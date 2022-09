Autoridades de salud lanzan advertencia sobre muertes en mamás embarazadas

Las autoridades de salud federales revelaron que más del 80% de las muertes de mujeres relacionadas con el embarazo en Estados Unidos eran prevenibles, e hizo un llamado a que se promueva mayor acceso a planes de prevención para evitar esas fatalidades.

Así lo revelaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a través de un comunicado, en donde manifestaron los resultados de un reporte con información del 2017 al 2019 sobre las muertes relacionadas con el embarazo.

“El informe presenta una imagen mucho más clara de las muertes relacionadas con el embarazo en este país”, aseguró Wanda Barfield, directora de la División de Salud Reproductiva de los CDC en el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud. “La mayoría de las muertes relacionadas con el embarazo se pudieron prevenir, lo que destaca la necesidad de iniciativas de mejora de la calidad en los estados, hospitales y comunidades que aseguren que todas las personas que están embarazadas o en el posparto reciban la atención adecuada en el momento adecuado”.

Señales de peligro durante el embarazo, parto y posparto

El reporte recopiló datos de 36 estados y causas de muerte por raza y etnia entre los bebés, destacando que urge realizar mayores intervenciones a finde salvar más vidas.

Hallazgos del estudio señalaron que 22% de las muertes ocurrieron durante el embarazo, 25% el día del parto o dentro de los 7 días posteriores y el 53% entre los 7 días y 1 año después del embarazo.

Asimismo, se logró evidenciar que las principales causas subyacentes de muertes en bebés fueron estas:

Afecciones de salud mental (incluidas las muertes por suicidio y sobredosis/envenenamiento relacionadas con el trastorno por uso de sustancias) (23%)

Sangrado excesivo (hemorragia) (14%)

Afecciones cardíacas y coronarias (relacionadas con el corazón) (13%)

Infección (9%)

Embolia trombótica (un tipo de coágulo de sangre) (9 %)

Miocardiopatía (una enfermedad del músculo cardíaco) (9%)

Trastornos hipertensivos del embarazo (relacionados con la presión arterial alta) (7%)

Porque la muerte materna se puede evitar…

“La principal causa subyacente de muerte varió según la raza y el origen étnico. Las afecciones cardíacas y coronarias fueron la principal causa subyacente de muertes relacionadas con el embarazo entre las personas negras no hispanas, las afecciones de salud mental fueron la principal causa subyacente para las personas hispanas y blancas no hispanas, y la hemorragia fue la principal causa subyacente para las personas asiáticas no hispanas”, dijeron los CDC.

“Más de la mitad (53%) de las muertes relacionadas con el embarazo ocurren hasta un año después del parto. Es fundamental que todos los profesionales de la salud pregunten si su paciente está embarazada o ha estado embarazada en el último año para informar sobre el diagnóstico y las decisiones de tratamiento”, dijo el órgano federal.

“Los sistemas de salud, las comunidades, las familias y otros sistemas de apoyo deben ser conscientes de las complicaciones graves relacionadas con el embarazo que pueden ocurrir durante y después del embarazo. Deben escuchar las preocupaciones de las personas que están embarazadas y han estado embarazadas durante el último año y ayúdelas a obtener la atención que necesitan”, agregaron los CDC.

Dentro de las recomendaciones a fin de evitar que se registen aquellas muertes que son prevenibles, los CDC manifestaron que se necesita un acceso más amplio a la cobertura de seguro para la atención prenatal y el seguimiento después del embarazo.