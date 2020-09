Brutal agresión a colombiana en el metro de Miami [VÍDEO]

Aunque los hechos ocurrieron el pasado cinco de septiembre en el metro de Miami,Florida, solo hasta esta semana se dieron a conocer los hechos y la grabación de las cámaras de seguridad del medio de transporte, en donde una mujer de nacionalidad colombiana, identificada como Andrea Puerta de 29 años de edad denuncia que fue víctima de una agresión a manos de un hombre afroamericano.

Todo ocurrió en la noche del cinco de septiembre, cuando la mujer iba en el metro de Miami rumbo a su domicilio, como todos los días, afirma Puerta, cuando un hombre de manera repentina, tal y como muestran las imágenes, ingresa al metro, se percata que todo está solo, y comienza a golpear a la chica.

Como Joshua James King fue identificado el hombre, que sin mediar ningún tipo de palabra y sin razón alguna embistió de forma salvaje a la chica, proporcionándole fuertes golpes durante casi 1 minuto. En el video de las cámaras de vigilancia se ve cuando ella queda completamente sola, luego el sujeto se sube al vagón, la mira y luego comienza el acto violento.

En declaraciones de Andrea Puerta con el medio de comunicación colombiano, Caracol Noticias, afirmó que perdió el conocimiento totalmente. “Yo perdí el conocimiento, yo me acuerdo hasta la parte cuando me dijo ‘sorry’. Yo levanto la mirada y ya ahí entendí lo que había pasado, pero yo no me acuerdo cuando él me estrujó de un lado al otro, ni cuando me tiró contra la silla”, dice la víctima.

Surveillance video shows a 29 year old woman severely beaten on a Metro Mover, by 25 year old Joshua James King. He was ultimately arrested after he assaulted two other men after this incident. Fortunately, the victim is still alive. @WPLGLocal10 #OneandOnly pic.twitter.com/RONhcn86uJ — Roy Ramos (@RRamosWPLG) September 18, 2020

En sus palabras a Caracol Noticias, ella dice que Joshua James, mide aproximadamente 2 metros de estatura y ella solo 1,57. “Él es un hombre de casi 2 metros, yo mido 1.57. Él no tuvo compasión de mí, él me golpeó hasta que pudo”. Además, añade que de la tremenda golpiza quedó con una contusión cerebral y una costilla rota.

According to the victim and police, this Metromover battery was random. The woman beaten 9/4 posted the Miami-Dade Transit surveillance video to YouTube. Joshua James King, 25, is charged with battery and is accused of attacking two others that same night. @wsvn pic.twitter.com/W4FqNpPfgn — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) September 19, 2020

Esa misma noche, ella llamó a la policía y en la estación se encontró con su agresor, quien ya había sido detenido esa misma noche por agredir a otras dos mujeres. Sin embargo, quedó libre bajo fianza.

“Me pudo haber matado. Todo pasó en 57 segundos, me volvió nada”. Concluyó la víctima.

Puerta compartió el vídeo por medio de su canal de YouTube donde narró los hechos ocurridos.

Andrea Puerta atacada por JOSHUA JAMES KING, MIAMI BRICKELLHola mi nombre es Andrea Puerta , el viernes 5 de septiembre a las 10:40 de la noche exactamente fui atacada por JOSHUA JAMES KING quien me golpeo sin compasión alguna después de repetirle varias veces que parara hasta donde recuerdo . Tome el metro en la estación de financial district Brickell el vagón estaba… 2020-09-18T13:02:48Z

Hola mi nombre es Andrea Puerta, el viernes 5 de septiembre a las 10:40 de la noche exactamente fui atacada por JOSHUA JAMES KING quien me golpeó sin compasión después de repetirle varias veces que parara hasta donde recuerdo. Tomé el metro en la estación de financial district Brickell el vagón estaba solo, Joshua James se subió en la siguiente estación Brickell station, durante mi recorrido hasta llegar a la estación donde él se subió estuve sentada con mi celular, cuando de un momento a otro él se sube y me empieza a golpear sin razón, no lo conozco, nunca hablé con él, no supe nada de él hasta ese día, me golpeó durante todo el recorrido del metro desde Brickell station hasta Tenth Street el recorrido dura un minuto el cual no recuerdo todo lo que paso pero sí sé que me tape la cara y que le pedí muchas veces que parara, no sé cómo salí del metro ni como me di cuenta que se abrió la puerta, solo recuerdo que vi una un luz y ya después estaba afuera de la estación encima de un señor que se iba a subir el cual yo lo impedí. Me golpeó casi todo el cuerpo, me dio golpes muy duros en el lado izquierdo y en la cabeza lo que no me permiten acordarme ni de cómo me levanté de la silla ni cómo salí, ni muchas cosas más, el señor me ayudó abajar las escaleras y buscar unos policías pero por los golpes no sé qué sucedió y terminé después en camino a mi casa, durante el recorrido fui tomando más conciencia de lo que había pasado, llamo a mi papá que se encuentra en otro país donde le cuento que me acaban de golpear y él me dice llama ya mismo a la policía, llamo a la policía la señora me dice busca un carro de policías pero no me cuelgues hasta que lo encuentres, pasando el puente de Brickell vi que había un carro con luces en la estación de que se encuentra al lado del restaurante Friends, me dirijo a ellos y veo que el hombre que me golpeo está detenido porque después de mí, en las próximas estaciones atacó a dos personas más. El diagnostico de los médicos es que tengo fractura de costilla izquierda, y una conmoción cerebral. No es el motivo que lo llevó a hacer eso, por todo lo que está pasando en los Estados Unidos quiero aclarar que no se los motivos que lo llevaron a él a hacer eso y también que a pesar de ser golpeada por un hombre que no es del mismo color mío no soy un nunca he sido racista, pero tampoco puedo permitir que lo que me hicieron quede impune ante una persona que sin motivos me golpeo sin compasión.

Aquí está el vídeo de la entrevista con Caracol Noticias, en donde se afirma que la víctima recibe apoyo legal por parte del Consulado Colombiano en Estados Unidos, y que su agresor tendrá que comparecer ante la corte el próximo 25 de septiembre.

