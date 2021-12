Alec Baldwin afirma que no disparó arma que mató a Halyna Hutchins: “Alguien puso una bala real”

Alec Baldwin dio su primera entrevista luego de la tragedia desatada el pasado 21 de octubre en la filmación de la película Rust, cuando su arma se disparó, acabando con la vida de la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins, e hiriendo al director, Joel Souza.

“El gatillo nunca fue presionado. Yo no apreté el gatillo. Yo nunca hubiera apuntado un arma hacia una persona y apretado el gatillo, jamás”, afirmó el actor, de 63 años, durante una entrevista que concedió a ABC News.





Play



Alec Baldwin interview with George Stephanopoulos to air on ABC | Watch the trailer The first interview since the fatal accident on the set of the movie 'Rust'. The emotional ABC News Special with George Stephanopoulos breaks tomorrow at 8/7c on ABC and later that evening on Hulu. 2021-12-01T20:00:25Z

En la entrevista, que será emitida este jueves por ABC News a las 8pm ET, el locutor estadounidense George Stephanopoulos le preguntó cómo fue que llegó al arma una bala de verdad. “Alguien puso una bala real en la pistola. Una bala que ni siquiera estaba supuesta a estar en el lugar”, afirmó.

El actor recordó entre lágrimas a su fallecida compañera de trabajo Halyna Hutchins. “Era amada por todos quienes trabajaban con ella, era admirada y querida por todos los que trabajaron con ella”, relató, tras sostener que aún no puede creer lo que sucedió. “Aún ahora me cuesta creer que ocurrió. No parece algo real”, sostuvo.

Tras ser consultado si este suceso ha sido lo peor que le ha pasado en su vida, el actor respondió con un rotundo sí.

En la entrevista completa que será emitida el jueves por ABC News, el actor responderá si siente culpa por lo sucedido, cómo cree que sucedió el disparo y qué le responde a algunos actores como George Clooney, que han dicho que ellos siempre revisan las armas antes de dispararlas.

¿Quién son los culpables?

La investigación para aclarar el fatal incidente aún está en curso y no se han presentado cargos criminales contra nadie, pero ya se realizó la primera demanda contra Alec Baldwin y algunos integrantes de la producción de la película que se grababa en Nuevo México y que incluía varias escenas con armas de fuego.

Así lo informó el Daily News, donde se precisa que la demanda fue realizada por Serge Svetnoy, jefe de iluminación de la película “Rust”, y en ella se denuncia como responsables al actor y otros integrantes de la producción por actos negligentes y omisiones.

De acuerdo a lo publicado por Daily News, gran parte de la demanda se enfoca en la negativa de parte de la producción para contratar suficientes armeros. Además, Svetnoy recalcó que Baldwin debió haber revisado el arma dos veces antes de utilizarla, y haber manipulado el arma tal como si estuviera cargada, sin apuntar hacia una persona.

Una madre y esposa

Halyna Hutchins era una destacada profesional estadounidense ucraniana. Estaba casada con Matthew Hutchins, con quien tuvo un hijo. De acuerdo a información publicada por Los Angeles Times, las últimas palabras de la directora de fotografía tras el incidente mientras era socorrida por integrantes del equipo fueron “Eso no estuvo bien, eso no estuvo bien del todo”.