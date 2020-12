Abogado de divorcios mató a su esposa con COVID y luego se suicidó

Un abogado de divorcios del estado de Connecticut, identificado como John Liquori, de 59 años, mató a su esposa, quien estaba enferma de COVID-19, y luego se quitó la vida, en un hecho que está siendo investigado por la policía como un caso de homicidio-suicidio.

Según el periódico Hartford Courant, la policía de la ciudad de Hartford informó el martes sobre el caso y aseguró que el hecho ocurrió el 25 de diciembre, en la noche de Navidad.

La esposa del abogado, identificada como Cindy Liquori, de 55 años se encontraba en la casa de su madre, en Windsor Locks y fue allí donde Liquori acabó con su vida.

The motive for a Christmas Day murder-suicide in Windsor Locks remains unknown, police said, but COVID-19 figured significantly in the final days of John and Cindy Liquori. https://t.co/hr4DOXcjrI

— Hartford Courant (@hartfordcourant) December 29, 2020