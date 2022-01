Ahrea’l Smith: desaparecida en Virginia tras sacar la basura en su trabajo

Ahrea’l Smith es una mujer de Virginia que desapareció después de sacar la basura en una tienda de conveniencia de Heathsville donde trabaja.

Smith, de 28 años, estaba trabajando en la tienda de alimentos Little Sue de Claraville cuando sacó una bolsa de basura y desapareció con su auto en marcha, dijo la policía.

Fue vista por última vez con una sudadera con capucha Nike negra, jeans azules y botas UGG marrones. Las autoridades no tienen un sitio para comenzar una búsqueda, dijo el sheriff del condado de Northumberland, Johnny Beauchamp, en una conferencia de prensa en video.

Lydia Smith, la hermana de Ahrea’l, dijo en la conferencia de prensa: “Si alguien sabe algo, lo que sea, háganoslo saber. Llame a la policía. Mi hermana lleva desaparecida casi dos días”.

Hasta ahora, el caso no ha llamado la atención de los medios como el caso de Gabby Petito este verano. Durante mucho tiempo ha habido críticas a las disparidades raciales en la cobertura mediática de los casos de personas desaparecidas, un fenómeno denominado “síndrome de la mujer blanca desaparecida” por The New Yorker.

Esto es lo que necesita saber:

Smith dejó su automóvil frente a la tienda de conveniencia donde trabajaba como empleada, dice el sheriff

El sheriff calificó la desaparición de Smith como un “caso de persona desaparecida”.

“El jueves 13 de enero, a las 4:46 AM, la oficina del sheriff recibió una llamada que inició la búsqueda de Ahrea’l Lashae Smith, quien desapareció de una tienda de conveniencia, donde trabaja como dependienta”, dijo en la conferencia de prensa.

Las autoridades vieron las imágenes de vigilancia de la tienda. En la noche del 12 de enero, se enteraron por esas imágenes de que Smith salió poner en marcha su auto a las 9:05 PM. Se estaba preparando para cerrar por la noche, dijo Beauchamp.

A las 9:18 PM salió del vehículo, volvió a la tienda, encendió la alarma y cerró la puerta. Agarró una bolsa de basura en el porche delantero, caminó hacia los contenedores de basura en el lado este del edificio fuera de la vista de la cámara. No se la volvió a ver en cámara. Su automóvil permaneció en marcha hasta que llegó el empleado del turno de día a la mañana siguiente, según el sheriff.

Una unidad K9 rastreó su olor desde los contenedores de basura durante unos 100 metros hasta una carretera local. La pista terminó a poca distancia de donde ella pudo haber subido a un vehículo, dijo Beauchamp.

“Toda nuestra división de detectives está trabajando en este caso”, dijo, incluidas las pruebas digitales, las entrevistas y el rastreo de pistas. El FBI está ayudando.

“Necesitamos la ayuda de la gente para resolver esto”, reiteró el sheriff.

El sheriff le pidió a la comunidad que “deje que las fuerzas del orden se encarguen de la investigación”

“La comunidad ha apoyado mucho a la familia de Ahrea’l Smith y algunos la han estado buscando”, escribió Beauchamp en un comunicado en Facebook.

Pero la declaración imploraba:

Sin embargo, tenga en cuenta que la publicación de información no examinada por las fuerzas del orden público y que se presenta en los hogares de las personas puede dificultar nuestra investigación más de lo que ayuda. Sin darse cuenta, puede avisar a una persona de interés antes de que podamos realizar las entrevistas. Deje que las fuerzas del orden se encarguen de la investigación y tenga fe en que estamos siguiendo todas las pistas y que tenemos muchos recursos en este caso. Cualquier información que tenga, llame a la oficina del sheriff al (804) 580-5221. Gracias por su continuo apoyo.

Los seres queridos de Smith recurrieron a las redes sociales para que el mayor número de personas lo supieran

Los seres queridos de Smith han publicado sobre su desaparición en Facebook. Eric Wilson escribió:

A cada amigo de FB, POR FAVOR, MIREN MUY DE CERCA a esta jovencita y sepan que esto ES DE LA MAYOR IMPORTANCIA para mí, su hermana y TODA LA FAMILIA. ELLA HA DESAPARECIDO. Si ha visto o escuchado algo sobre ella, comuníquese conmigo de todos modos. Ahrea’L Smith Edad: 28 Piel clara Múltiples tatuajes Visto por última vez con sudadera Nike negra Vaqueros azules Botas Ugg Marrones

En Facebook, Smith se hace llamar Ahrey La’Shae.

La página dice que asistió a las escuelas secundarias Washington y Lee y ha vivido en Dallas, Texas. Ella es de Westmoreland, Virginia. La publicación más reciente fue de mayo de 2021.