Día Acción de Gracias 2021: Ver el desfile de Macy’s en línea

El ya conocido Desfile de Thanksgiving Day de Macy’s que ha acompañado tradicionalmente por casi cien años el Día de Acción de Gracias, de nuevo regresa en todo su esplendor para dar la bienvenida a la navidad y llenar de gozo a todos los neoyorquinos, estadounidenses y ciudadanos de todo el mundo acogidos por este país.

“Estamos muy felices por el regreso en plena forma del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, una celebración de fama mundial que lanza la magia de estar en Nueva York durante la temporada navideña”, declaró, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.

Este 2021, y luego de que el año pasado la pandemia del COVID-19 limitara el despliegue y espectacularidad del evento, el desfile más reconocido de los Estados Unidos de bienvenida a la Navidad se celebrará por todo lo alto en las calles de Manhattan, este jueves 25 de noviembre de 2021.

The 95th #MacysParade is almost here! The action begins Thanksgiving morning at 9am in all time zones on NBC.

❤ this Tweet for a reminder to tune in and catch the Parade’s best moments.

— Macy's (@Macys) October 28, 2021