La administración de Trump necesita más aviones para continuar con la deportación

La administración de Trump anda en busca de más aviones para continuar con las deportaciones masivas. Desde que Trump tomó posición se han estado usando aviones militares C-17. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el viernes que se necesitan más aviones para acelerar el proceso.

Miller dijo a los periodistas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se había visto obstaculizada en su capacidad para deportar inmigrantes ilegales debido a la falta de aviones y que la administración está tratando de conseguir suficientes aviones, según Bloomberg.

Un avión militar C-17 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tucson el sábado 25 de enero por la tarde, mientras se veían automóviles y camionetas entrando y saliendo de las instalaciones de procesamiento de migrantes cerca de Los Reales.

Deportation flight from Tucson on 1-23-25 using military aircraft.

