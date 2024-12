Madre hispana y su hijo fueron asesinados en California

Un hombre identificado como Julio César Valdez de 38 años de edad, está siendo buscado por las autoridades policiales de Stockton, California, como el principal sospechoso de asesinar a una mujer y a su hijo, el pasado lunes 23 de diciembre de 2024, de acuerdo con People.

De acuerdo con información de la policía local en un comunicado, la mujer Alicia Montejano, de 43 años de edad, y Reuel Huerta, de 19 años de edad, fueron encontrados muertos en su casa de Stockton, California, por la hija de Alicia Montejano, Marissa Vigil días antes de que la familia celebrara la Navidad.

Según The New York Post, Alicia Montejano y su hijo Reuel Huerta fueron brutalmente golpeados dentro de un complejo de apartamentos en la cuadra 2500 de Belleview Ave en Stockton. “Los encontré. No lo podía creer. Sentí que me estaba muriendo en ese momento. No podía respirar y todavía no podía sacarme las imágenes de la cabeza”, dijo Marissa Vigil.

“El hombre tenía una laceración, que parece ser la causa de la muerte allí, a la espera de cualquier otra autopsia adicional. En cuanto a la mujer, no había disparos, heridas ni nada por el estilo”, dijo el Departamento de Policía de Stockton a KCRA.

A raíz de este crimen, las autoridades policiales han acusado a Julio Caesar Valdez, pareja de Alicia Montejano , acusado de dejar los cuerpos golpeados dentro del apartamento y huir hasta el sur de Sacramento, en un sedán gris de cuatro puertas, según Univision.

La familia de Alicia Montejano, ha creado una página de GoFundMe, en donde buscan recaudar dinero para los gastos del funeral. Hasta el momento han logrado recaudar $4,365 dólares de una meta de $50,000.

Con gran pesar en nuestro corazón anunciamos que el 23 de diciembre de 2024, se nos arrebató la vida a madre e hijo, quienes nos fueron arrebatados sin sentido y demasiado pronto. Alicia era una madre de 43 años con tres hijos: una hija y una tía. Reuel era un hijo, primo y sobrino de 19 años. Juntos, trajeron alegría a todos los que los rodeaban y compartieron una familia con un vínculo inquebrantable. Este GoFundMe se está creando para aliviar parte de la carga financiera durante este momento difícil.

Finalmente, la policía está dando una recompensa de $10.000 dólares por información que conduzca a un arresto. “Se insta al público a llamar a Stockton Crime Stoppers Inc. al 209-946-0600; o enviar una pista en línea a través del sitio web de Stockton Crime Stoppers en StocktonCrimeStoppers.org; o descargar la aplicación móvil P3 Tips para enviar pistas anónimas.

