El abrigo de Ella Emhoff en la Inauguración: ¿Quién es el diseñador?

La hijastra de Kamala Harris, Ella Emhoff, ya está cautivando a la gente en las redes sociales con su abrigo único que lleva puesto en la ceremonia de inauguración de Harris. Emhoff también está en la escuela de diseño y su estilo también ha impresionado a sus seguidores en el pasado.

Harris y sus hijastros son muy cercanos. Aunque Harris no tiene hijos propios, ha abrazado por completo a los dos hijos de su esposo Douglas Emhoff. Son tan cercanos que tienen un apodo especial para ella: “Momala”.

Twitter se enamoró del abrigo en la Inauguración

La gente en Twitter se ha enamorado del abrigo de inauguración de Ella Emhoff. Emma Gray de HuffPost escribió: “¡Ya obsesionada con la segunda hija Ella Emhoff y todo su *look * El abrigo! ¡Los lentes!”

Already obsessed with second daughter Ella Emhoff and her whole *lewk* The coat! The glasses! pic.twitter.com/eEGyQbA4RC — Emma Gray (@emmaladyrose) January 20, 2021

Jackie Fox de RTE News dijo que estaba obsesionada con el abrigo de Emhoff.

Muchos se refieren a ella como un icono de estilo.

i have to stan ella emhoff, style icon pic.twitter.com/kknwBqfHfX — gabe bergado (@gabebergado) January 20, 2021

Otra persona comentó: “Ella Emhoff es el icono de estilo que necesitamos”.

Ella Emhoff is the style icon we need pic.twitter.com/UzmRGBV47U — 𝙴𝚊𝚛𝚝𝚑𝚕𝚒𝚗𝚐 ☃️ (@ohhlilly) January 20, 2021

Esther Zuckerman de Thrillist dijo que quiere el abrigo de Emhoff.

Very into Ella Emhoff’s funky inauguration look. Want this coat. pic.twitter.com/pf90L3w0Oe — Esther Zuckerman (@ezwrites) January 20, 2021

Otro comentó que su abrigo se robó el espectáculo.

Emhoff algunas veces diseña su propia ropa

The shoulder embellishments on Ella Emhoff's coat? I smell a style icon in the making. — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) January 20, 2021

No está claro en el momento de la publicación quién diseñó el abrigo adornado de Emhoff, pero es posible que ella haya diseñado su propio atuendo de inauguración. Emhoff es estudiante de la Parsons School of Design en la ciudad de Nueva York, por lo que aporta un estilo único a sus elecciones de moda.

Kamala Harris’ step daughter Ella Emhoff wearing Thom Browne & an embellished coat. Let me tell you, I am excited for the next 4 years! pic.twitter.com/lHgkHiKQLN — hautelemode (@hautelemess) January 20, 2021

Emhoff reflexionó sobre la posibilidad de tejer un traje para la ceremonia de inauguración, ya que es un evento único en la vida, informó Garage.

Ella dijo sobre la inauguración: “Quiero (tejer algo), pero como estaba diciendo antes, mi estilo y mi práctica son muy diferentes, pero creo que podría tener que hacer una excepción porque para una ocasión tan trascendental, Creo que requiere un atuendo bastante trascendental … Creo que podría tener que hacer otro traje. Creo que el traje en el discurso salió muy bien y creo que podría tener que hacer otro, tal vez uno tejido “.

Tiene una página web donde la gente puede encargarle piezas de moda.

A otros les encanta un “movimiento de cejas” que hizo en la televisión en vivo.