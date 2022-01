Adolescente abandonó a su bebé en un contenido de basura: Alexis Ávila

Alexis Ávila es una adolescente acusada de tirar a su bebé recién nacido en un contenedor de basura en Nuevo México. El bebé fue rescatado y recibió atención médica en un hospital.

La policía dice que la mujer de 18 años ha sido arrestada y enfrenta cargos de intento de asesinato y abuso infantil. Los investigadores pudieron identificar a Ávila en parte gracias a las imágenes de vigilancia de una tienda minorista cercana.

La policía planeó una conferencia de prensa para el 10 de enero a las 4:30 PM, Hora del Este, esto con el propósito de compartir actualizaciones relacionadas con el caso. Esta publicación se actualizará.

Esto es lo que necesitas saber:

1. La policía dijo que Ávila admitió haber dado a luz y haber tirado al bebé a la basura

Ávila confesó haber tirado a su bebé recién nacido a la basura, según el Departamento de Policía de Hobbs. Los oficiales dicen que Ávila admitió que dio a luz “en otro lugar” antes de conducir al estacionamiento donde dice que se deshizo del bebé.

La policía fue llamada a la cuadra 1400 de North Thorp Street alrededor de las 8 p.m. del 7 de enero. El bebé recibió atención médica por parte del equipo de Hobbs EMS en el lugar del hecho antes de ser llevado al Hospital Lubbock para recibir una asistencia adicional.

La policía dijo que el bebé estaba estable a partir del 9 de enero. No proporcionaron más detalles sobre lesiones específicas, cuánto tiempo se esperaba que el bebé permaneciera en el hospital o quién cuidaría del bebé cuando fuera dado de alta.

2. El bebé estuvo en el contenedor de basura durante aproximadamente 6 horas





Play



*WARNING* Woman throws baby in dumpster Woman throws a newborn baby in the dumpster behind the mall located in Hobbs NM. 2022-01-09T22:27:48Z

El contenedor de basura estaba ubicado detrás de una tienda Rig Outfitters, que estaba equipada con cámaras de vigilancia. El dueño de la tienda, Joe Imbriale, compartió el video de vigilancia con la policía y subió parte de él en línea. El video NO incluye ninguna imagen del bebé.

El primer video tiene una marca de tiempo que muestra las 2 p.m. Hora Local. La mujer, que la policía cree que es Ávila, se acerca a los tres contenedores de basura en un vehículo blanco. Sale del vehículo, saca una bolsa de basura negra del asiento trasero y la arroja al contenedor de basura abierto.

Solo con las imágenes del video, es imposible ver qué había en la bolsa que Ávila puso en el contenedor de basura. La policía dice que Ávila admitió que era su bebé recién nacido.

Debido a las marcas de tiempo en el video de vigilancia, la policía sabe que el bebé estuvo en el contenedor de basura durante casi seis horas, informó KOB-TV, afiliada de NBC.

3. Unos extraños encontraron al bebé y llamaron al 911





Play



Hobbs police investigate child abandonment case Hobbs police investigate child abandonment case Subscribe to KOAT on YouTube now for more: bit.ly/1jocB9r Get more Albuquerque news: koat.com Like us: facebook.com/KOAT7 Follow us: twitter.com/koat7news Instagram: instagram.com/koat7/ 2022-01-10T05:30:23Z

Las imágenes de vigilancia adicionales, que se compartieron con KOB-TV y KOAT-TV, revelan que tres personas que buscaron en el contenedor de basura más tarde durante esa noche, rescataron al bebé. Imbriale le dijo a KOAT-TV que tuvo suerte de que los “buceadores de basura” estuvieran allí esa noche. El video NO incluye imágenes de primer plano del bebé.

El grupo de personas sacó la bolsa de basura y encontró al bebé a las 7:42 p. m. Se grabó a una mujer atendiendo al bebé mientras uno de los hombres llamó al 911, informó KOB-TV.

Ellos se subieron a una camioneta y acercaron el vehículo a la calle. Los servicios de emergencia llegaron 8 minutos después de eso.

4. Imbriale inició una campaña de GoFundMe para el bebé

Imbriale creó una página de GoFundMe para beneficiar al bebé. Él escribió en la página que el objetivo de la campaña es “poder mostrarle a esta bebé que nuestra comunidad la cuida”.

Él le dijo a KOB-TV que no estaba al tanto de lo que estaba pasando hasta que un oficial le preguntó acerca de cómo obtener las imágenes de su cámara de vigilancia. “Dije ‘¿qué es lo que estamos buscando?’, y ella dijo: ‘Estamos buscando a alguien que arrojó una bolsa negra de basura en tu contenedor de basura’. Me di la vuelta y dije ‘por favor, no me digas que fue un bebé’”, recordó Imbriale a la estación de televisión.

“No puedo dormir por la noche solo sabiendo que este bebé fue arrojado a un contenedor de basura como ese”, agregó Imbriale. “Lo siento, pero ¿quién hace eso? Eso es malvado. No tengo palabras para eso”.

5. Nuevo México tiene leyes de refugio seguro vigentes

El caso de Ávila está siendo manejado en el Tribunal de Distrito del Condado de Lea, dijo la policía. Ella enfrenta cargos de intento de asesinato y abuso infantil, que son delitos graves de primer grado.

Ávila no parecía estar bajo custodia a partir del 10 de enero. Ella tampoco figuraba en la lista de reclusos del condado de Lea y su nombre no aparece en Vinelink.

Nuevo México tiene leyes de refugio seguro vigentes. Según el código legal, Ávila podría haber dejado al bebé en un hospital. Mientras el bebé no hubiera sido abusado, no se habrían hecho preguntas:

A. Una persona puede dejar a un bebé con el personal de un sitio de refugio seguro sin estar sujeto a un proceso penal por abandono o abuso si el bebé nació dentro de los noventa días de haber sido dejado en el sitio de refugio seguro, según se determine dentro de un grado razonable de certeza médica, y si el bebé queda en una condición que no constituiría abandono o abuso de un niño conforme a la Sección 30-6-1 NMSA 1978. B. Un sitio de refugio seguro puede pedirle a la persona que deja al bebé el nombre del padre biológico o la madre biológica del bebé, el nombre del bebé y el historial médico del bebé, pero la persona que deja al bebé no está obligada a proporcionar esa información al sitio de refugio.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.