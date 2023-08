Mujer es acusada de amenazar de muerte a jueza que supervisa el caso de Trump

Abigail Jo Shry es una mujer de Texas acusada de amenazar con matar a la jueza federal de distrito Tanya Chutkan, quien supervisa el caso penal del expresidente Donald Trump en D.C. Shry fue arrestado el 11 de agosto de 2023, según los registros de la corte federal obtenidos por Heavy.

El cargo contra Shry, acusado de transmisión en el comercio interestatal o extranjero de cualquier comunicación que contenga una amenaza de dañar a otra persona, fue informado por primera vez por Bloomberg Law el 16 de agosto.

La residente de Alvin, Texas, de 48 años, que también se hace llamar Abby Shry, también amenazó a la representante demócrata Sheila Jackson Lee, de Texas, “a todos los demócratas en Washington D.C.” y la comunidad LGBTQ+, según la denuncia penal.

El juez federal Sam Sheldon ordenó la detención de Shry después de una audiencia el 14 de agosto en la corte federal del Distrito Sur de Texas en Houston, según muestran los registros judiciales. Una audiencia de fianza está programada para el 13 de septiembre en Houston, según muestran los registros.

Chutkan está supervisando el caso de conspiración presentado por el abogado especial Jack Smith en la corte federal de D.C. Chutkan fue asignada al caso después de que Trump fuera acusado en agosto y el expresidente publicó en las redes sociales sobre ella, llamándola “muy parcial e injusta” y diciendo “no hay forma de que pueda tener un juicio justo” con ella.

En una presentación judicial, Chutkan dijo a los abogados de Trump: “Les advierto a usted y a su cliente que tengan especial cuidado en sus declaraciones públicas en este caso. Tomaré las medidas que sean necesarias para proteger la integridad de estos procedimientos”.

Esto es lo que necesita saber sobre Abigail Shry:

1. Abigail Jo Shry dijo en una llamada a la oficina del juez Chutkan: “Si Trump no es elegido en 2024, vendremos a matarte, así que camina con cuidado, perra”, dice el FBI.

Según la denuncia penal, una mujer identificada por los investigadores como Abigail Jo Shry llamó a las cámaras de Chutkan en Washington D.C. el 5 de agosto y dejó un mensaje de voz. El mensaje comenzaba con: “Oye, estúpido esclavo negro”, dijo el FBI.

La persona que llamó “amenazó con matar a cualquiera que persiguiera al expresidente Trump, incluida una amenaza directa de matar a la congresista Sheila Jackson Lee, a todos los demócratas en Washington D.C. y a personas de la comunidad LGBTQ, escribió el FBI en la denuncia. Tanto Chutkan como Lee son negros.

Según la denuncia, Shry dijo en el mensaje: “Estás en nuestra mira, queremos matarte”, y agregó: “Si Trump no es elegido en 2024, vendremos a matarte, así que ten cuidado. b****.” Shry agregó: “Serás un objetivo personal, público, tu familia, todo”, según la denuncia.

2. Shry dijo que si la congresista Sheila Jackson Lee acudiera a Alvin, el FBI “tendría que preocuparse”, según la denuncia

El FBI usó el número de teléfono para rastrear la llamada a un teléfono propiedad de Shry, según la denuncia. El 8 de agosto, agentes del FBI fueron a la casa de Shry en Alvin, Texas, y ella descubrió que el teléfono le pertenecía y que ella hizo la llamada, según la denuncia.

El FBI dijo que Shry, quien también dijo en la llamada: “Queremos matar a Sheila Jackson Lee”, les dijo a los agentes que no tenía planes de viajar a Washington D.C. o a Houston, de donde es Lee, “para llevar a cabo nada que dicho”, según la denuncia.

El FBI escribió que Shry agregó: “si Sheila Jackson Lee viene a Alvin, entonces debemos preocuparnos”.

3. El padre de Abigail Shry testificó durante su audiencia de detención que ella es una ‘alcohólica no violenta’ que ‘se sienta en su Ccuch todos los días viendo las noticias mientras bebe demasiadas cervezas’

Según documentos judiciales, el juez magistrado Sam Sheldon ordenó que Shry fuera retenida en espera de una audiencia de fianza debido al peso de la evidencia en su contra, sus antecedentes penales previos, su participación en actividades delictivas mientras estaba en libertad condicional, libertad condicional o supervisión, su historial de consumo de alcohol o sustancias. abuso, su falta de empleo estable, su falta de una residencia estable y violaciones previas de libertad condicional, libertad condicional o libertad supervisada.

En un expediente judicial, Sheldon escribió que Shry “sufre de depresión y tiene un largo historial de abuso de sustancias. Ella niega haber usado sustancias ilegales durante el último año. Sin embargo, según el padre de la acusada, ella bebe cerveza en exceso todos los días. El acusado vive con su novio, pero actualmente está acusado de agresión familiar contra ella. La acusada tiene dos hijos, de 17 y 19 años, que actualmente viven con sus padres”.

Su padre, Mark Shry, testificó en su audiencia de detención y dijo que su hija es una “alcohólica no violenta”, según el expediente judicial. Sheldong escribió que testificó, “que ella se sienta en su sofá todos los días viendo las noticias mientras bebe demasiadas cervezas. Luego se agita con la noticia y comienza a llamar a la gente y a amenazarlos”.

Su padre dijo que “su hija nunca sale de su residencia y, por lo tanto, no actuaría ante sus amenazas”, escribió Sheldon. Mark Shry se ofreció como voluntario para dejar que su hija viviera con él y su madre y para servir como custodio externo, según el expediente judicial.

4. Abby Shry fue arrestada en 2022 por intoxicación pública, resistencia al arresto y cargos por drogas

Sheldon escribió en la presentación que Abby Shry ha sido “acusada penalmente cuatro veces en el último año por participar en una conducta similar”. Fue condenada en septiembre de 2022 en dos casos, delito menor resistirse al arresto y delito menor travesura criminal, y fue sentenciada a 30 días de cárcel.

Sheldon agregó: “Recientemente, el 11 de julio de 2023, fue acusada de un delito menor de amenaza por temor a lesiones corporales graves inminentes”. El juez dijo que Shry está acusada de amenazar a Chutkan y Lee mientras estaba bajo fianza en el caso de julio de 2023, menos de un mes después de su arresto.

En la presentación judicial, Sheldon escribió: “El comportamiento agresivo y amenazante de la acusada se ha intensificado continuamente durante el año pasado, como lo demuestra su conducta criminal en cuatro casos separados. Ella le informó a la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos que no está interesada en recibir ningún servicio de abuso de sustancias o de salud mental”.

El juez agregó: “Por el contrario, el tribunal cree firmemente que el acusado necesita recibir terapia de abuso de sustancias y tratamiento de salud mental como paciente hospitalizado. Estos servicios, sin embargo, no serán efectivos a menos que el demandado realmente desee recibirlos”.

5. Shry publicó un meme en Facebook en 2021 diciendo “Bienvenido a Texas: Esterilice o castre a sus parientes liberales” y se llamó a sí misma “Bat S*** Crazy” y “Firmemente plantada en el campamento MAGA”.

Según su página de Facebook, Shry nació en Alvin, Texas, donde aún vive. En su sección de introducción de Facebook, escribió: “Dios, perdóname”.

En marzo de 2021, Shry actualizó su foto de portada en su página de Facebook con un meme que dice: “Bienvenido a Texas. Esterilice o castre a sus parientes liberales”.

El 3 de agosto de 2023, en respuesta a un amigo, Shry escribió en Facebook: “Estoy completamente loco ahora… pensé que Obama era el anticristo y pensé que el covid fue financiado por Obama… me silenciaron y me llamaron racista. & fóbico a lo que sea & durante 2 años me volví loco bajo el pretexto de confiar en la ciencia… no confío en la ciencia ni en ninguna locura del gobierno demócrata… Estoy firmemente plantado en el campo MAGA como lo he estado desde 2015.

En otra respuesta en el hilo, Shry escribió: “Estoy loco… Soy una amenaza terrorista para Austin, Tx… Estoy en libertad bajo fianza por ello… En el peor de los casos, fue una amenaza vacía… En el mejor de los casos, soy un soplón”. y me deben un cheque… los comunistas no son los más brillantes entre nosotros. … hmmm Soros financió da’s en los condados de Travis, Bexar y Fort Bend… hmmm la granja de cricket de Bill Gates en Austin y Ottawa… no se puede hablar de eso”.

