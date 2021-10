Ali Harbi Ali, sospechoso del asesinato del diputado británico David Amess

Ali Harbi Ali es el sospechoso del asesinato del político británico David Amess. Es un ciudadano británico de 25 años con ascendencia somalí, según la BBC. Él está acusado de apuñalar a Amess en un acto de terrorismo. Amess era un miembro conservador del Parlamento en representación de Southend West. Amess murió en un ataque durante un evento electoral en la Iglesia Metodista Belfair en Leigh-on-Sea el pasado viernes, 15 de octubre de 2021.

La policía ha dicho que Ali tiene opiniones islámicas extremistas, de acuerdo con la BBC. Está detenido bajo la Ley de Terrorismo, informó BBC. El padre de Ali es un ex asesor político en Somalia. La Policía Metropolitana está investigando y no ha nombrado formalmente a Ali como sospechoso, y solo ha dicho en comunicados de prensa públicos que un hombre de 25 años está detenido y está siendo interrogado. Harbi Ali fue identificado como el sospechoso por múltiples medios de comunicación, citando fuentes policiales.

Amess, murió a los 69 años, dejando a su esposa, Julia Arnold Amess, y a sus cinco hijos. Había representado a Southend West en el Parlamento desde 1997 y anteriormente representó a Basildon desde 1983 hasta 1987. La familia de Amess emitió un comunicado diciendo: “La familia desea agradecer a todos por los maravillosos homenajes que le rindieron a David después de su cruel y violenta muerte. Realmente nos ha traído mucho consuelo. El apoyo mostrado por amigos, electores y el público en general ha sido tan abrumador. Como familia nos ha dado fuerza. Nos hemos dado cuenta de los homenajes recibidos que había mucho, mucho más en David de lo que incluso nosotros, los más cercanos a él, sabíamos. Nuestros corazones están destrozados”.

Esto es lo que necesitas saber sobre Ali Harbi Ali:

1. Ali Harbi Ali apuñaló a Amess después de hacer una cita para reunirse con él, y luego fue arrestado en el lugar del ataque, dijo la policía

El sospechoso de 25 años fue arrestado en la iglesia en Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, poco después de las 12:05 p.m del viernes 15 de octubre, luego de apuñalar a Amess, dijo la Policía Metropolitana en un comunicado de prensa. “En el lugar de los hechos se recuperó un cuchillo utilizado en el ataque. Nadie más fue tratado por heridas que se suscitaron en el incidente”, dijo la policía en el comunicado.

De acuerdo con Sky News, Ali hizo una cita para ver a Amess en una reunión mientras este último celebraba un evento político en la iglesia. El concejal de Escocia, John Lamb, le dijo a la BBC que habló con uno de las personas que asistieron y dijo: “Ella gritó porque la persona sacó deliberadamente un cuchillo y comenzó a apuñalar a David. Otra persona que se encontraba en el evento recibiendo a los asistentes, entró corriendo y vio que el pobre David había sido apuñalado”.

La Policía Metropolitana dijo en un comunicado: “El incidente ha sido declarado formalmente como terrorismo por el Coordinador Nacional Superior de Policía Contra el Terrorismo, el Subcomisionado Adjunto Dean Haydon. El Comando de Lucha contra el Terrorismo del Met está liderando la investigación”.

La División Policial Scotland Yard añadió: “A última hora del viernes 15 de octubre, mientras estaba bajo custodia policial, el hombre fue detenido de nuevo en virtud del artículo 41 de la Ley de Terrorismo de 2000, y ahora está detenido en una comisaría policial de Londres”.

2. El padre de Ali, Harbi Ali Kullane, ex asesor del Primer Ministro de Somalia, dijo que está “traumatizado” por lo sucedido

Ali Harbi Ali es hijo de Harbi Ali Kullane, ex asesor del Primer Ministro somalí, según The Times Of London.

Harbi Ali Kullane le dijo al Sunday Times: “Me siento muy traumatizado. No es algo que esperaba o incluso soñaba.” El padre del sospechoso no ha tuiteado sobre la muerte de Amess o el arresto de su hijo en su página de Twitter, que permanece abierta al público. Su perfil en Twitter dice: “Ex Director del Departamento de Medios y Comunicación de la Oficina del Primer Ministro de la República Federal de Somalia”.

El padre del sospechoso le dijo a The Times que había recibido la visita de investigadores de la Unidad Antiterrorista de Scotland Yard después de que arrestaron a su hijo. En 2016, Harbi Ali Kullane respondió al asesinato de otro miembro del Parlamento, Jo Cox, tuiteando: “#RIPJoCox. Devastado por la pérdida de la voz de los no representativos, mi pésame con sus dos hijos y su familia. @UKinSomalia”.

El miembro del Parlamento del Partido Laborista fue apuñalado en un evento político, a manos de Thomas Mair, que tenía opiniones de extrema derecha.

3. Ali fue remitido al programa de prevención antiterrorista “hace algunos años”, pero el MI5 no lo investigó formalmente, informó la BBC.

Una fuente le dijo a Sky News que Ali fue referido previamente a Prevent, un plan gubernamental antiterrorista para detener la radicalización. La BBC informa que ocurrió “hace algunos años”, pero no se dieron a conocer otros detalles. Sky News informó que Ali “no estaba en el radar” del MI5 y la BBC agregó que el servicio de seguridad no lo investigó formalmente.

Según un informe de 2019 del Financial Times, el gobierno británico había afirmado en ese momento que más de 1.200 personas fueron desviadas del extremismo a través del programa Prevent. Pero FT informó que el programa ha sido controversial.

La BBC informó que Ali no pasó mucho tiempo involucrado en el programa antiterrorista. En un comunicado después del ataque, la Ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel, dijo, según The National, “Prevent está pasando por una revisión independiente en este momento. Es oportuno hacer eso, tenemos que aprender, obviamente tenemos que aprender constantemente, no solo de las incidencias que han tenido lugar, sino de cómo podemos fortalecer nuestros programas. Queremos asegurarnos de que sea adecuado para el propósito, de que haga lo correcto, pero lo que es más importante, que se aprendan lecciones, siempre construyendo sobre lo que funciona y abordando cualquier brecha o problema en el que el sistema necesite fortalecerse”.

4. La policía estaba registrando varios hogares en el área de Londres y pidió ayuda al público mientras investigaban el asesinato de Amess

La policía podrá mantener bajo custodia al sospechoso hasta al menos el 22 de octubre, según el comunicado de prensa de Met Police. El departamento policial dijo: “El sábado 16 de octubre, los detectives recibieron una orden de detención adicional en el Tribunal de Magistrados de Westminster, lo que les permitirá mantener al hombre bajo custodia hasta el viernes 22 de octubre, cuando expira la orden”.

La Policía Metropolitana dijo en un comunicado: “Como parte de la investigación acelerada, los agentes han asistido a tres direcciones en el área de Londres y han realizado búsquedas. Una de estas búsquedas ha concluido y las otras están en curso. Hoy se ha realizado un examen post mortem. Los detectives instaron a los testigos o cualquier persona con información sobre este incidente a que se comuniquen con la policía. Si tiene alguna información que pueda ayudar en la investigación, llame a la policía confidencialmente al 0800 789 321.”

El Departamento de Policía dijo: “Cualquier persona que tenga imágenes o imágenes en movimiento debe enviarlas a través del sitio web de Apelación de imágenes de la Policía del Reino Unido. Recordamos a los medios de comunicación que con los procedimientos ahora activos, no se debe publicar nada que cree un riesgo sustancial de perjuicio o impedimento grave para este caso”.

Según la BBC, la policía estaba buscando tres direcciones en Londres. La organización de noticias británica escribió: “Se cree que una propiedad victoriana reconvertida en Lady Somerset Road, en el noroeste de Londres, está vinculada a la investigación. Los vecinos dijeron que los agentes comenzaron a registrarla a última hora de la noche del viernes. Se han realizado más búsquedas, que también se cree que forman parte de la investigación, en una propiedad en Bounds Green Road, al norte de Londres, y otra en Cranmer Road, Croydon”.

5. La familia de Amess pidió a las personas que “dejaran de lado sus diferencias y mostraran bondad y amor a todos”

En su declaración, publicada por la policía, la familia de Amess dijo: “Aún había tanto que David quería hacer, esto lo sabemos por los eventos de los últimos días. Entonces, este no es el final de Sir David Amess. Es el próximo capítulo y como familia les pedimos a todos que apoyen a las muchas organizaciones benéficas con las que trabajó. Hay tantas para mencionar, así que busquen una cerca de sus corazones y ayuden”.

La familia Amess agregó: “David se había unido recientemente a una campaña para ayudar a recaudar fondos para un monumento a Dame Vera Lynn. Para él, ella personificaba la fuerza y el coraje de nuestra nación. Le pediremos a tantas personas como sea posible que apoyen esto y que cumplan con el objetivo para completar el proyecto. Más cerca de casa, David estaba trabajando duro para que Southend ganara el estatus de ciudad. En su memoria, muestren su apoyo a esta campaña ”.

La familia de Amess continuó: “Fuerte y valiente es una forma apropiada de describir a David. Fue un patriota y un hombre de paz. Entonces, le pedimos a las personas que dejen de lado sus diferencias y muestren amabilidad y amor por todos. Ésta es la única forma de avanzar. Dejen de lado el odio y trabajen hacia la unión. Cualquiera que sea la raza, las creencias religiosas o políticas, sean tolerantes y traten de comprender. Como familia, estamos tratando de entender por qué ha ocurrido esto. Nadie debería morir de esa forma. Nadie.”

La familia concluyó: “Por favor, dejen que algo bueno salga de esta tragedia. Estamos absolutamente destrozados, pero sobreviviremos y seguiremos adelante por el bien de un hombre maravilloso e inspirador”.

