¿Quién es Abigail Elphick apodada ‘Victoria’s Secret Karen’?

Abigail Elphick es la mujer de Nueva Jersey apodada la “Victoria’s Secret Karen”. El video de un incidente que la involucró en el Short Hills Mall se ha vuelto viral. La mujer de 25 años de edad fue vista en un video atacando a una mujer negra, Ijeoma Ukenta, y luego afirmando ser la víctima. Ukenta publicó videos del incidente en TikTok y YouTube.

En Twitter, algunas personas criticaron al Departamento de Policía de Millburn y a la seguridad del centro comercial por no hacer más para proteger a Ukenta. “Hubo muchas violaciones atroces de sus derechos y bienestar general tanto por parte del Departamento de Policía de Millburn como por la seguridad de Short Hills Mall. “Abigail Elphick debería haber sido arrestada {y aún necesita ser arrestada} y al menos acusada de asalto e intento de robo”, escribió un usuario de Twitter. Heavy se ha puesto en contacto con la policía de Millburn para obtener su respuesta, así como los informes policiales, y ambos se agregarán a esta historia si se reciben.

“Me prohibieron Tik Tok, sin embargo, todos los demás pudieron contar mi historia. Estoy traumatizada”, escribió Ukenta en Twitter.

Esto es lo que necesita saber sobre “Victoria’s Secret Karen” Abigail Elphick:

1. Se puede ver a Elphick en los videos atacando en Ukenta y luego llorando y tirándose al suelo, diciendo “sácala de mí” y pidiendo que no se le grabe





Karen Goes Crazy Part 1 Short Hill Mall Nj Victoria Secret Store 2021-07-10T20:16:51Z

La serie de videos comienza con Elpnick cargando contra Ukenta y tratando de golpearla a ella y a la cámara. Ella retrocede cuando Ukenta dice: “Dios mío. Ay Dios mío. ¿Ves esto? Ay Dios mío. Nunca pensé que nada como esto me pasaría. Ella trató de correr y golpear”. Elphick luego se agacha, sosteniendo su cabeza entre sus manos llorando e intenta decir: “No, no lo hice”. Ella dice: “No quiero que me graben”.

Ukenta les dice a otros clientes y trabajadores: “¿Vieron eso? … Karen tuvo una crisis nerviosa. Ella trató de pegarme “. Elphick nuevamente intenta afirmar que no intentó golpear a Ukenta y dice: “No quiero que me graben”, mientras llora. Mientras Elphick continúa llorando, Ukenta, sosteniendo un cupón frente a la cámara, dice: “Intenté venir a buscar mis bragas gratis”. Elphick luego grita: “¿Por qué no me están defendiendo? Simplemente no quiero que me graben”.

Elphick luego grita y grita: “No registres mi colapso mental, por favor. Por favor por favor por favor”.





Karen Goes Crazy Part 2 Parts 3 and 4 coming soon. 😔😒 #SHORTHILLSMALL #VICTORIASECRET 2021-07-11T07:43:28Z

El segundo video comienza con Elphick tirada en el suelo, gritando y pateando. “Ella me está grabando. Dile que se detenga”, chilla.

“Sigues mintiendo diciendo que te estoy amenazando, así que estoy grabando para protegerme”, respondió Ukenta con calma. No parece ser cercana a Elphick.

El perturbador video muestra a Elphick gritando, chillando y corriendo hacia Ukenta, que estaba grabando la escena. Ukenta seguía repitiendo que le preocupaba que la policía creyera a Elphick si afirmaba que Ukenta la atacó, cuando el video muestra a Elphick atacando contra Ukenta y Ukenta sin hacer nada más que grabar la escena.

“Ella está tratando de atacarme, no, no, no”, dijo Ukenta en un momento. “Una vez que llegue la policía, ¿a quién van a creer?” Dijo que le preocupaba que la policía creyera a Elphick sobre Ukenta porque Elphick es blanca y Ukenta es negra.





Karen Goes Crazy Part 3 (Security acts oblivious) 2021-07-11T14:50:14Z

Elphick, quien hizo una llamada telefónica en un momento, gritó: “No la grabe … Está registrando mi colapso mental … mi corazón se acelera”.

Ukenta narró: “Está mintiendo en el teléfono. Me importa un carajo que esté enferma. Estoy preocupado por mi. Esto es real. Esto realmente me está pasando. Ella está hablando por teléfono con la policía por mí y me estaba persiguiendo por la maldita tienda”.

En otro momento, Ukenta dijo: “Solo vine a buscar una braga gratis, eso es todo … esta señora que me persigue. Ahora está llamando a la policía. No puedo creer que la seguridad no esté aquí. Así es como mueren los negros. ¿Ves lo que hacen estas personas? Llaman a la policía y llaman presas del pánico y le dicen a la policía que les estás haciendo algo cuando claramente ella me perseguía por la tienda”.





Karen Goes Crazy Part 4 Police acted like she was the victim 🙄😒 #KAREN 2021-07-11T16:52:26Z

También dijo: “No quiero darle la espalda a esta dama blanca, lo siento. Esta loca. ¿La viste tratando de acusarme de nuevo? Esa es la tercera vez”. El video no muestra a Ukenta atacando o haciendo ningún movimiento hacia Elphick.

2. Ukenta ha recibido más de $38,000 dólares en una campaña de GoFundMe que creó después de publicar el video





I WAS KICKED OFF TIK TOK HOWEVER THEY SOMEONE ELSE POST MY VIDEOS 🤬😤 2021-07-12T21:54:28Z

Ukenta creó una página de GoFundMe que ha recaudado más de $38,000 al 13 de julio de 2021.

“Soy una negra musulmán nigeriano AM y me trataron como si fuera 1920 en Short Hills Mall. Fui agredida y acosada por una mujer blanca y ni la seguridad ni la policía hicieron nada”, escribió en la página.

“Estoy buscando contratarme a un excelente abogado que pueda ayudarme a aclarar este mal. Todos los videos y actualizaciones sobre la situación están en mi canal de YouTube: Mama Africa Muslimah. Me echaron de tiktok por publicar lo que me sucedió y dejaron que otra persona publicara y obtuviera millones y millones de visitas, sin embargo, eliminaron 2 de mis cuentas. Uno que tengo para mi jardín, que era mi cuenta original, y otro que creé después de que borraron mi cuenta principal. Me ha hecho daño Abigail Elphick (Karen en mis videos), la seguridad de Short Hills Mall, el Departamento de Policía de Millburn y, sobre todo, la humanidad. ¡Por favor, ayúdame!”

3. Elphick les dijo a los oficiales que quería que se eliminara el video grabado por Ukenta porque estaba preocupada por su trabajo, según el informe policial





Karen Goes Crazy Part 5 I have the police report. 2021-07-12T19:47:26Z

En un video, Ukenta leyó lo que dijo que era un informe policial:

Hablé con la “señorita loca” y le dije que había hablado con el empleado de la tienda y que ellos respondían que lo que había dicho la señorita Ukenta había sucedido. La señorita Elphick pareció reconocer que estaba equivocada y dijo que le preocupaba perder su trabajo y su apartamento si el video se publicaba en línea. Ella estaba teniendo un ataque de pánico por la grabación de video. Le dije que la señorita Ukenta tiene derecho a grabar en video. Le pregunté varias veces si estaba bien y si necesitaba una ambulancia. Y ella se negó repetidamente. Seguía expresando su preocupación por su trabajo y su apartamento. Finalmente dijo que se iba a casa, le pregunté si podía conducir y me respondió que sí. En este momento, la Sra. Elphick abandonó el centro comercial voluntariamente con la seguridad del centro comercial.





Karen Goes Crazy Part 6 Like Really? 2021-07-12T19:55:26Z

Ukenta dijo en video: “Veo que todos me piden una actualización. Estoy en la comisaría. Tengo el informe policial, que es algo cierto, pero muy, muy largo. Estoy feliz de haber grabado porque incluso los oficiales dijeron que solo le mostré el video de ella tirada en el piso cuando se lo mostré. Eso sí, primero le tomaron declaración porque, por supuesto, llamó a la policía. Y ella mintió completamente. Ella está tratando de decir que comencé a grabarla, lo que le provocó un ataque de pánico, momento en el que me siguió para intentar que dejara de grabar”.

Ella añadió,

Entonces, estoy presentando la denuncia contra los dos oficiales que respondieron. No me sentí protegido. También voy a presentar una queja contra la seguridad del centro comercial. Victoria’s Secret, en mi opinión … ¿qué esperamos? ¿Agarrar a esta mujer? El gerente incluso envió a alguien a caminar para conseguir seguridad porque estaban tardando demasiado. Entonces, realmente no tengo ningún problema con ellos … no por el momento. Ahora, si nos dan problemas para obtener el video, hablaremos de eso. Esa será otra historia.

4. Elphick ha dicho que ha trabajado como asistente de maestro, pero el distrito escolar de Cedar Grove dice que no es empleada allí

Elphick publicó una breve biografía en un sitio que relaciona a personas que tienen una colostomía. En él, dijo que es ayudante de maestra.

“Mi nombre es Abby Elphick”, escribió.

“Me diagnosticaron estreñimiento crónico y disfunción del suelo pélvico. Soy una mujer de 24 años que tiene una colostomía. Soy asistente de paraprofesional / maestro que trabaja con niños. Me encanta caminar al aire libre, ir de compras, salir a comer a restaurantes. ¡Quiero sentirme cómodo con personas que tienen una ostomía como yo para saber que no estoy solo! ”

Los registros en línea muestran que tiene vínculos con Cedar Grove y Newark, Nueva Jersey. El Distrito Escolar de Cedar Grove ha negado que sea una empleada allí, escribiendo en una nota en la parte superior de su página de inicio: “La persona involucrada en el Mall at Short Hills que tuvo lugar el 11 de julio de 2021 no está y nunca ha sido empleada por la Junta de Educación de Cedar Grove”.

Abby Elphick escribió en un perfil de Classmates.com: “Tengo 24 años yendo a la escuela para convertirme en Asociada de Desarrollo Infantil y enseñar a estudiantes en edad preescolar. Me gradué en junio de 2014 en Cedar Grove High School cuando tenía 18 años”.

Ella afirmó en el perfil, “Obtuve buenas calificaciones” y “escribió un libro”.

Abby Elphick se menciona en un artículo en el Verona-Cedar Grove Times de 2013. Aparece en una foto con su hermano y sus padres, Kim y Andrew Elphick. La historia trataba sobre su hermano discapacitado. Esa historia dice que tiene una colostomía.

5. Elphick no es pariente de un teniente de policía de Secaucus que comparte el mismo apellido, a pesar de las publicaciones virales en las redes sociales que afirman que es la hija de un policía

Un oficial de policía creó una cuenta de Twitter solo para contrarrestar que lo ella escribió eran acusaciones falsas de que Elphick está relacionado con ella.

“Incorrecto. Este soy yo y no tengo hijos. Tampoco tengo idea de quién es Abigail”, escribió en respuesta a una de esas afirmaciones en Twitter. “Esta es información falsa y es difamatoria. Que vergüenza por esta desinformación”.

La mujer, llamada Kim, agregó: “Además, este incidente ocurrió en el Short Hills Mall, que está cubierto por el Departamento de Policía de Millburn. Secaucus no tiene relevancia para este caso en absoluto, además del apellido”.

Ella agregó: “Porque soy la oficial que todos dicen que es mi hija. No tengo hijos y no tengo idea de quién es Abigail. Casualmente, tengo el mismo nombre”.

Ella concluyó: “Recibí mensajes personales sobre lo que se estaba publicando. Creé esta cuenta para solucionarlo. Se extendió demasiado rápido como para adelantarme y abordarlo. No dude en llamar a la agencia mañana y estaré más que feliz de verificar mi identidad”.

