Advirtieron a los Lakers no cambiar a Russell Westbrook por All-Star: ¿Por qué?

La experiencia de Russell Westbrook con Los Angeles Lakers ha sido un desastre hasta ahora. El jugador que fue nombrado MVP una vez, lidera la liga en número de pérdidas de balón, tiene un porcentaje de efectividad de 47.0 y ha estado en el banco de suplentes por decisión del entrenador Frank Vogel en dos oportunidades.

Los números de Westbrook en cada partido no son tan malos. Está promediando los 18.4 puntos, 7.8 rebotes y 7.7 asistencias. Sin embargo, el All-Star está lanzando 43.7% desde la cancha, 30.0% en tiros de triples y 66.8% desde la línea de tiro libre. Tiene un plus-minus de -107 y el registro ofensivo de los Lakers aumenta cuando él está en el banco.

No interesa que Westbrook esté haciendo 18.4 puntos, 7.8 rebotes y 7.7 asistencias por partido ya que no ha logrado encajar bien con las superestrellas LeBron James y Anthony Davis y no tiene impacto en las victorias. Ha sido tan ineficiente y propenso a perder el balón que muchos fanáticos de los Lakers quieren que Rob Pelinka cambie al producto de UCLA por un mejor armador.

Sin embargo, la posibilidad de que Westbrook sea traspasado es muy baja, ya que gana 44 millones de dólares por la temporada y no le ha hecho justicia a su contrato. Aunque ha habido rumores que indicaban que los Lakers y los Houston Rockets harían un intercambio que incluía a Westbrook, el periodista de Los Angeles Times Dan Woike ha dicho que los Lakers no deberían llevar a cabo el rumoreado trato.

Woike: los Lakers no deberían intercambiar a Westbrook por John Wall

El experimentado reportero de la NBA Marc Stein informó en enero que los Rockets estarían interesados en intercambiar a John Wall por Westbrook si eran incentivados. Sin embargo, los Lakers no quisieron incluir a su selección de primera ronda del draft 2027.

Los Lakers y los Rockets aún están a tiempo de llevar a cabo ese intercambio. Aún así, Woike opina que eso no sería beneficioso para los de Los Ángeles.

“Traer recursos para librarse de Westbrook por alguien como, por ejemplo, John Wall se parece a un apostador compulsivo que termina perdiendo todo su dinero e hipoteca su casa por una jugada más en la ruleta”, escribió Woike. “El camino más limpio sería que los Lakers se quedaran con Westbrook, apostaran al tiempo limitado que pasó con LeBron James y Anthony Davis y esperaran a que todo se resuelva solo. Volver a empezar con un jugador como Wall, que no ha jugado esta temporada, sería admitir que cometieron un grave error con la contratación de Westbrook.”

Wall no juega desde el 23 de abril de 2021. Aunque promediaba 20.6 puntos y 6.9 asistencias para los Rockets en 2020-21, tiene un porcentaje de efectividad peor que el de Westbrook y estaría oxidado por no haber jugado en meses.

Aunque todo es posible en la NBA, todo parece indicar que los Lakers tomarían el consejo de Woike y se alejarían de la idea de contratar a Wall.

Los Lakers no están convencidos de que Wall sería una mejora significativa

Según Stein, los Lakers no están convencidos de que Wall sería una mejora significativa por sobre Westbrook, que tiene una relación cercana con LeBron y Davis. Ambos alentaron a los Lakers a traer a Russ durante el receso.

Stein también informa que LeBron y Davis piensan que Westbrook dará un giro a su situación después del receso del All-Star. El líder histórico de la NBA como lanzador de triples dobles, tiene un registro de jugar bien en la segunda mitad de la temporada. Promedió 23.6 puntos, 12.8 rebotes y 13.1 asistencias, lanzando 44.7% en total y 32.7% para triples con los Washington Wizards luego del partido All-Star la temporada pasada.

