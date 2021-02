Alex McCarty & Noah Walton: su contribución fue clave para capturar al asesino de Emma Walker

Después de que Emma Walker, de 16 años, fuera asesinada a tiros mientras dormía en su casa en su cama en el condado de North Knox, Tennessee, las autoridades pronto se centraron en su exnovio, William Riley Gaul, como principal sospechoso. Sin embargo, necesitaban encontrar pruebas, como el arma homicida, que lo vincularan al crimen de noviembre de 2016.

Dos de los amigos de Gaul que sospechaban de él compartieron sus sospechas con los investigadores y finalmente ayudaron a la policía a arrestar al jugador de fútbol americano universitario. Alex McCarty y Noah Walton dijeron que Gaul se acercó a ellos después del crimen y les reveló cierta información. Fue entonces cuando decidieron intervenir y ayudar a los investigadores, informó ABC News.

Walker, quien era estudiante de tercer año en Central High School y animadora, había estado en una relación intermitente con Gaul durante aproximadamente dos años, pero había terminado poco antes de su muerte, informó el medio. Los amigos de la pareja dijeron a los investigadores que Gaul continuaba contactando con su ex novia y tratando de llamar su atención en los días previos a su muerte.

