestra oficina está de duelo por la pérdida de nuestra asistente médica, Allison Parker. Ella fue víctima de la trágica violencia en Memphis ayer. Oren por su familia y todo el personal de nuestra oficina mientras tratamos de procesar esta pérdida sin sentido”. La declaración se atribuye al “Dr. Pierce.”

Parker es una de las cuatro personas que fueron asesinadas a tiros durante el tiroteo. Ezekiel Kelly fue nombrado por la policía de Memphis como el pistolero, acusado de arrasar la ciudad de Tennessee, disparar y robar autos a personas mientras transmitía en vivo en Facebook.

Ezekiel Kelly, de 19 años de edad, quien ahora está bajo custodia, según la policía de Memphis, estaba transmitiendo en vivo en Facebook durante los tiroteos. También es conocido como Ezekiel Dejuan Kelly y Ezekiel D. Kelly.

En Facebook, Parker compartió principalmente fotos de sus hijos y su familia.

Esto es lo que necesita saber:

La gente dejó tributos en el hilo de comentarios de la publicación del Family Practice Center.

“Completamente desconsolado. Allison fue una maravillosa madre, amiga, enfermera y simplemente una gran persona. Nunca olvidaré nuestras risas y llantos juntos por nuestros hijos, la familia y la vida. Dejó una huella en muchos y la extrañaremos mucho. Dr. Pierce, también estamos orando por usted y su personal. Fuertes abrazos para todos”, escribió uno.

Otra persona escribió: “¡No puedo creerlo! Ella fue tan amable y dulce. Simplemente disfruté hablando con ella. Siempre con una sonrisa!! Oraciones por el personal y la familia”.

Otro comentó: “Todavía no puedo creerlo 🥺 ¡¡Era la más dulce!! Lo siento mucho por su pérdida, así como por sus hijos y familia. Que Dios consuele a todos y cada uno 🙏🏼♥️”

“Qué tragedia. Allison era única. Siempre fue muy cariñosa y amable cuando entramos. Era una verdadera joya. Levantando a su familia y todo el personal en oración. Que Dios les de a todos consuelo y fortaleza. 🙏”, escribió otro.

La página de Facebook de Parker decía que vivía en Arkansas y era de Pensilvania.

Un amigo cercano de Parker escribió un emotivo homenaje en Facebook. Dice, en parte,

Era la persona más hermosa y desinteresada que he tenido el honor de llamar amiga. La última vez que hablé con Allison Parker fue hace una semana y nunca olvidaré la conversación… Estábamos hablando de nuestros hijos. Hice la broma de que estaba listo para que mis hijas superaran su edad de actitud de 7 años. Ella se rió, me sonrió y me dijo ‘No digas eso, porque te lo vas a perder’. Quiero mucho a mis hijos y algunos días desearía poder volver a esa edad’. Hicimos planes para almorzar y, como siempre, dijimos “te amo, adiós” antes de salir por la puerta. Esta mujer amaba a sus hijos más que a nada en este mundo, y justo al lado de ellos estaba su prometido. Esta mañana, esos tres niños tienen que despertarse sabiendo que han perdido a su madre en un acto de odio sin sentido.