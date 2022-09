EE.UU: Acusan a 47 personas de robar $250 millones del programa de alimentación infantil

Aimee Bock es la fundadora y directora ejecutiva de Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro en Minnesota que participó en el Programa Federal de Nutrición Infantil.

Ella es acusada en una investigación federal de “supervisar un esquema de fraude masivo llevado a cabo por sitios bajo el patrocinio de Feeding Our Future”, escribió el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado de prensa del 20 de septiembre de 2022.

Es una ex maestra, su nombre completo es Aimee Marine Bock. Los registros en línea muestran que vive en St. Paul, Minnesota.

“Feeding Our Future pasó de recibir y desembolsar aproximadamente $3.4 millones en fondos federales en 2019 a casi $200 millones en 2021”, según el DOJ.

Bock fue una de los 47 acusadas en el “esquema de fraude de $250 millones que explotó un programa de nutrición infantil financiado por el gobierno federal durante la pandemia Covid-19”, dice el DOJ.

“Los 47 acusados están acusados en seis acusaciones separadas y tres informaciones criminales con cargos de conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y soborno”, dice el comunicado.

Esto es lo que necesita saber:

1. El fiscal general de los EE.UU. calificó los delitos como el “esquema de fraude de socorro pandémico más grande imputado hasta la fecha”

Here's Aimee Bock.

El Fiscal General de los Estados Unidos explicó el alcance de la escena.

“Estas acusaciones, alegando el mayor esquema de fraude de alivio pandemia cobrado hasta la fecha, subrayan el compromiso sostenido del Departamento de Justicia de combatir el fraude pandemia y responsabilizar a quienes lo perpetran”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland en el comunicado de prensa.

“En asociación con agencias de todo el gobierno, el Departamento de Justicia continuará trayendo a la justicia a quienes han explotado la pandemia para obtener ganancias personales y robados a los contribuyentes estadounidenses”.

“Las acusaciones de hoy describen un complot atroz para robar fondos públicos destinados a cuidar a los niños necesitados en lo que equivale al esquema de fraude de alivio de pandemia más grande hasta ahora”, dijo el director del FBI Christopher Wray.

“Los acusados ​​hicieron todo lo posible para explotar un programa diseñado para alimentar a niños desatendidos en Minnesota en medio de la pandemia Covid-19, desviando fraudulentamente millones de dólares designados para el programa para su propio beneficio personal. Estos cargos envían el mensaje de que el FBI y nuestros socios de aplicación de la ley permanecen vigilantes y perseguirán enérgicamente a aquellos que intentan enriquecerse a través de medios fraudulentos ”.

“Este fue un esquema descarado de proporciones asombrosas”, dijo el fiscal federal Andrew M. Luger para el Distrito de Minnesota.

“Estos acusados ​​explotaron un programa diseñado para proporcionar alimentos nutritivos a niños necesitados durante la pandemia Covid-19. En cambio, priorizaron su propia codicia, robando más de una cuarta parte de mil millones de dólares en fondos federales para comprar automóviles de lujo, casas, joyas y propiedades de complejo costero en el extranjero. Elogio el trabajo de los investigadores y fiscales calificados que desentrañaron las mentiras, el engaño y las montañas de documentación falsa para sacar a la luz este complejo caso”.

Su página de LinkedIn dice que Bock ha trabajado como maestra y para una variedad de otras organizaciones sin fines de lucro.

Su entrada para Feeding Our Future dice: “Utilizamos el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos para aumentar el acceso a alimentos saludables para los jóvenes y adultos mayores de Minnesota. Utilizamos el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos para aumentar el acceso a alimentos saludables para los jóvenes y adultos mayores de Minnesota”.

Antes de eso, trabajó como directora de operaciones de “Partners in Nutrition” en St. Paul, que trabaja para derribar “las barreras a la participación en el Programa de Alimentos para Niños y Cuidados del USDA”. Trabajamos con centros de cuidado infantil, centros de cuidado de adultos, refugios de emergencia y programas extracurriculares para proporcionar comidas nutritivas a personas que de otro modo tendrían acceso limitado”.

Fue coordinadora de acreditación para la Asociación de Minnesota para la Educación de Niños Pequeños y fue directora del centro y maestra líder de infantes para Knowledge Universe. Fue entrenadora aprobada por el MNCPD, miembro de la junta de Educación Familiar para la Primera Infancia y maestra sustituta.

2. El gobierno acusa a Bock, que tiene una maestría, y a los otros acusados de enriquecerse en lugar de alimentar a los niños

Play

Money Meant For Student May Have Gone To Luxury Homes, Car

Según el gobierno, los acusados “idearon y llevaron a cabo un esquema masivo para defraudar al Programa Federal de Nutrición Infantil”.

Los acusados “obtuvieron, se apropiaron indebidamente y lavaron millones de dólares en fondos del programa que estaban destinados a reembolsar el costo de servir comidas a los niños. Los acusados explotaron los cambios en el programa destinados a garantizar que los niños desatendidos recibieran una nutrición adecuada durante la pandemia de COVID-19”, dice el comunicado de prensa del gobierno.

“En lugar de alimentar a los niños, los acusados se enriquecieron al apropiarse indebidamente de manera fraudulenta de millones de dólares en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil”.

¿Qué es el programa? El comunicado de prensa dice:

El Programa Federal de Nutrición Infantil, administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es un programa financiado por el gobierno federal diseñado para proporcionar comidas gratuitas a los niños necesitados. El Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA administra el programa en todo el país al distribuir fondos federales a los gobiernos estatales. En Minnesota, el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) administra y supervisa el programa federal de nutrición infantil. Las comidas financiadas por el Programa Federal de Nutrición Infantil son atendidas por “Sitios”. Cada sitio que participa en el programa debe ser patrocinado por una organización patrocinadora autorizada. Los patrocinadores deben enviar una solicitud a MDE para cada sitio. Los patrocinadores también son responsables de monitorear cada uno de sus sitios y preparar reclamos de reembolso para sus sitios. El USDA luego proporciona fondos de reembolso federal de MDE por comentario por comentario. MDE proporciona esos fondos a la agencia patrocinadora que, a su vez, paga los reembolsos a los sitios bajo su patrocinio. La agencia patrocinadora conserva del 10 al 15 por ciento de los fondos como una tarifa administrativa.

Algunos requisitos no se aplicaron durante la pandemia. “Entre otras cosas, el USDA permitió que los restaurantes con fines de lucro participaran en el programa, así como también permitió la distribución de alimentos fuera del sitio a los niños fuera de los programas educativos”, dice el comunicado de prensa.

La página de LinkedIn de Bock dice que tiene una maestría en liderazgo educativo y administración de la Universidad de Argosy en Twin Cities y una licenciatura de la Universidad de Minnesota-Duluth.

3. Los investigados son acusados de crear “compañías fantasmas” para presentar “hojas de conteo de comidas fraudulentas”

Play

FBI investigates Minnesota nonprofit for allegedly misusing millions of dollars meant to feed kids

Según el Sahan Journal, Bock y un ex socio comercial y amigo llamado Kara Lomen tuvieron una pelea cuando Bock acusó al socio de heackeo, que ella negó.

El abogado de Bock le dijo a la publicación que cree que la “génesis” de la investigación federal sobre Bock derivada de Lomen. El abogado le dijo a Sahan Journal que Bocks niega cualquier irregularidad.

Informes del diario de Sahan,

Antes de que Aimee Bock se involucrara en programas federales de ayuda alimentaria, trabajó como instructora de cuidado de niños. Bock se graduó de la Universidad de Minnesota Duluth en 2003 con un título en educación primaria. Luego se unió a una guardería llamada Knowledge Universe, trabajando de instructor a director central. Bock pasó a trabajar para un grupo comercial educativo llamado Asociación de Minnesota para la Educación de Niños pequeños, donde ayudó a las organizaciones de cuidado infantil a administrar la acreditación.

Feeding Our Future “reclutó individuos y entidades para abrir sitios federales del programa de nutrición infantil en todo el estado de Minnesota”, dice el comunicado.

“Estos sitios, creados y operados por los acusados y otros, afirmaron fraudulentamente servir comidas a miles de niños al día dentro de unos días o semanas de formarse”, dice el comunicado.

“Los demandados crearon docenas de compañías ficticias para inscribirse en el programa como sitios del Programa Federal de Nutrición Infantil. Los acusados también crearon compañías ficticias para recibir y lavar las ganancias de su plan fraudulento”.

El gobierno alega que los acusados “presentaron hojas de recuento de comidas fraudulentas que pretendían documentar la cantidad de niños y las comidas servidas en cada sitio. Los acusados presentaron facturas falsas que pretendían documentar la compra de alimentos para ser servidos a los niños en los sitios”.

4. Los investigados están acusados de falsificar los nombres de los niños utilizando un sitio web que genera listas de nombres aleatorios

Play

Feeding Our Future fraud investigation puts nonprofits under Minnesota lawmakers' microscope

Los demandados también están acusados ​​de presentar “listas de asistencia falsas que pretenden enumerar los nombres y las edades de los niños que reciben comidas en los sitios todos los días. Estas listas fueron fabricadas y creadas usando nombres falsos”.

Por ejemplo, sostiene el gobierno, una lista “se creó usando nombres de un sitio web llamado ‘www.listofrandomnames.com’. Debido a que el programa solo reembolsaba las comidas servidas a los niños, otros acusados ​​usaron una fórmula de Excel para insertar una edad aleatoria entre siete y 17 en la columna de edad de las listas”.

Feeding Our Future “recibió más de $18 millones en tarifas administrativas a las que no tenía derecho”, dice el gobierno.

“Además de las tarifas administrativas, los empleados de Feeding Our Future solicitaron y recibieron sobornos y coimas de personas y empresas patrocinadas por Feeding Our Future. Muchos de estos sobornos se pagaron en efectivo o se disfrazaron como “honorarios de consultoría” pagados a empresas ficticias creadas por empleados de Feeding Our Future para que parecieran legítimos”.

5. Bock acusó al gobierno de discriminación

Play

Feeding Our Future: Founder, 46 others charged in 'massive' fraud scheme

Cuando el Departamento de Educación de Minnesota comenzó a hacer preguntas sobre los reclamos, “Bock y Feeding Our Future dieron falsas garantías de que estaban monitoreando los sitios bajo su patrocinio y que los sitios estaban sirviendo las comidas según lo declarado”, dice el comunicado de prensa.

“Cuando los empleados de MDE presionaron a Bock para aclarar, Bock acusó a MDE de discriminación y analizando injustamente la alimentación de los sitios de nuestro futuro. Cuando MDE negó haber alimentado nuestras futuras solicitudes del sitio, Bock y alimentar nuestro futuro presentó una demanda acusando a MDE de negar las solicitudes del sitio debido a la discriminación en violación de la Ley de Derechos Humanos de Minnesota “.

En total, el gobierno dice: “La alimentación de nuestro futuro abrió más de 250 sitios en todo el estado de Minnesota y obtuvo y desembolsó fraudulentamente más de $ 240 millones en fondos federales del Programa de Nutrición Infantil. Los acusados utilizaron las ganancias de su esquema fraudulento para comprar vehículos de lujo, bienes raíces residenciales y comerciales en Minnesota, así como propiedades en Ohio y Kentucky, bienes raíces en Kenia y Turquía, y para financiar viajes internacionales “.

