Policía no acusará al asistente demócrata que hizo video sexual en sala del Senado

La Policía del Capitolio dice que no se presentarán cargos penales contra los hombres acusados de tener relaciones sexuales en video en una sala de audiencias del Senado del Capitolio de Estados Unidos.

Esto es según una declaración que la Oficina de Información Pública de la Policía del Capitolio de EE. UU. envió por correo electrónico a Heavy el 1 de febrero.

Aidan Maese-Czeropski, ex asistente legislativo del senador estadounidense Ben Cardin (demócrata por Maryland), fue identificado por muchos medios de comunicación como uno de los hombres en el video después de que escribió una declaración en LinkedIn que decía que estaba siendo “atacado por a quien amo para seguir una agenda política”. CBS News y el Baltimore Banner estuvieron entre los medios de comunicación destacados que informaron que Maese-Czeropski era el asistente acusado en el escándalo.

El vídeo de amplia circulación parece mostrar a un hombre teniendo relaciones sexuales con otro hombre no identificado en la sala de audiencias del Comité Judicial del Senado en Washington D.C. En esa sala se llevan a cabo audiencias importantes; El director del FBI, Christopher Wray, apareció recientemente durante una audiencia de supervisión del FBI y, por ejemplo, en la sala se celebró una audiencia sobre la violencia armada. Heavy no comparte el video debido a su naturaleza gráfica.

Esto es lo que necesitamos saber:

La policía del Capitolio dice que “actualmente no hay pruebas de que se haya cometido un delito”

En el comunicado, la policía del Capitolio dijo que cree que no hay “evidencia de que se haya cometido un delito” durante el incidente.

“Por ahora, estamos cerrando la investigación sobre los hechos y circunstancias que rodearon un video sexual que fue grabado dentro del edificio de oficinas del Senado Hart en la mañana del miércoles 13 de diciembre”, dijeron.

“Después de consultar con fiscales federales y locales, además de realizar una investigación exhaustiva y una revisión de posibles cargos, se determinó que –a pesar de una probable violación de la política del Congreso– actualmente no hay evidencia de que se haya cometido un delito. Aunque la sala de audiencias no estaba abierta al público en ese momento, el miembro del personal del Congreso involucrado tuvo acceso a la sala. Las dos personas de interés no cooperaron, ni se reunieron los elementos de ninguno de los posibles delitos”.

La policía del Capitolio dijo que el miembro del personal del Congreso renunció y se negó a hablar con las autoridades

Según la Policía del Capitolio, el empleado del video, que no fue identificado, renunció y se negó a hablar con la policía.

El miembro del personal del Congreso, que desde entonces renunció a su trabajo, ejerció su derecho de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio y se negó a hablar con nosotros. Nuestros investigadores están dispuestos a revisar nuevas pruebas en caso de que salgan a la luz”. – La Policía del Capitolio de Estados Unidos.

La oficina de Cardin le dijo a Heavy en un correo electrónico el sábado después de que el video se volvió viral que Maese-Czeropski ya no trabaja para el Senado de Estados Unidos, y declinó hacer más comentarios.

Después de que el vídeo circulara por primera vez, Maese-Czeropski escribió una declaración en LinkedIn.

“Este ha sido un momento difícil para mí, ya que me han atacado porque amo seguir una agenda política”, escribió.

“Si bien algunas de mis acciones en el pasado han demostrado falta de criterio, amo mi trabajo y nunca le faltaría el respeto a mi lugar de trabajo. Cualquier intento de caracterizar mis acciones de otra manera es inventado y exploraré qué opciones legales están disponibles para mí en estos asuntos”, continuó.

